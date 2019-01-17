1+1+1. Зачем Коломойскому избирательная матрешка из кандидатов

Денис Сарбей / Деловая столица

В президентской гонке участвуют как минимум три кандидата, которых так или иначе ассоциируют с олигархом Игорем Коломойским - Владимир Зеленский, Александр Шевченко и Юлия Тимошенко, зачем ему поддерживать сразу троих?

Главная цель олигарха на будущих выборах - не пустить Петра Порошенко на второй срок, поэтому он хвалит в своих интервью практически всех, кто играет против нынешнего президента. Что же до более весомой поддержки со стороны олигарха, то из этих кандидатов можно сформировать своеобразную избирательную матрешку.

Главной фигурой этой матрешки является самый рейтинговый кандидат Юлия Тимошенко. Не так давно бывший владелец Приватбанка лично встречался с Юлией Владимировной, после чего не скупился на комплименты. Дескать, Тимошенко - самый достойный кандидат из "старой обоймы". Надо полагать, в случае ее победы Коломойский рассчитывает на решение своих проблем, связанных с "Укрнафтой", исками по Приватбанку и другими бизнесами. Здесь стоит вспомнить, что в течение последних лет отношения между Коломойским и Тимошенко сложно было назвать теплыми. Например, в 2015 г. олигарх в интервью изданию Politico употребил в отношении нее некорректное высказывание, назвав политическую позицию Тимошенко времен ее последнего премьерства "проституцией". Но теперь, похоже, решил действовать по принципу "враг моего врага - мой друг", забыв старые обиды.

Зачем Коломойский нужен Тимошенко? В первую очередь это возможность использовать ресурс одной из четырех главных украинских медиагрупп - "1+1". Во-вторых, Игорь Валерьевич вполне может поддержать Юлию Владимировну и финансово. То есть альянс взаимовыгоден для обоих.

Тем не менее полностью довериться главе "Батьківщини" олигарх не может - после выборов Тимошенко запросто может и проигнорировать условия договоренностей. Поэтому привычный к раскладыванию яиц в разные корзины олигарх в своей поддержке не ограничивается Юлией Владимировной. С ним крепко связаны еще как минимум два кандидата в президенты.

Прежде всего речь идет о шоумене Владимире Зеленском, марионеткой которого Коломойский с иронией называет себя, пытаясь такой словесной эквилибристикой дать понять, что никоим образом им не руководит. Все, тем не менее, прекрасно понимают подтекст этой шутки экстравагантного олигарха.

О том, что Зеленский может выиграть выборы, речь, разумеется, не идет, но у Коломойского есть вполне рациональные мотивы, чтобы его поддерживать. Шоумен для Коломойского вполне может быть неким противовесом Тимошенко и элементом торга с ней. Комик, например, может сняться с выборов в пользу Тимошенко, при этом олигарх, естественно, получит от этого какие-либо бонусы.

Кроме того, Зеленского можно достаточно эффективно использовать как "торпеду" персонально против Порошенко во время самой кампании.

Ну и не нужно забывать, что участием в президентской гонке Зеленский может обеспечить своей (?) партии "Слуга народа" достаточный для прохождения в парламент рейтинг. Последнее, кажется, самый весомый мотив потратиться на кампанию Зеленского. Как бы ни хвалил сегодня Коломойский Тимошенко и как бы ни поддерживал ее кампанию, это никоим образом не гарантирует олигарху полного взаимопонимания и дружбы с Тимошенко в случае ее победы. Единственный политический актив, который заставит любого президента считаться с Коломойским, - это наличие в парламенте весомой группы людей, ориентирующихся на олигарха. Так что фракция Зеленского может оказаться очень нужна Коломойскому в свете определенной зависимости президента от парламента.

Если Тимошенко - самостоятельный политик, и ее нынешнее сотрудничество с Коломойским связано со взаимной выгодой и явно временное, Зеленский делает вид, что не зависит от олигарха, но все понимают, что это не так, то кандидат от партии УКРОП Александр Шевченко - явный протеже Игоря Валерьевича.

Несмотря на то что рейтинг хозяина "Буковеля" колеблется в пределах статистической погрешности, он тоже нужен Коломойскому в качестве кандидата в президенты. Хотя Коломойский и несколько остыл к своему когда-то любимому политическому детищу - партии УКРОП, но явно не хочет совсем бросать этот проект. Так что баллотирование Шевченко, притом что не претендует на весомый результат, позволит более-менее держать на плаву УКРОП, а заодно поможет Шевченко и в следующий раз пройти в парламент по мажоритарке. Ну и плюс контролируемые люди в избирательных комиссиях.

Что же до объемов финансовой поддержки кандидатов в президенты, то на эту тему олигарх высказался вполне определенно, поименно и даже в цифрах. "Если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко",- сказал он, добавив, что на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.

А еще Коломойский успел похвально высказаться о Святославе Вакарчуке, который все еще не определился со своим походом на выборы. Денег олигарх всем подряд участникам выборов десятками миллионов, конечно же, не раздает, но поагитировать, как видим, готов за кого угодно, если его фамилия не Порошенко.