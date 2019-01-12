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Доллар перестали скупать на межбанке 11 января, и резко опрокинули курс
23:56 11.01.2019 |
Спекулятивная неделя на валютном рынке захлебнулась к пятнице и завершилась курсовым откатом. По итогам межбанковских торгов 11 января курс доллара упал на 17 копеек, остановившись в рамках 28,04-28,07 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На межбанке появились крупные партии доллара на продажу. Выплеснулось то, что придерживали несколько дней в расчете на спекулятивные заработки. И что очень важно - не наблюдалось значительного спроса на валюту. Ее активно не скупали ни госбанки для Минфина, ни импортеры, ни банки на позицию. Все притихло.
«Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением исчерпавшегося к концу недели настроя на ситуативный рост котировок доллара: попытка утреннего разогрева с игрой «на повышение» не увенчалась успехом, в результате предложение валюты превысило спрос и откатило курс межбанка, а за ним и наличного рынка», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Доллара было не просто достаточно, но даже чуть больше. В итоге Нацбанке смог немного пополнить свои золотовалютные резервы: по разным оценкам, приобрел порядка $10-15 млн. по 28,12 грн./$.
Это все сказалось на ценах в кассах.
«Наличный рынок открылся котировками 28,14-28,22 грн./$, к середине дня они снизились до 28,05-28,12 грн./$», - уточнил Куринной.
После сегодняшнего курсового отката финансисты впервые в новом году заговорили о снижении курса доллара.
«Скорее всего, в понедельник межбанк будет открываться в рамках 28,0-28,10 грн./$. А потом должно стать ясно, сколько за эту неделю накопилось отложенного валютного предложения и сколько - отложенного спроса. И будут понятны тренды. Пока думаю, что есть потенциал для снижения доллара», - сказал Юрий Гриненко.
Олег Куринной подстраховался, у него более широкий безналичный прогноз на 14 января - 28,05-28,15 грн./$.
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