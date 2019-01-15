Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Буквально на днях в СМИ проскочила информация о том, что в 2019 г. начнутся испытания нового ПЗРК "Колибри". Это тянет на некоторую сенсацию, так как разработку этого переносного зенитно-ракетного комплекса, которая длится уже с начала 2010-х гг. планировалось завершить только к 2021 г. Причем такое решение военные приняли после того, как получили уверения, что промышленность сможет "малой кровью" модернизировать имеющиеся на вооружении комплексы "Стрела-2М" и "Игла-1". Кстати, насчет "Стрелы" есть большие сомнения, что ракеты комплекса до сих пор находятся в боеготовом состоянии - слишком уж "древняя" разработка.

Тем не менее, сообщения о подзабытом "Колибри" может свидетельствовать либо о реальном прорыве в проекте, либо о провале попыток оживить старенькие советские комплексы.

На самом деле официальных данных по ПЗРК "Колибри" практически нет. Известно, что это фактически "пересборка" "Иглы" на отечественных комплектующих (включая твердое ракетное топливо разработки "Павлоградского химического завода") с установкой головки самонаведения УА-424. В итоге ракета должна была эффективно перехватывать низколетящие цели (на высотах до 3 км) на дальности до 5 км. При этом на тот момент (2012 г.) "фишкой" комплекса была специальная комбинированная система отсеивания как естественных, так и организованных помех.

Однако за последние лет 5-6 о комплексе ничего не было слышно, зато в серийном производстве появилась, например, более современная головка самонаведения "336-24" разработки киевского завода "Арсенал" с еще лучшими характеристиками. В каком виде комплекс поступит на испытания - неизвестно. Но если учесть то, что в последний год наши оборонные предприятия довольно активно сотрудничают с западными и турецкими компаниями, то нас могут ждать сюрпризы.

И снова-таки отметим, что если уже вслух заговорили о "Колибри", то по всей видимости идут работы и по другому полностью отечественного переносному зенитно-ракетному комплексу - "Барс". Начиная с конца 1990-х гг. украинские конструкторы пытаются решить задачу создания головки самонаведения абсолютно нового типа - биспектральной.

Это крайне перспективное решение для ПЗРК, которое находится на уровне самых современных зарубежных образцов. При наличии такой головки наведение ракеты и захват цели будет происходить сразу в двух секторах, относящихся к разным волновым диапазонам - инфракрасному и ультрафиолетовому.

При этом планируется также реализация принципа захвата цели по "отрицательному контрасту" - когда цель "холоднее" фона. В случае создания такой ракеты - она станет эдаким "супер-оружием" - от такой ракеты на сегодня фактически нет защиты. Единственно, что может спасти самолет или вертолет на малой высоте, так это прямое поражения головки ракеты лазерным излучением, но такие технологии пока находятся на уровне фантастики.

По мнению некоторых специалистов, такой комплекс может выйти из "бумажного" варианта только после 2021 г. - то есть тогда, когда будет принят на вооружение "Колибри".

Главная причина такого пристального интереса военных к ПЗРК - это опыт боевых действий на Донбассе. Фактически оказалось, что наша войсковая ПВО не имеет средств для борьбы с беспилотной авиацией противника. И если более крупные аппараты - типа российского "Орлана-10" еще сбиваются ЗРК средней дальности типа "Бук" (и то - это как из "пушки по воробьям" в плане критерия "стоимость - эффективность"), то для более мелких "управы" фактически нет.

Попытки создать систему войсковой ПВО на базе реанимированных ЗСУ-23-4 "Шилка" фактически не увенчались успехом. По разным причинам не очень эффективны и "Тунгуски", которые и хоть и регулярно мелькают на учениях, однако на фронте их практически нет.

Поэтому одним из перспективных направлений борьбы с беспилотной авиацией противника является насыщение армейских подразделений довольно большим количеством относительно дешевых переносных зенитно-ракетных комплексов, а также создание на их базе мобильных комплексов ближнего действия.

Это довольно дешевый вариант - как показывает мировой опыт практически на любую базу можно установить "россыпь" пусковых установок ПЗРК по 4-6-8 штук и оптико-электронную систему обнаружения целей. Благо разработки по этим направлениям у нас есть, а шасси можно использовать любое - от "Козака" до МТЛБ.

Кстати, так поступают достаточно большое количество стран даже с большими финансовыми возможностями чем у нас - достаточно вспомнить, например, комплекс "Лучник-Э" на базе ракет из состава ПЗРК "Игла-С", созданный нашим северным соседом.

В этом плане можно "воскресить" и старые проекты типа мобильного ЗРК ASGLA (ASRAD - IGLA). В начале "нулевых" наш "Арсенал" совместно с немецкими партнерами разработал проект установки немецкого ЗРК ASRAD-2 или ПЗРК "Игла" на шасси БТР-80. "Изюминкой" проекта была трехкоординатная РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D от компании "Рейнметалл дифенс". В итоге такой комплекс был способен поражать низколетящие воздушные цели на дальности более 7 км. Однако из-за недостатка финансирования до создания опытного образца в то время не дошли, однако разработки никуда не делись.

Таким образом, можно говорить о том, что наша оборонная промышленность наконец-то взялась за ликвидацию лакуны, которые возникла в системе войсковой ПВО. Есть надежда, что с массовым поступлением в войска новых комплексов наконец-то будет комплексно решена задача борьбы с вражеской беспилотной авиацией и нанесение максимального урона вертолетам противника. Что получится в итоге - по всей видимости мы увидим уже достаточно скоро.