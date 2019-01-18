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Курс гривни на межбанке 17 января продолжил укрепляться из-за нехватки гривны
23:57 17.01.2019 |
17 января курс доллара потерял на межбанке 7 копеек, и приземлился в рамки 28,01-28,03 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Бизнес достаточно активно конвертировал экспортную выручку в нацвалюту, а спрос на «американца» оставался небольшим.
Конец второй декады месяца - традиционно налоговый. Бизнесу нужна гривня для бюджетных платежей, и все крутится вокруг этого.
«Курсовую динамику сегодняшнего дня определял пиковый период налоговых проплат в гривне и соответствующий ограниченный спрос на валюту со стороны участников рынка. На фоне сокращения навеса гривневой ликвидности в системе и максимальной синхронизации наличного рынка с межбанком по котировкам, не создающим предпосылок для спекулятивных переливов между ними», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
После бурных вчерашних торгов объемы межбанка выглядели совсем жалко - оценивались в 2-2,5 меньше 16-го января. На этом фоне происходило ценовое снижение в кассах банков.
«Наличный рынок открылся котировками 28,02-28,07 грн./$, к середине дня они снизились до 27,97-28,02 грн./$», - уточнил Куринной.
На 18 января финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривны.
«Открытие межбанковских торгов, скорее всего, произойдет в рамках 27,98-28,04 грн./$. Вряд ли мы увидим рост спроса на доллар в последний день недели. Даже при условии нерабочего по доллару понедельника. В США будут отмечать День Мартина Лютера Кинга. Так что валютный курс вполне может плавно снижаться», - сказал Юрий Гриненко.
Недалеко находится и завтрашний прогноз Олега Куринного - 27,95-28,05 грн./$.
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