НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар под конец недели подешевел на 5 копеек: 18 января его курс на межбанке скатился на 5 копеек, и зафиксировался в рамках 27,91-27,98 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общее снижение за неделю составило 7 копеек.

Оно могло быть и более существенным. Перед самым завершением торгов котировки сегодня опускались до 27,88-27,91 грн./$, и лишь на финише отскочили наверх. Говорят, что банки откупали «американца» по короткой позиции: то есть клиентский доллар, которым пользовались на протяжении недели.

На безналичных торгах сегодня хватало валюты. Ее достаточно активно продавали экспортеры и не очень активно раскупали импортеры. Потому Нацбанк с утра вышел немного пополнить свои золотовалютные резервы (до $10 млн.) по 27,99 грн./$.

Бизнес платил налоги, потому нуждался в гривне.

«Ключевым фактором влияния на курсовую динамику сегодняшних торгов стала высокая активность участников рынка в связи с завершением периода налоговых платежей и проведением торгов в понедельник на условиях tom из-за выходного дня в США. При этом предложение валюты превышало спрос, что мотивировало Нацбанк к выкупу излишков предложения для сглаживания ревальвационного тренда», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Очень спокойно было в кассах банков, сколько-нибудь заметного спроса на доллар не фиксировалось.

«Наличный рынок открылся котировками 27,94-27,99 грн./$, к середине дня они снизились до 27,93-27,98 грн./$», - уточнил Куринной.

В понедельник в США будут отмечать день Мартина Лютера Кинга, потому все сделки будут совершаться на условиях поставки доллара на следующий день - tom. Потому сколько-нибудь значительного спроса на валюту казначеи не предсказывают.

«Думаю, 21 января межбанк откроется в рамках 27,85-27,95 грн./$. Из-за американского выходного, не жду значительного спроса на валюту. Ее курс, скорее всего, будет снижаться», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Олег Куринной подстраховался и сделал на понедельник менее оптимистический прогноз - 27,90-28,0 грн./$.

«На следующей неделе ожидаем попыток снижения курса доллара», - сказал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.