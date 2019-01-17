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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мощная раскачка безналичного доллара завершилась к вечеру 16 января ничем

23:53 16.01.2019 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Межбанк закрылся на том же уровне, что и вчера - 28,05-28,10 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Хотя все казначеи хором рассказывали об очень активной торговле, и серьезно возросших объемах. Основывались на текущих данных в ходе торгов: Нацбанк остановил ежедневную публикацию обобщенной информации на сайте без очевидных причин.

«Торги стартовали в диапазоне 28,05-28,10 грн/$. После этого цена сместилась в район 28-28,02 грн/$. Низ котировок был на уровне 27,96-27,98 грн/$, откуда цена оттолкнулась и ушла к концу торговой сессии в диапазон 28,05-28,10 грн/$», - рассказал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Покупателями и продавцами доллара сегодня двигали два фактора. Первый - крупное размещение гособлигаций, которое провел Минфин: на 9,7 млрд. гривневых ОВГЗ и на $146,4 млн. долларовых бумаг. Зампред Нацбанка Олег Чурий с гордостью заявил, что валютные долги нашего Минфина выкупили инвесторы-нерезиденты.

Это немного успокоило межбанк, на котором в последнее время активно обсуждали переговоры наших чиновников с иностранцами. Более всего финансисты опасались вывода заграничных капиталов после выплат Минфина по старым бумагам. Это сильно ударило бы по курсу гривни и создалось бы сложности с выплатами по внешнему госдолгу в феврале. Но после покупок новых выпусков ОВГЗ стало очевидно, что власти договорились с инвесторами.

При этом, похоже, нерезиденты не остановились на покупках только валютных гособлигаций Украины, но взяли еще немного и гривневых ОВГЗ. Поскольку казначеи сегодня сообщали о крупных продажах доллара нерезидентами - они нуждались в нашей нацвалюте. Рассказывают, что его скупали госбанки, а также Нацбанк. Он приобретал доллар в Matching по 27,97 грн./$. Объем его сделок оценили до $10 млн.

Вторая причина сегодняшней активной торговли - сезонная. Бизнесу нужна гривна для бюджетных платежей.

«Сегодняшняя курсовая динамика стала отражением роста предложения валюты в связи с потребностью участников рынка в гривне для проведения бюджетных и коммунальных платежей. По причине дефицита свободной гривны, спрос на валюту уменьшился, в результате котировки доллара опустились ниже психологической отметки 28 грн/$, а регулятор приостановил их дальнейшее проседание выкупом излишков предложения по курсу 27,97 грн/$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
 

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