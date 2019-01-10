Народная программа Зеленского. Доллар 1:1, евро 1:1

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Комик Владимир Зеленский, у которого никакой предвыборной программы, разумеется, нет, решил выйти из положения неоригинальным, но эффектным способом, предложив написать программу своим поклонникам.

Соответствующий пост с призывом "написать программу вместе" Зеленский разместил на своей странице в "Фейсбуке" и не прошло и суток, как под этим призывом набралось внушительное количество комментариев с предложениями достаточно ожидаемого качества.

Большинство из более чем 400 предложений Зеленскому - обычный популизм дилетантов, которые формулируют свои идеи в стиле "за все хорошее, против всего плохого". Очень много стеба, шуток и язвительных замечаний от недоброжелателей, которые понимают всю комичность сложившейся ситуации.

В списке главных проблем страны, сформулированных почитателями Зеленского, ничего оригинального нет. Они жалуются на коррупцию, высокую налоговую нагрузку, проверки бизнеса, безответственность чиновников, плохую медицину, комуслуги, полицию и т.д.

Большинство комментариев все-таки сводится к оголтелому популизму - "разогнать Раду/уменьшить количество депутатов/снизить им зарплату, расстрелять всех чиновников - коррупционеров, сделать минималку 1000 евро (лавры Королевской многим не дают покоя), пенсию 500 евро", вариаций на тему много.

Приведем лишь несколько весьма показательных, на наш взгляд, рацпредложений в программу кандидата. Авторские язык и орфография сохранены.

"1) отвоевать Донбас, Крым, Москву, Ярославль, Владимир и т.д., короче вернуть территорию, которая принадлежала Киевской Руси

2) запретить использование $, так как он влияет на курс Гривны

3) отремонтировать все дороги в Украины и особенно в Черновцах

4) поднять пенсии до такого уровня, чтоб пенсионеры могли есть все, что им разрешает врач и путешествовать по всему миру!

5) взять Балашова в премьер-министры и отменить все налоги, оставив только 5% единый налог с дохода!

А дальше делай, что хочешь"

Не забыли вспомнить и человека, который всегда прочно ассоциировался с Зеленским - Игоря Коломойского. Остряки составили свои предложения в стиле покойного Уго Чавеса, которыми комик мог бы потешить олигарха и "народ" в случае победы на выборах:

"1. Повернути Приват Коломойському

2. Повернути МАУ

3. Повернути Укрнафту

4. Забезпечити люмпенів роботою на керівних посадах із зарплатою 7 тисяч євро з 5ти годинним робочим місяцем. Не оподатковувати.

5. Забезпечити люмпенів соцвиплатою у 6 тисяч євро , якщо не хоче працювати

6. Комуналка безкоштовно

7. Долар 1:1, євро 1:1"

"Я почну довіряти Володимиру, коли одним з пунктів його програми, буде арешт Коломойського, розлідування та суд, а також повернення всіх його награбованих статків".

Кстати, свидетели "секты" Балашова весьма активно и как всегда однотипно комментировали обращение актера. Их список с либертарианскими нотками для неподготовленного читателя выглядит чуть реальнее, чем остальные требования - например:

"Продажа всех госпредприятий на голландском аукционе в течение года , или снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, либо ужесточение антимонопольного законодательства (не более 20% рынка у одного выгодоприобретателя)" -впрочем, требования уволить половину чиновников и мигом повысить зарплату всем силовикам вдвое-втрое нивелируют реалистичность первой части".

Были и весьма оригинальные предложения в программу, с учетом решения в том числе и проблемы сексуальной неудовлетворенности некоторых категорий населения:

"1. Каждому пенсионеру по целому варенику. Даже если он хорошо одет.

2. За использование газа и электричества буду доплачивать.

3. Налоги буду взыскивать только с алигархов и барыг.

4. Когда у барыг не останется денег, заберу у них всё и раздам всем.

5. Разгоню всю Верховную Раду и больше их туда не пущу. Там будет дворец пионэров.

6.Всем раздам по дворцу, а сама жить буду в хижине и в день съедать только три корочки хлеба.

7. Всех плохих людей расстреляю. Лично.

8. Доллары будут безвозмездно раздаваться всем.

9. Всем одиноким бабам выдам по мужику. Особо одиноким по два.

10. Всем дачникам на летнее время будут выделяться дополнительные рабы.

11. Всем мужчинам будут выданы монашки из монастырей московского патриархата"

Не обошлось и без предложений по налогообложению:

"Если ваш доход или зарплата меньше 1000 долл. в месяц, вы не имеете права платить налоги. Потому что в современном мире, современном государстве, при существующих ценах, 1000 долл. - это минимальный жизненный уровень цивилизованного человека".

"1. Розпустити Верховну раду

2. Звільнити всіх чиновників

3. Скасувати всі податки і збори.

4. Встановити прожитковий мінімум на рівні Швейцарії.

5. Заборонити пенсії, менші прожиткового мінімуму

6. Комунальні послуги зробити безкоштовними

7. Заборонити підняття цін на продукти харчування та пальне"

Бес классики "взять и поделить" также не обошлось:

"1. Забрати у всіх усе і поділити порівну. 2) Провести загальну мобілізацію і оголосити війну і похід на Москву. 3) У батальйони записати Порошенка, його сина і усіх депутатів, а ми будемо вдома, бо так справедливо"

Были среди соавторов "программы" и сторонники "Минархизма":

"Переход Украины от Социализма к Минархизму. Взять модель Швейцарии и внедрить ее в Украине. 1. Законы должны принимать люди на референдумах. 2. Нейтралитет Украины после возврата всех территорий. 3. Уменьшение гос. аппарата на 90% а то и более. 4. Радикальное снижение налогов на 90% как и гос. аппарата. 5. Реформа судебной системы. Взятка судье это пожизненное заключение".

Немало было и тех, кто откровенно издевался и над Зеленским, и над его партией:

"1. Зробити перепис усіх хто залишив тут свій план спасіння країни. 2. Перевірити список чи нікого упустили. 3. Перевірити ще раз. 4. У всіх забрати паспорти"

"Старая методика привлечения людей, так проводятся большенство тренингов...

Называется сам я не чего не умею ...

Сами придумайте что пообещать"

"Змусити Квартал-95 писати смішні жарти"

"Это самый лучший номер студии "Квартал 95")))"

Как видим, поход Зеленского в президенты очень быстро стал скатываться в новую серию "Рассмеши комика" или "Слуги народа". Актер "откопал" далеко не новую предвыборную фишку, ведь написать программу людям в свое время предлагали российские технологи приснопамятной "Команды озимого поколения" на парламентских выборах еще в 2002 году. Впрочем, вместо ожидаемых Пинчуком и Хорошковским 8%, партия набрала вчетверо меньше и не преодолела проходного барьера в Раду.

Похожим образом, но на более серьезной основе поступила и Юлия Тимошенко, предложившая украинцам вносить предложения в ее "Новый курс", написанный профессиональными экономистами - но из этого пока тоже ничего не вышло.

Пойдя на выборы, актер "застрял" в полупозиции - он не может выйти из своего традиционного амплуа, ведь это будет означать конец карьеры комика, в то же время Зеленский боится проиграть, не став серьезным кандидатом.

Все это, если и не понимают до конца, то четко чувствуют, и многие украинцы и потому категорически не воспринимают Зеленского-политика всерьез. Что, впрочем, совсем неудивительно, если и сам Зеленский себя как политика всерьез не воспринимает.

Кстати, в недавнем интервью Зеленский сам утверждает, что президентский пост не помешает ему участвовать в новых концертах и юмористических шоу. В такой ситуации из баллотирования Зеленского выйдет разве что оригинальная рекламная компания для сериала "Слуга народа" и услуг "95 квартала" по развлеканию денежных сограждан на корпоративах.