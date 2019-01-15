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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кому поставит подножку генерал Смешко

22:58 14.01.2019 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Очередным кандидатом в президенты Украины изъявил желание стать Игорь Смешко. Шансов победить у него мало. Однако интересно, у кого он может отобрать голоса.

Игорь Смешко председатель Службы безопасности Украины в 2003-2005 годах, сообщил, что готовит документы для регистрации его в ЦИК в качестве кандидата в президенты. Об этом решении якобы его "просили" неназванные потенциальным кандидатом "дорогие друзья" - по крайней мере, об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Кто они, эти друзья? Ведь до сих пор о Смешко, как возможном участнике гонок, не вспоминали.

Возможно, таким "другом" является известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Заявление о намерении баллотироваться выходец из спецслужб сделал 13 января именно во время программы "Live Гордон" на телеканале "112 Украина". Более того, днем ранее в видеообращении на своем канале в YouTube Гордон призвал Смешко объявить о выдвижении своей кандидатуры - заявив, что считает его "идеальным кандидатом на пост президента, который мог бы консолидировать и принести пользу стране в переломный момент". А еще раньше Гордон интриговал читателей своих информационных ресурсов намеками на то, что скоро они увидят мощного кандидата, который спутает все карты на президентских выборах. Оказалось, речь шла об Игоре Смешко.

Вкратце напомним о будущем кандидате. 63-летний уроженец Черкасской области, генерал-полковник, доктор технических наук и профессор. В 1992-1995 годах был военным атташе Украины в США и атташе по вопросам обороны. В 1995-1999 г. - председатель, затем заместитель председателя Комитета по вопросам разведки при президенте Украины Леониде Кучме. С сентября 2000-го год отработал в Швейцарии на должностях атташе по вопросам обороны, военного атташе при посольстве Украины в этом государстве, постоянного представителя Минобороны Украины при международных организациях в Женеве. Далее работал в Совете нацбезопасности.

С 1997-го по 2000-й Смешко возглавлял Главное управление разведки Вооруженных сил Украины. С сентября 2003-го по февраль 2005-го руководил украинской спецслужбой - в частности, во время "первого Майдана" 2004 года. Гордон утверждает, что именно Смешко не допустил тогда кровопролития, благодаря принятым оперативным мерам остановив внутренние войска, которые шли на Киев разгонять Майдан по приказу тогдашнего премьера Виктора Януковича.

Однако запомнился Смешко не этим. Предполагают, что кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2004 году отравили во время частного ужина с тогдашним главой СБУ Смешко, который состоялся на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Эту версию поддерживал и отравленный. Впрочем "диоксиновое дело" до сих пор не раскрыто. Сам же Смешко утверждал, что отравления вообще не было.

Вскоре после того Майдана он уволился из СБУ. На какое-то время отошел в тень. Создал и возглавил общественную организацию "Сила и Честь", позже ставшую партией, которую называли "партией отставных военных и силовиков". Она принимала участие в выборах в парламент в 2014 году, но в Раду не попала (ее результат - 0,08% голосов). При этом сам Смешко в избирательный список партии не вошел. После выборов "Сила и Честь" вновь стала незаметной. Среди немногочисленных публичных проявлений ее позиции можно вспомнить разве что январское 2018-го года требование к правительству не уменьшать размер денежного обеспечения военнослужащих и пересчитать их пенсии.

В 2014-2015 гг. Смешко был советником президента Украины, возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. После ликвидации комитета является внештатным советником президента Петра Порошенко.

Итак, после регистрации генерал-полковника Смешко количество претендентов на звание "сильной руки" выборов-2019, очевидно, увеличится. Кому из кандидатов следует начинать волноваться? Министру обороны в 2005-2007 гг. Анатолию Гриценко или главе СБУ в 2006-2010 и 2014-2015 гг. Валентину Наливайченко, которые тоже заявили, что идут на выборы?

И действительно, публичные позиционирования этих трех политиков настолько похожи, что могут слиться в глазах избирателя в единое целое, вычленить из которого конкретного кандидата в кабинке для голосования обычному человеку будет сложно. Так вот, немалое количество потенциальных "спасителей Отечества" может рассеять симпатии избирателей, которые намерены голосовать за кандидатов с военным или правоохранительным прошлым. Более того, на этом же поле работает и действующий глава государства.

И с этим связана еще одна версия, обнародованная сайтом "Страна". Его неназванные источники назвали задачей Смешко выполнить роль "технического кандидата комика Владимира Зеленского". Якобы генерал будет публично критиковать действия Порошенко в военной сфере, забирая у президента патриотического избирателя и уменьшая его рейтинг на теме армии и обороны. А параллельно время от времени будет говорить хорошие вещи про Зеленского, считают анонимные источники "Страны".

У этого плана, если не считать его фантастикой, есть одно большое упущение: сегодня у Смешко практически отсутствует рейтинг. Другими словами, его почти не знает рядовой избиратель. И то, кого он будет критиковать, и кого хвалить, гипотетически может иметь то или иное влияние на те круги, из которых Смешко вышел - часть высокопоставленных военных и силовиков.

Кстати, учитывая психологические моменты очень сомнительно, что даже комплименты в адрес Зеленского, которые чисто теоретически могут прозвучать из уст генерал-полковника, заставят это среду поддержать поход комика в президенты.

Нельзя исключать и версию игры Смешко на стороне Юлии Тимошенко - особенно учитывая, что и сам Зеленский вдруг может оказаться симпатиком ЮВТ. Особенно принимая во внимания определенные симпатии к лидеру "Батькивщины", о которых заявляет в СМИ бизнесмен Игорь Коломойский, которого называют "старшим партнером" Зеленского - несмотря на возражения последнего.

Правы авторы приведенной выше версии или нет - покажет перечень гостей телеэфиров канала "1 +1" и аффилированных медиа, связанных с Коломойским. Если Смешко станет постоянным гостем этих эфиров, то рейтинг выходца из спецслужб может начать медленно расти. Но в любом случае двух с половиной месяцев, которые остались до дня голосования на президентских выборах (это 31 марта), явно мало для "раскрутки" кандидата до уровня общенациональной узнаваемости.

Если, конечно, не брать в расчет появление "черных лебедей" - определенных событий, которые невозможно предсказать и которые способны кардинально изменить инерционный ход событий (тут опять вспомним отравление Ющенко, которое имело значительное влияние на выбор украинцев в 2004-м). А при штатном течении кампании Смешко будет отбирать голоса разве что у своих прямых конкурентов - Гриценко и Наливайченко.
 

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