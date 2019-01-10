Финансовые новости
- |
- 10.01.19
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
На межбанке 9 января снова тотально не хватало валюты
23:20 09.01.2019 |
9 января безналичный курс доллара поднялся на 10 копеек, и межбанк закрылся вечером в рамках 28,1225-28,15, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На рынке снова тотально не хватало валюты. И не потому, что ее активно разметали импортеры, а из-за нежелания экспортеров продавать. Бизнес свел к минимуму свои продажи: не отдавал свободную часть выручки, только обязательные 50%. Рассчитывает на спекулятивный заработок на растущем курсе доллара.
«Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стал общий настрой на продолжение роста котировок доллара, что снизило предложение до уровня обязательных продаж, но активизировало спрос и спекулятивную составляющую рынка», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Попутно на безналичный курс давил наличный спрос. Мелкий бизнес и население потянулись в банки за долларом, и финансисты скупали валюту, чтобы подкрепить свои кассы.
Нацбанк, который до сих пор регулярно продавал доллар для поддержки рынка, сегодня на межбанк не вышел. Регулятор видит валютные остатки на счетах компаний, и, похоже, не хочет поддерживать раскручиваемую спекуляцию. Несмотря на то, что она активно распространяется на наличный рынок.
«Наличный рынок открылся котировками 28,06-28,11, к середине дня они выросли до 28,12-28,18», - уточнил Куринной.
В ближайшее время финансисты не видят возможности для курсового отката. И прогнозируют дальнейшее подорожание доллара: по прогнозу Куринного, завтра межбанковские торги должны пройти в рамках 28,10-28,20. Наличные ценники будут подрастать пропорционально.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 9 января снова тотально не хватало валюты
|Народная программа Зеленского. Доллар 1:1, евро 1:1
|Инфляция в Украине в 2018г замедлилась до 9,8% - Госстат
|Штабные заготовки Порошенко. Ющенко, Керченский прорыв-2 и конец Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Адвокаты экс-главы штаба Трампа случайно рассекретили подробности о его связях с Россией
|Курс доллара на межбанке 8 января резко рванул вверх
|Кто напишет предвыборную программу Зеленскому?
|НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
Это интересно
|Huawei P20 Pro назван лучшим камерофоном 2018 года
|Daimler выделяет полмиллиарда евро на беспилотные грузовики
|Dell проектирует ноутбук с двумя полноценными дисплеями
|McKinsey: хайп вокруг технологии блокчейн по-прежнему чрезмерно велик
|BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита
|20 самых посещаемых городов мира в 2018 году
|Vuzix начала продажи смарт-очков Blade по цене $999