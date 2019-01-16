7 трендов рынка e-commerce в 2019 году

Дмитрий Лунин, управляющий партнер 4E Consulting

Мировой рынок электронной коммерции в 2018 году вырос на 16%. Уже в 2019 году 15% всех розничных покупок в мире будут сделаны через интернет. В Китае, кстати, уже сейчас эта цифра достигла 23%.

Украина пока такими показателями похвастаться не может, хотя рынок электронной коммерции в нашей стране - один из самых быстрорастущих.

С какими трендами придется считаться в 2019 году? Что необходимо внедрить компаниям, чтобы продавать больше?

Осознанное потребление

Многие недооценивают этот тренд, пришедший из запада, и совершенно зря. Украинцы все чаще задумываются об осознанном потреблении, формируя таким образом экосистему в нашей стране. Инициативу активно поддержали и многие компании. Например, вслед за всемирно известными Versace, Armani, Michael Kors и Jimmy Choo от использования кожи и меха в своих товарах отказались такие украинские дизайнеры, как Elenareva, Andre Tan, Ksenia Schnaider, Bevza и другие. Еще один пример - украинский лидер в сегменте дрогери (продажа косметики и парфюмерии - LIGA.net) в интернете Makeup.ua отказался от привычных для пользователей полиэтиленовых пакетов внутри посылок.

Последние пару лет показали, что украинские потребители готовы платить добавленную стоимость компаниям, которые резонируют с их системой ценностей. Им действительно нужно было использовать такую большую коробку? Из чего произведен этот продукт? Тестируется ли эта косметика на животных? Является ли этот бренд социально ответственным? На каждый из этих вопросов в 2019 году компании должны готовы ответить.

Конец безналожью

Продажи в интернете пользуются большой популярностью отчасти еще и потому, что такой вид торговли не облагается налогом, ни для потребителей, ни для продавцов. Точнее ранее не облагался. В 2018 году ситуация изменилась. Так например, в половине американских штатов в прошлом году ввели налог на продажи через интернет. Во второй половине штатов это сделают в 2019 году. Amazon уже собирает налог с продаж в каждом штате Америки на продукты, которые они продают напрямую? и поощряют продавцов продавать через Amazon, чтобы избежать сложностей, связанных с законодательством.

В Украине большинство мелких продавцов работают в тени. Общей системы, которая бы контролировала продажи в интернете нет. Думаю, глобально эта ситуация пока не изменится. Однако проверки бизнеса налоговыми службами в последнее время сильно участились, и в 2019 году их станет больше. Это стимулирует компании выходить из тени.

Социальные сети вместо интернет-магазинов

Социальные сети становятся транзакционными. Instagram предлагает все больше возможностей, чтобы превратить свой профиль в полноценный интернет-магазин. Многие компании вовсе не создают сайта, ограничиваясь лишь страницами в социальных сетях.

Потребителям этого достаточно. Отзывы предыдущих покупателей в профиле вызывают доверие, а потому клиенты готовы платить.

Речь, кстати, идет не только о покупке, но и об оплате. В скором времени мессенджеры и социальные сети предложат пользователям возможность оплачивать товар непосредственно в самом приложении.

QR-код. Возвращение

Полностью охвативший рынок Китая, в Украине и в других странах постсоветского пространства QR-код не сумел прижиться. Причина проста. Никто из игроков рынка электронной коммерции не делал на него ставку. Ранее для считывания QR-кода необходимо было устанавливать отдельное приложение, что усложняло процесс.

В 2019 году, когда все современные модели смартфонов вне зависимости от операционной системы могут считывать QR-код без лишних сложностей, эксперты пророчат ему громкое возвращение. Сам принцип действительно очень удобен.

Что-то большее, чем сайт и мобильное приложение

Пожалуй, самое значительное влияние на рынок электронной коммерции оказывает IT. Mobile становится лучше, на смену интернет-магазинам и приложениям приходят PWA (Progressive Web App) - гибрид сайтов и приложений, который сочетает в себе достоинства каждого.

PWA загружается в 2-10 раз быстрее мобильных сайтов, может работать оффлайн и использует push-уведомления. Для примера, известный бренд Lancome перестроил свой мобильный сайт в PWA. В результате количество конверсий возросло на 17%, а количество мобильных сеансов увеличилось на 51%.

Push-уведомления привели к увеличению заказов на 18%.

Наноинфлюэнсеры

Многие маркетологи уже давно заметили тенденцию, что реклама у наноинфлюэнсеров (люди, мнение которых имеет значение для конкретной аудитории - LIGA.net) дает лучший результат, чем у блогеров-миллионников.

Все потому, что аудитория наноинфлюэнсеров зачастую собирается годами. Многие подписчики воспринимают блогера, как близкого друга, а значит больше склонны ему верить.

В итоге, получается, что стоимость рекламной интеграции может отличаться в разы, а результат будет одинаков. Потому в будущем году маркетологи большинства компаний будут делать ставку именно на наноинфлюэнсеров.

Электронная коммерция в автомобилях

Последний тренд, наиболее далекий, к сожалению, от украинских реалий, но наиболее интересный, с моей точки зрения, - это покупки в автомобилях. Почти половина американских и европейских пассажиров используют свой смартфон, чтобы найти ближайшую заправочную станцию, заказать и оплатить кофе, еду на вынос, продукты, парковку и многое другое.

По некоторым оценкам, как только коммерция станет интегрирована в автомобиль, 83% всех пассажиров будут ей пользоваться.

Технологии геолокации помогут рекламодателям понять, откуда и куда потребители едут чаще всего, подобно тому, как SEO помогает рекламодателям понять, что ищут потребители, а социальные сети показывают, что им нравится.

80% мобильных пользователей используют системы голосового поиска для поиска ближайших магазинов и кофеен, из которых 50%, вероятно, посетят их в течение дня, причем примерно 18% этих локальных поисков преобразуются в продажи в течение 24 часов.