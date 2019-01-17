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Бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году, - НБУ
09:18 17.01.2019 |
Национальный банк отмечает, что ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев усилились до 9,5% с 8,9% кварталом ранее.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году.
Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 117,3% (в прошлом квартале - 117,2%).
Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют второй год подряд.
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в 4-м квартале 2018 года.
Высокие темпы роста экономической активности ожидаются прежде всего благодаря положительным прогнозам об увеличении общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.
Оживление деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности, а наиболее оптимистично настроены предприятия перерабатывающей промышленности.
В региональном разрезе оптимистичные настроения сохраняют компании из всех областей, кроме Кировоградской, а высокие ожидания - у бизнеса из Тернопольской и Львовской областей.
Высокими остаются ожидания всех предприятий по объемам собственного производства товаров и услуг в Украине в течение 2019 года.
Треть респондентов ожидает, что объемы производства будут расти, а каждое второе предприятие считает, что они, по крайней мере, останутся на текущем уровне.
Позитивные ожидания наблюдаются в течение одиннадцати кварталов подряд.
В то же время рост общих объемов реализации продукции и улучшения финансово-экономического состояния прогнозируют респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.
Самые высокие ожидания - у предприятий торговли и перерабатывающей промышленности.
Бизнес, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения и сельского хозяйства, также ожидает увеличения количества своих работников.
Наибольшую потребность в создании новых рабочих мест испытывают компании из Львовской и Тернопольской областей.
Кроме того, увеличение инвестиционных расходов, которого ожидают предприятия, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.
Ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев несколько усилились - 9,5% (в прошлом квартале - 8,9%).
Основным фактором влияния на рост цен остается курс гривны к иностранным валютам - так считают 79,3% опрошенных.
В то же время ожидания относительно влияния курсового фактора на инфляцию несколько ослабли по сравнению с предыдущим опросом.
Существенное влияние на динамику цен, как считают предприятия, будут также осуществлять растущие затраты на производство в результате, прежде всего, повышения заработных плат.
Опрос проводился с 5 ноября по 4 декабря 2018 года.
В опросе приняли участие 675 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.
Результаты опросов - это отражение лишь мнения респондентов-руководителей предприятий Украины, а не оценки Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что инфляция по итогам 2018 года была ниже прогноза регулятора.
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