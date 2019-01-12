Команда «непроходного»: Зачем Гриценко еврооптимисты и сбитые летчики

Юрій Васильченко / Depo.ua

Чумак, Томенко, Катеринчук, Стецькив, Новак - давно не новые лица в политике. Однако Гриценко убеждал, что эти и другие члены его команды способны расчистить "строительную площадку" для создания новой страны.

Как и ожидалось, основной темой форума, который выдвинул доцента Киево-Могилянской Академии Анатолия Гриценко кандидатом в президенты, стало объединение "демократических кандидатов". Кто это, в своем выступлении рассказал Мустафа Найем - Гриценко с самым высоким рейтингом, Андрей Садовый и Святослав Вакарчук. Который, похоже, все же не будет баллотироваться. Кстати, кроме политических соратников Гриценко Виктора Чумака, Егора Фирсова, Николая Томенко, Тараса Стецькива и других, наряду с героем этого праздника сидели и тройка "еврооптимистов" - Светлана Залищук, упомянутый Найем и Сергей Лещенко. До сих пор оставалось определенной интригой, кого же из кандидатов поддержит эта скандальная троица - Гриценко или Садового. Похоже, ставка сделана.

Свою программу действий изложил и Гриценко. Остановимся на наиболее интересных, по нашему мнению, моментах. Первый - никому ничего не должен, коррупция из пирамиды превратится в трапецию. То есть, наверх ничего не носить. А еще пригорозил за коррупцию рубить руки. Даже своим партийцам.

Второй момент - пообещал сделать так, чтобы средняя зарплата составляла 700 евро. Третье - поставит в рамки "силовиков", чтобы не давили на бизнес. А боевым командирам откроет социальный лифт. И самое интересное - ему достаточно одного президентского срока. Это заявление зал встретил особенно одобрительно.

Напоследок Гриценко презентовал свою команду, в которую вошли врач и волонтер Виктория Крамаренко, журналистка Кристина Бондаренко, нардепы - бывшие "ударовцы" Виктор Чумак и Наталья Новак, экс-нардепы Александр Мочков, Егор Фирсов, Рустам Раупов, Николай Катеринчук, Тарас Стецькив, Николай Томенко, известный банкир Александр Савченко, давняя политическая соратница "честного" кандидата Марина Соловьева, секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, заместитель главы Львовского облсовета Владимир Гирняк, полковник Иван Апаршин, который работал с Гриценко в Минобороны, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, а также мало известные общественности Юлия Околичная - депутат Червонослободского сельсовета из Черкасчины, Ирина Озерная, активистка женского движения, предприниматель из Полтавщины Василий Перепелица, переселенец и общественный активист Руслан Калинин и другие.

Членов команды Гриценко еще разберут "на атомы" его оппоненты. Особенно бывших нардепов, некоторые из которых где только и с кем не были. Изучат под микроскопом не только презентованных членов команды. В зале, к примеру, присутствовал бывший министр финансов Александр Данилюк, который ушел из правительства со скандалом. Одним словом, рядом с Гриценко оказалось достаточное количество людей, используя которых его критики будут бить по самому кандидату. Но это будет чуть позже.

Сейчас же пристальное внимание к тем вещам в программе Анатолия Степановича, которые на слуху у всего общества - как поднять экономику и как победоносно закончить войну. Экономический рецепт Гриценко - преодолеть коррупцию и тогда бизнес заработает. Выглядит заманчиво, если бы не одно "но" - самого политика обвиняют в распродаже армии в период, когда он возглавлял Минобороны. Гриценко все опровергает, однако эти обвинения и дальше будут играть против него.

Что же касается мира, то значительную критику в соцсетях вызвало заявление кандидата в президенты об отмене обязательного призыва в Вооруженные Силы, введение контрактной армии и развитии теробороны. Потому что все это он мог воплотить на посту министра обороны. На это и указывают критики Гриценко. А второе - каким образом эти шаги будут способствовать завершению войны. К сожалению, у Анатолия Степановича никак не получается показать обществу собственную стратегию победы над Путиным. Пока у него есть только стратегия победы над нынешней украинской властью.