На межбанке 9 января снова тотально не хватало валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

9 января безналичный курс доллара поднялся на 10 копеек, и межбанк закрылся вечером в рамках 28,1225-28,15, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На рынке снова тотально не хватало валюты. И не потому, что ее активно разметали импортеры, а из-за нежелания экспортеров продавать. Бизнес свел к минимуму свои продажи: не отдавал свободную часть выручки, только обязательные 50%. Рассчитывает на спекулятивный заработок на растущем курсе доллара.

«Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стал общий настрой на продолжение роста котировок доллара, что снизило предложение до уровня обязательных продаж, но активизировало спрос и спекулятивную составляющую рынка», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Попутно на безналичный курс давил наличный спрос. Мелкий бизнес и население потянулись в банки за долларом, и финансисты скупали валюту, чтобы подкрепить свои кассы.

Нацбанк, который до сих пор регулярно продавал доллар для поддержки рынка, сегодня на межбанк не вышел. Регулятор видит валютные остатки на счетах компаний, и, похоже, не хочет поддерживать раскручиваемую спекуляцию. Несмотря на то, что она активно распространяется на наличный рынок.

«Наличный рынок открылся котировками 28,06-28,11, к середине дня они выросли до 28,12-28,18», - уточнил Куринной.

В ближайшее время финансисты не видят возможности для курсового отката. И прогнозируют дальнейшее подорожание доллара: по прогнозу Куринного, завтра межбанковские торги должны пройти в рамках 28,10-28,20. Наличные ценники будут подрастать пропорционально.