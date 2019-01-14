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Госгеонедра раздала месторождения газа по всей стране
12:49 14.01.2019 |
Госгеонедра выдала специальные разрешения без проведения аукционов на пользование сроком на 20 лет шестью месторождениями газа и нефти в разных областях Украины, сообщают Наші Гроші.
Соответствующий приказ подписал врио Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, утверждают журналисты сайта.
В частности, ООО Антарес-9 получило в пользование Королевское месторождение в Закарпатской области для добычи газа и сопутствующих компонентов.
Отмечается, что владельцами компании являются Евгений Вилгин и известный ранее по работе в газовых проектах Дмитрия Фирташа бизнесмен Игорь Воронов. Сейчас Воронов известный как совладелец Укрлитийвидобування и бизнес-партнер по энергетическим проектам нардепа Вадима Новинского. Фирма зарегистрирована с основным видом деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в перечне КВЭД отсутствует упоминание о добыче недр.
ООО Мастер Лит Индастрилз получило от Госгеондра Пятигорьевскую площадь в Черниговской области для добычи нефти и газа, растворенного в нефти, утверждается на сайте.
Ранее учредителями этой фирмы был уже упомянутый Игорь Воронов и Юрий Кизилов. Сейчас она записана на ООО Укрнафта Ресурс и ООО Укрсенд инвестментс. По данным Youcontrol, с 27 декабря 2018 года (в день, когда Кирилюк подписал приказ о выдаче спецразрешения) директором фирмы стал Вадим Чижиковский.
Владельцем Укрнафта Ресурс является ООО КУА Славутич-Инвест, которое входит в состав основателей компании Агринол нардепа Александра Пономарева.
ООО Аталант получило для добычи природного газа и конденсата Цымбаливскую площадь, расположенную в Полтавской и Сумской области. Фирма записана на Юлпианно холдинг лтд с Сейшельских островов. Ее бенефициары неизвестны, отмечают журналисты сайта.
Компания стала владельцем Аталанта в начале этого года, ее предыдущий владелец - Андрей Гордейчук занял должность директора. Ранее фирма занималась сельским хозяйством, но в мае 2018 года начала заниматься инжинирингом, геологии и геодезии.
Газодобывающих группа получила для добычи газа и конденсата Тисовский участок в Ивано-Франковской области. Фирма была создана в апреле 2018 года, ее владельцем указан Орест Горак из Львова. До прошлого ноября фирма принадлежала Богдану Фиголю.
Другое предприятие Газ-Инвест Актив, также в Ивано-Франковской области получило на 20 лет Небыловскую площадь.
Фирма была создана в апреле 2018 года, ее владельцем указан киевлянин Евгений Давыденко, а руководителем Роман Кольба.
ООО Сабина Компани Лимитед получило для добычи нефти и газа Боутинскую структуру Боутинской площади в Одесской области.
Владельцами компании являются Владислава Мокренко, Илья Скляров и Ирина Маликова. Хотя предприятие зарегистрировано в 1992 году, информация о наличии у него спецразрешения на работу с недрами отсутствует.
Напомним, все разрешительные документы выдаются по схеме апробации, когда покупка геологоразведочной информации позволяет фирмам получить в пользование месторождения. Как заявили в Кабмине, эта схема получения разрешений без конкурса будет прекращен с 2019 года.
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