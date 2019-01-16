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Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ
Основным вызовом для экономики Украины в 2019 году являются предстоящие президентские и парламентские выборы, полагают участники дня открытых дверей в Национальном банке Украины (НБУ) в Киеве в среду.
Согласно экспресс-опросу центробанка, основным соответствующий фактор посчитало 56% аудитории.
В ТОП-3 вызовов вошли также защита прав инвесторов и свобода предпринимательства (19%), а также предстоящий пик выплат по внешним обязательствам Украины (13%).
Наименее значимым фактором аудитория посчитала военные действия на территории Украины (4%).
Кроме того, замедление роста мировой экономики отметило 8% опрошенных.
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