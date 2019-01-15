9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

Денис Вергун / UBR.ua

Украинцам станет проще ремонтировать и перестраивать свое жилье. Правительство утвердило перечень строительных работ, не требующих получения разрешения на их выполнение и дальнейшего ввода в эксплуатацию. Это постановление №406. Оно разрешает без лишних бумаг ставить ограждение, строить террасу или навес для машины и многое другое. И только с одним условием - нельзя вмешиваться в несущую конструкцию дома.

Список всего разрешенного состоит из 9 пунктов - на что не нужно разрешений:

* Перепланировка жилого или нежилого дома и отдельных его помещений без вмешательства в несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования.

* При замене или ремонте кровли (с соблюдением строительных норм) без вмешательства в несущие конструкции;

* Техническое переоснащение (с соблюдением строительных норм) внутренних систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, силовых и слаботочных систем.

* Оборудования (переоборудование) зданий и сооружений приборами для ведения обособленного учета энергоносителей, горячей и холодной воды.

* Замена оконных, балконных и дверных проемов.

* Присоединение и подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями жилых, садовых, дачных домов, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, расположенных на приусадебных земельных участках.

* При возведении на участке бесфундаментных сооружений: навесов, беседок, палаток, накрытия, лестниц, эстакад, летних душевых, теплиц, гаражей, а также скважин, колодцев, люфт-клозетов, туалетов, выгребных ям, заборов, бассейнов, погребов, ворот, калиток, террас, крылец и т.д.

* При ремонте детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак, а также зон для отдыха людей и обслуживания многоквартирных домов.

* При обустройстве зданий пандусами и пр. сооружениями для облегчения доступа в дома лицам с ограниченными возможностями и т.д.

* При возведении временных сооружений для предпринимательской деятельности не требуют согласований в Госархстройинспекции.

Специальные документы для введения в эксплуатацию не потребуются при сооружении строений без капитального фундамента. Еще одна приятная новость - без лишней бюрократии можно будет сносить старые дома на частных земельных участках.

Новым документом также облегчается подключение дома к инженерным сетям. По-прежнему необходимо заполучить Технические условия (проект), которые выдаются на основе строительного паспорта. Но чиновники отменили необходимость согласовывать изменение внешнего вида дома.

«Да, вас не будут штрафовать за вынос кондиционеров, замену окон, изменение цвета фасада или формы крыши (отмененная ныне ст. 97 Административного кодекса предусматривала за такие вторжения штрафы от 85 до 175 грн). Но авторское право никто не отменял. И любое изменение внешнего вида дома должно быть согласовано с архитектором или его правопреемником», - заметил в разговоре с UBR.ua исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич.

Сложные правила отменяют потому, что их и так не выполняют. Люди не тратят время на бюрократию и активно нарушаются правила. Живут в переделанных домах и квартирах без разрешительных документов, со всеми вытекающими последствиями: не имеют права их продать, передать по наследству или прописать других жильцов.

Тем, кого ловят на несанкционированных перестройках, выписывают штрафы - могут достигать 4-6 тыс. грн.

«Украинцы не берут разрешения перед началом строительных работ, что стоит делать. Хотя процедура сложная только в отдельных случаях. Если у вас назначение земельного участка «под строительство», то подать уведомление о начале строительных работ не так уж и сложно. Уже ввод дома в эксплуатацию - сложная и коррумпированная процедура. Но если человек не поленится и ознакомится с нюансами получения разрешительных документов и со своими законными правами, то сможет сэкономить себе время и деньги. К сожалению, большинство граждан не знакомы с собственными правами, от этого незнания в основном и страдают. Платят посредникам за абсолютно несложные задачи», - заверил главный архитектор архитектурного бюро «Аспект» Тарас Годованец.

Сделав множество поблажек, Кабмин разрешил по упрощенной процедуре проводить утепление зданий. Правда, эксперты предостерегают людей от «латочного» утепления зданий. Они называют его крайне безответственным, поскольку возникают «мостики» холода и меняется гидробаланс всего здания.

«Поэтому будьте готовы к искам соседей, у которых из-за вашего утепления может зацвести угол. Утепление имеет смысл только после энергоаудита здания, по профессиональному проекту и выполненное компаниями, которые предоставляют гарантию», - отметил в беседе с UBR.ua Виталий Грусевич.

Любая либерализация чревата злоупотреблениями. Особенно по части вмешательства во внутренние сети дома. Здесь халатность может дорого стоить. Потому эксперты опасаются негативных последствий и говорят и преждевременности правительственных послаблений.

«Например, я видела как частный мастер в доме с газовой колонкой так сделал трубы, что газ запустил в воду, а воду в газ. Как не взорвался дом - загадка. Люди вызвали нас через два дня, так как пахло газом и воды не было. С электрикой тоже шутки плохи, а контроля нет. Каждый, что хочет то и делает. По детским площадкам та же история: сколько уже детей получили травмы от неправильно сделанный горок и качелей», - рассказал директор и основатель компании «Уют-Комфорт» Елена Махова.

Скорее всего, постановление №406 - не последнее, и будет корректироваться по мере изучения первого опыта либерализации. Главное, чтобы выводы и будущие нововведения не базировались на трагичном опыте.