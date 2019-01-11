Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Тема гибридного противостояния на Азовском море продолжает будоражить общественное мнение. Правда, от обстоятельств захвата наших моряков и судов ВМСУ россиянами в нейтральных водах теперь обсуждения плавно перешли к оценкам возможностей реакции западных стран на сложившуюся ситуацию. Которая, кстати, коренным образом подрывает основы международного морского права.

Пока реакция коллективного Запада получилась, мягко говоря, вялой - из таких себе острых моментов можно отметить разве что отмену встречи президента США Дональда Трампа и Путина. Никакого усиления военных возможностей ни Украины, ни морской группировки НАТО в Черном море не произошло. Американское судно-док ушло в Румынию, нидерландский фрегат находится в рамках запланированной ротации.

Пока ничего не известно и возможных поставках вооружений для Украины. Хотя по горячим следам официальные лица разного калибра и заявляли о том, что Америка готова хоть завтра начать поставки противокорабельного оружия для нейтрализации угрозы международному судоходству в районе Керченского пролива. Назывались даже конкретные образцы - как-то протикорабельные комплексы "Гарпун". Оружие достаточно старенькое, но вполне боеспособное.

Однако официальные американские лица пока эти сообщения никак не комментируют. Причин, как видится, несколько. С одной стороны, в США "шатдаун" и вполне может оказаться, что администрации сейчас просто не до Украины. С другой стороны очень может быть, что сейчас идут непубличные процессы по официальному оформлению передачи вооружений. Такое же мы наблюдали и в случае с противотанковыми "Джевелинами", когда фактически американская сторона признала уже свершившийся факт, не комментируя многочисленные "инсайды" и "экспертные оценки".

В этом случае по канонам американской политики, крайне интересными являются интервью и публичные выступления "эксов", которые как бы не занимают никаких должностей, но тем не менее "варятся" в том же "котле" и являются инструментами для прощупывания общественного мнения.

Поэтому весьма интересным представляется недавнее интервью бывшего посла США в Украине Джона Хербста. Причем он не только откровенно высказывает недовольство действиями администрации Трампа, но и говорит о реальных шагах по усилению военной составляющей украинских вооруженных сил.

Итак, по мнению этого весьма уважаемого дипломата, США уже сейчас должны в срочном порядке поставить "как минимум 6 и как максимум 12 катеров Mark V PT. Они должны быть оснащены как минимум 50-ю и как максимум сотней ракет Hellfire. США также должны предоставить не менее 100 противокорабельных ракет Harpoon. Катера Mark V PT могут быть транспортированы воздушным путем в Мариуполь и Бердянск".

В этом плане интересен выбор именно катеров примерно такого же класса как наши "Гюрзы" (которые часто критикуются именно из-за места производства), что вызвано прежде всего возможностью их транспортировки по воздуху. В США для этого используют С-5 "Гэлекси", у нас есть Ан-124 "Руслан".

Вызывает вопросы вооружение - у американского спецназа эти алюминиевые скоростные катера вооружены исключительно пехотным вооружением - пулеметами как армейского калибра, так и 12,7 мм, а также автоматическими гранатометами. В тоже время ПТУР Hellfire используется исключительно как вооружение вертолетов и ударных беспилотников и никакой информации о возможности ее пуска со станка в доступных источниках нет.

Зато по "Гарпуну" Хербст довольно-таки откровенно высказался в том плане, что на вооружении американской армии состоят эти ракеты современных модификаций, а старые находятся на складах. И в этой связи они могли быть "предоставлены бесплатно, и это сэкономит нам расходы на их хранение". Чисто американский крайне рациональный подход.

Говоря о "Гарпунах" стоит сказать, что эта противокорабельная ракета выпускается в трех вариантах: авиационного, корабельного (он же берегового) базирования и для запуска с подводных лодок. И у нас даже теоретически нет платформы, с которой эти ракеты можно применять. Корабли и самолеты (а тем более подводные лодки) отпадают сразу. А мобильного берегового комплекса по типу российского "Рубежа" у американцев просто нет.

Поэтому вариант получения просто ракет без носителей выглядит как минимум странным. Фактически чтобы реализовать возможности этой противокорабельной ракеты нам нужны либо суда, уже вооруженные ими - а это могут быть только западной постройки. Либо - что из области фантастики - корабли или вертолеты, которые могут применять их.

И тут на передний план выходит уже не раз обсуждаемый вариант с передачей нашей стране двух - трех фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые, собственно, и разрабатывались как носители зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельных ракет "Гарпун".

Но тут возникает такая масса вопросов - от базирования до подготовки экипажей - что говорить о том, что их можно передать условно "завтра или послезавтра" не приходится. Тут эпопея с передачей двух патрульных катеров без вооружения уже тянется как минимум второй год и пока конца и края ей не видно. А там экипаж всего 16 человек, а не 219 как на фрегате.

Поэтому, несмотря на столь оптимистические заявления, говорить о том, что США смогут помочь нам с укреплением береговой обороны и обновлением корабельного состава вот так сразу - в течением ближайших месяцев, как минимум, не приходится. Поэтому остается только одно - политическая поддержка в виде эскадры кораблей НАТО в Черном море. На этом фоне разрыв договора 2003 г. по Азовскому морю и строительство собственного малого катерного флота (тех же "Кентавров", "Гюрз" и "Ланей"). Сюда можно добавить доведение до ума берегового варианта противокорабельной ракеты "Нептун" с перспективой вооружения им катеров типа "Лань" и одиночного "Прилуки". А также создание варианта воздушного базирования.

То есть надо прекрасно понимать, что воевать за нас никто не будет, да и наши образцы вооружений все еще очень далеки от стандартов НАТО, чтобы иметь возможность получать довольно быструю помощь.