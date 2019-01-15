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Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
23:27 14.01.2019 |
Ситуация на валютном рынке успокоилась, но доллар по чуть-чуть дорожает. 14 января он поднялся на межбанке на полторы копейки, и закрепился к вечеру в рамках 28,04-28,850 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Но сразу заверил, что подорожание произошло лишь под вечер на небольших сделках.
«Большинство покупок-продаж происходило заметно ниже - в рамках 28,01-28,0250 грн./$», - уточнил Гриненко.
Его коллеги также говорят о ровной ситуации на торгах.
«Умеренная курсовая динамика сегодняшнего дня вокруг психологического маяка 28 грн/$ стала отражением преимущественного баланса интересов крупных игроков и спекулятивных движений «в обе стороны» на фоне спокойствия и выжидательной позиции наличного рынка», - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нацбанк на торги не выходил, и банки под пополнение валютной позиции доллар почти не покупали. Ситуация на наличном рынке не влияла на настроения межбанка.
«Наличный рынок открылся котировками 28,00-28,07 грн./$, к середине дня диапазон сузился до 28,04-28,08 грн./$», - рассказал Куринной.
Потому финансисты дают достаточно спокойные прогнозы на ближайшее будущее.
«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 28,02-28,10 грн./$, и вряд ли будет резкое движение. В середине месяца можем увидеть спокойную торговлю. Экспортная выручка есть», - отметил Юрий Гриненко. У Олега Куринного прогнозный диапазон чуть шире - 28,0-28,10 грн./$.
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