Бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году, - НБУ

Национальный банк отмечает, что ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев усилились до 9,5% с 8,9% кварталом ранее.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году.

Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 117,3% (в прошлом квартале - 117,2%).

Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют второй год подряд.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в 4-м квартале 2018 года.

Высокие темпы роста экономической активности ожидаются прежде всего благодаря положительным прогнозам об увеличении общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Оживление деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности, а наиболее оптимистично настроены предприятия перерабатывающей промышленности.

В региональном разрезе оптимистичные настроения сохраняют компании из всех областей, кроме Кировоградской, а высокие ожидания - у бизнеса из Тернопольской и Львовской областей.

Высокими остаются ожидания всех предприятий по объемам собственного производства товаров и услуг в Украине в течение 2019 года.

Треть респондентов ожидает, что объемы производства будут расти, а каждое второе предприятие считает, что они, по крайней мере, останутся на текущем уровне.

Позитивные ожидания наблюдаются в течение одиннадцати кварталов подряд.

В то же время рост общих объемов реализации продукции и улучшения финансово-экономического состояния прогнозируют респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Самые высокие ожидания - у предприятий торговли и перерабатывающей промышленности.

Бизнес, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения и сельского хозяйства, также ожидает увеличения количества своих работников.

Наибольшую потребность в создании новых рабочих мест испытывают компании из Львовской и Тернопольской областей.

Кроме того, увеличение инвестиционных расходов, которого ожидают предприятия, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.

Ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев несколько усилились - 9,5% (в прошлом квартале - 8,9%).

Основным фактором влияния на рост цен остается курс гривны к иностранным валютам - так считают 79,3% опрошенных.

В то же время ожидания относительно влияния курсового фактора на инфляцию несколько ослабли по сравнению с предыдущим опросом.

Существенное влияние на динамику цен, как считают предприятия, будут также осуществлять растущие затраты на производство в результате, прежде всего, повышения заработных плат.

Опрос проводился с 5 ноября по 4 декабря 2018 года.

В опросе приняли участие 675 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

Результаты опросов - это отражение лишь мнения респондентов-руководителей предприятий Украины, а не оценки Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что инфляция по итогам 2018 года была ниже прогноза регулятора.