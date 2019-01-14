Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Еще задолго до официального старта президентской гонки в лагере так называемой "демократической оппозиции" определились несколько политиков, которые претендовали на роль ее объединителей. После провальных переговоров между бескомпромиссным полковником Гриценко и мэром Львова Садовым первый заметно активизировал усилия.

В результате на прошедшем 11 января "Форуме демократических сил", который и выдвинул Гриценко в президенты, "первому непроходному" удалось собрать достаточно эффектную политическую тусовку. К экс-нардепу Николаю Катеринчуку ("Европейская партия"), бывшему "гуманитарному" вице-премьеру Николаю Томенко (движение "Рідна країна"), нардепу от БПП и по совместительству главе штаба Гриценко Виктору Чумаку ("Хвиля"), объединение с которыми Анатолий Степанович пафосно презентовал еще в конце прошлого года, на форуме были замечены и другие "ответственные лица", которые всегда с Гриценко в той или иной степени сотрудничают давно, но о полноценном политическом союзе с которыми речь не идет.

Это в первую очередь "Еврооптимисты" - Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также антикоррупционеры-общественники - глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, эксперты РПР Александр Леменов и Илья Несходовский, со скандалом уволенный с должности министра финансов Александр Данилюк и другие медийноузнаваемые деятели. И хотя особых оснований утверждать о присутствии последних в "команде Гриценко" как не было, так и нет, но их появление сформировало впечатление, что Гриценко формирует на выборы действительно мощную команду.

Видя, что лавры "главного объединителя демократической оппозиции" успешно перетягивает на себя Гриценко, Садовый решил не откладывать в долгий ящик свой ответ и сразу после форума предложил альянс Вакарчуку (по сути, больше и некому-то было предлагать). О совместном походе на выборы с Садовым раньше заявили в "Демальянсе" Василия Гацко, но это быстро забылось, не возымев практически никакого эффекта. Кстати, на предыдущих парламентских выборах нынешние союзники главы "Самопомочі" попытали счастья пройти в Раду вместе с Гриценко, но так и не осилили проходной барьер.

По сути, Андрей Иванович ничего не теряет от предложения альянса Вакарчуку, ведь этим он поддерживает репутацию политика, поддерживающего "молодых и незапятнанных", к которым можно условно причислить и Гацко, и Вакарчука. Впрочем, ситуация с певцом здесь на самом деле двойственная. Мы помним, что Слава уже однажды избирался в парламент в команде Ющенко и, не проработав там и года, ушел обратно в музыку, объяснив такое решение "тяжелой энергетикой в парламенте", которая "высасывала из него все соки" и заставляла чувствовать себя "героем Кафки". Тогда многие расценили это как проявление слабости и неготовности к настоящей политической деятельности.

Помогло ли обучение в Стэнфорде по программе "подготовки новых украинских лидеров" дорасти вокалисту самой популярной украинской группы до осознания необходимости систематической "пахоты" на политической ниве без эмоциональных и драматических эффектов, - неизвестно, как и то, нужно ли ему вообще на данный момент место в парламенте. Пока из расплывчатых и "философических" заявлений рокера о том, как обустроить Украину, складывается впечатление, что для него мало что поменялось. К тому же не нужно забывать, что Вакарчук - фронтмен, и не только у себя в группе. И если роль нерешительного потенциального кандидата в президенты с претензией на моральную авторитетность статусу фронтмена соответствует, то "совместное формирование списка" с Садовым, похоже, не очень.

К слову, что именно предложил Садовый Вакарчуку, пока тоже до конца не понятно. То ли "совместное формирование" равняется предложению места в списке, то ли предложению этот список возглавить, то ли заполнить его своими людьми. Но как бы там ни было, а депутатом-списочником Вакарчук уже был, и возвращение к этой роли вряд ли отвечает амбициям "морального авторитета нации".

Что же касается Садового, то для него многое будет зависеть от того, ответит ли Вакарчук вообще и, если ответит, то что именно он скажет. Одно дело, если музыкант просто проигнорирует предложение Садового. Тогда Андрей Иванович останется при своих. Но если Вакарчук публично усомнится в политических перспективах Садового, то стремление к "объединительству" может обойтись львовскому мэру очередной имиджевой потерей.