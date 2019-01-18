«Двойник» Юли: Кто и зачем выдвигает Юрия Тимошенко в президенты

Народного депутата Юрия Тимошенко исключили из парламентской фракции "Народный фронт". Причиной якобы стало намерение этого депутата баллотироваться в президенты.

На официальном сайте "фронтовиков" со ссылкой на главу фракции Максима Бурбака приведена формулировка сколь жесткая, столь же и обтекаемая - "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

Когда именно депутат Тимошенко "оторвался от коллектива"? Ответ на этот вопрос дает комментарий другого "народофронтовца" Леонида Емца, который на своей странице в Фейсбук сообщил, что коллегу исключили из фракции за то, что он неофициально получил деньги для регистрации кандидатом на пост главы государства. "Формальная причина: за нарушение фракционной дисциплины. Неформальная: он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента", - написал Емец. На вопрос - от кого деньги, Емец в комментариях под постом ответил: "Не говорит" и добавил: "Подумайте кому это выгодно".

Напомним, для кандидатов в президенты законом предусмотрено внесение залога в 2,5 млн грн. Причем эта сумма возвращается только двум претендентам на булаву: победителю избирательной кампании и его оппоненту по второму туру голосования. Средства, полученные от остальных участников выборов, направляются в государственный бюджет.

Кто же такой Юрий Владимирович Тимошенко, которого выгнали из "НФ"? 57-летний нардеп родился в Ставропольском крае России. Как сообщает Википедия, выпускник Ивано-Франковского кооперативного профтехучилища по специальности "продавец-консультант". Житель Коломыи на Ивано-Франковщине. Работал экспедитором, рабочим, маляром. В 2014-м принимал участие в войне на Донбассе в составе Первого батальона Национальной гвардии Украины им. Генерала Кульчицкого.

В парламент избран в 2014 году по коломыйскому округу №88 в Ивано-Франковской области. Победу ему принесли 27 882 избирателей, или 29,32%. Безработный и беспартийный на момент избрания кандидат, благодаря поддержке партии "Народный фронт", обошел такого "зубра" украинской политики, как Олесь Доний, который набрал тогда лишь 16% голосов.

Тимошенко подал немало запросов, которые касались различных вопросов своего округа и защиты интересов участников АТО. Много выступает с места. Запомнился чередой скандалов. Так, уже в первый год своей работы произнес в парламенте речь, в которой обвинил Петра Порошенко в том, что он "запихнул" своего сына в Верховную Раду. Рекомендовал "отправить" президентского сына в АТО, как и дочь Юлии Тимошенко. Заявлял, что на фронте воюют только дети крестьян и рабочих.

В мае 2016-го Юрий Тимошенко заявил, что поддержит все законопроекты авторства скандальной Надежды Савченко. В прошлом году высказался в поддержку обвиняемых в убийстве скандального писателя-русофила Олеся Бузины и назвал их героями, а матери Бузины сказал, что ей должно быть стыдно за сына. Среди зарегистрированных проектов законов, представленных нардепом, - инициатива по установке в сессионном зале иконы "Покрова Пресвятой Богородицы". Это, по мнению Тимошенко, должно помочь Верховной Раде проявить единство с народом Украины в его стремлении к миру. А осенью 2018-го, по сообщению СМИ, нардеп обратился к мэру Киева Виталию Кличко с требованием убрать со столичного Майдана "статую сатаны". То есть, скульптуру архистратига Михаила.

Баллотироваться в президенты Тимошенко решил еще в 2016-м, получив знамение, которое предсказывало нардепу победу в президентских гонках. Знаком для этого стал сериал "Слуга народа", во время просмотра которого Юрию Тимошенко пришло озарение, о котором он и сообщил в Фейсбуке. Тогда "фронтовик" объявил о сборе средств на свое баллотирование. Очевидно, необходимую сумму насобирал...

Открытой информации о больших доходах Тимошенко нет. Скажем, за 2014 год он задекларировал лишь 10 940 грн зарплаты и других выплат и 15 тысяч доходов членов семьи. В 2017-м (последняя декларация, которая есть в публичном доступе) депутатская зарплата составила 238 956 грн, еще какие-то небольшие деньги заработала жена - работница отдела культуры Коломыйской райгосадминистрации, преподаватель музыкальной школы по совместительству. Квартиру в Киеве, отмечает в декларациях депутат, он арендует, получая компенсацию за аренду. В 2016-м жена стала владелицей 174-метрового магазина-офиса в Коломые.

Возникает вопрос: откуда у такого небогатого народного избранника 90 тысяч долларов на заведомо безуспешное участие в выборах президента? Зачем идти на эту авантюру, зная, что точно потеряешь деньги? Возможно, ключ к разгадке финансовой тайны стоит искать в имени депутата-изгоя. Точнее, в полном совпадении инициалов с Юлией Тимошенко. В законе о выборах президента нет запрета баллотироваться человеку с какой-либо фамилией и инициалами - хоть и Тимошенко Ю. В. или Порошенко П. А. Однако это может быть первый в нашей новейшей истории случай применения клона на президентских выборах.

Кто мог дать депутату средства на предвыборный залог? Первым на ум всплывает самый простой вариант - кто-то из штаба действующего гаранта. Ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно. Даже если Банковая здесь ни при чем, обвинят все равно ее как стандартную "невестку" нынешней украинской политики. И кого интересует, что это может быть и технология, направленная против Порошенко, который, мол, нечестными методами борется с ключевой оппоненткой. И доказывай после этого, что к клонированию отношения не имеешь. Разве что сам Тимошенко захочет рассказать правду, да и неизвестно, поверят ли ему теперь.

Поэтому вся эта история похожа на попытку использования избирательной технологии "двойников". Кто знает, что побудило Тимошенко Юрия прибегнуть к такому шагу. Много избирателей он у лидера "Батькивщины" не отберет, однако какие-то проценты "откусить" способен. А на финише гонки может сложиться ситуация, когда каждый голос будет важен.

Относительно же интересов "Народного фронта", то прямых оснований для этой политсилы воевать против Юлии Тимошенко нет. Поэтому заявление Юрия Тимошенко о намерении баллотироваться, помимо прочего, воспринимается и как провокация против "народофронтовцев".

Кстати, на своей странице в ФБ сам изгнанник назвал свое исключение "Большой честью и большим признанием". Он пишет: "Мои пути с этой фракцией окончательно разошлись еще 10 месяцев назад, когда без лишних громких заявлений для прессы я просто молча перешел и сел в другом углу зала Верховной Рады Украины, там, где сидят депутаты из "Самопомочи" и "Свободы", теша себя тем, что в окружении этих людей могу дышать намного чище и не таким изменчивым воздухом". Значит, похоже, "оторвался от коллектива" он уже давно. Просто для исключения не было подходящего случая.