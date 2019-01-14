Турция поставит Украине партию ударных беспилотников

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В эти выходные закончилась почти детективная история с покупкой Украиной турецких ударных беспилотников.

12 января сам президент Украины Петр Порошенко заявил в СМИ, что государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Напомним, что первые разговоры о том, что наши военные получат эти дроны появились в начале ноября прошлого года. Тогда активно муссировалась информация, что соответствующее соглашение якобы было подписано 3-4 ноября во время визита президента Порошенко в Турцию. Однако уже 13 ноября министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не подписывала договор о покупке беспилотников.

По всей видимости, такая неопределенность была связана с требованиями турецкой стороны - все-таки Эрдогану приходится балансировать на грани в отношениях между Россией и США.

Понятно, что официальной информации о масштабах закупок нет, однако еще осенью в "управляемых сливах из Министерства обороны Украины" говорилось, что в контракте на $69 млн прописана покупка одного ударного комплекса (шесть ударных дронов, две станции управления) и 200 ракет (по другим данным - управляемых противотанковых ракет). Ну, понятно, что там также прописан комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение персонала. Насколько эти цифры адекватны говорить сложно, тем более, что сейчас стали говорить о том, что покупка дронов является только частью крупного пакета соглашения между "Оборонпромом" и турецкими оружейниками и там возможны варианты.

Получение в ближайшем будущем ударных беспилотников (хоть и турецкого производства - в целом малоизвестных на Западе) означает только одно - еще один штрих в деле усиления ударных возможностей наших вооруженных сил. Фактически армия получит машину с большой продолжительностью полета и возможностью поражения целей с высоты 4800 м. И это притом, что наиболее современный зенитно-ракетный комплекс, которые есть у оккупационного корпуса на Донбассе, ЗРК "Оса-АКМ", с большим трудом "достает" по целям на такой высоте.

С другой стороны, как видится турецкий аппарат имеет целый ряд недостатков. Так, например, у него довольно малая боевая нагрузка - всего 50 кг. А это позволяет нести одну или две управляемые планирующие бомбы или управляемые ракеты, которые могут поразить только слабозащищённые объекты. Что в принципе неудивительно, так как турки изначально проектировали такой себе "антипартизанский" аппарат для борьбы с курдскими отрядами самообороны. Поэтому задачей такого аппарата - долгое время барражировать на большой высоте и по команде с земли в определенный момент поразить мелкий караван повстанцев или одиночную цель.

На Донбассе же мы видим полноценную войну с танками, серьезными фортификационными сооружениями и прочими "плюшками" "большой войны". Насколько окажутся эффективными такие ракеты пока нерешительно непонятно.

Еще один видимый минус аппарата - его размеры (размах крыла - 12 метров) и небольшая крейсерская скорость (всего около 130 км/ч). В условиях насыщения линии противостояния разнообразными современными средствами разведки и обнаружения российского производства это может сыграть только "в минус". Кроме того, пока непонятно как поведет себя "турок" в условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Ведь на сегодня боевой опыт применения Bayraktar TB2 ограничивается только противопартизанскими операциями на турецком пограничье и Сирии.

Но, по всей видимости, наши военные имеют какую-то связную концепцию применения ударных беспилотников, в которых есть место и "турку" и более мелким аппаратам-"камикадзе" типа Warmate, крупносерийная сборка которых налажена в Чернигове на "Чезаре". Последние имеют довольно малую степень реакции, большую скорость и значит возможность поразить цель, что называется "за минуту".

С другой стороны детали сделки неизвестны и вполне может оказаться, что после всеобъемлющих войсковых испытаний (а глупо отрицать, что закупка всего одного комплекта = массовые закупки и автоматическое принятие на вооружение) наша военная промышленность подпишет контракт на локализованное производство таких аппаратов.

Ведь еще до подписания контракта в определенных кругах были разговоры о том, что Украина кроме всего прочего заинтересована в крупносерийной сборке Bayraktar TB2 на мощностях АНТК "Антонов" с вооружением отечественными образцами противотанковой ракеты и корректируемой бомбы.

А такой вариант развития событий один большой плюс - "антоновцы" получат бесценный опыт, раньше ведь им не приходилось заниматься этой темой и на доведение до ума той же "Горлицы" им по самым оптимистическим подсчетам понадобится 4-5 года. Мало того наши производители боеприпасов - еще один рынок сбыта. Ведь по некоторым (опять-таки неподтвержденным) данным, интерес к данному аппарату проявляет военное ведомство Азербайджана. Который, кстати, давно и стабильно является покупателем оружия украинского производства.

Подводя итог, нельзя не сказать и еще об одном важном моменте, о котором я лично говорил не раз - критическая зависимость нашей оборонки от зарубежных поставок. Это очень и очень неправильно - никто, например, не знает какой зигзаг может совершить политика той же Турции в ближайшие годы. Не исключено, например, противостояние страны с НАТО и резкое сближение с Россией. И каким образом это может сказаться на выполнении контрактных обязательств - совершенно неясно.

Кстати, аналогичная ситуация складывается и с сотрудничеством с еще одним соседом - Беларусью. Сотни закупленных машинокомплектов грузовиков "МАЗ-Богдан" это, конечно, замечательно - автопарк критически нуждается в замене, но насколько мы зависим от Минска в обеспечении запасными частями - вопрос открытый.

Поэтому покупая зарубежные образцы самого разного вооружения не стоит забывать и о отечественных разработках и импортозамещении. Так, кроме польского дрона-камикадзе есть, например, и перспективная местная разработка - RAМ от "Спецтехноэкспорта". Аппарат может нести трехкилограммовую многоцелевую боеголовку с дальностью поражения цели в 30 км.

В целом же в насыщении боевых порядков войск беспилотниками за четыре года произошел колоссальный рост. От разведывательных аппаратов самого разного класса мы перешли к боевым дронам. Что может свидетельствовать только об одном - армия развивается и развивается в правильном направлении.