Инфляция в Украине в 2018г замедлилась до 9,8% - Госстат





Рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Как ранее сообщало статведомство, показатели роста инфляции минувших лет составили: в 2016 году – 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%

В декабре минувшего года инфляция составила 0,8% против 1,4% в ноябре, 1,7% – в октябре, 1,9% - в сентябре.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2018 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 10,9% с 14,4% годом ранее.

Базовая инфляция в декабре-2018 также сократилась до 0,6% с 1,1% в ноябре, 1,3% - в октябре, 1,9% - в сентябре и по итогам года достигла 8,7%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в декабре 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Наиболее (на 16,5%) подорожали овощи. На 3,2-1,6% выросли цены на молоко и молочные продукты, макаронные изделия, масло, хлеб. В то же время на 1,4-0,5% подешевели рис, яйца, сахар, фрукты, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошел главным образом за счет повышения цен на сжиженный газ - на 3,2%, тарифов на горячую воду, отопление - на 2,1% , канализацию - на 0,8%, водоснабжение, содержание домов и придомовых территорий - на 0,6%.

Снижение цен на транспорт в целом на 1,6% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6%. Вместе с тем на 2,5% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Как сообщалось, Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, в октябре – до 10,1%.

Правительство ранее повысило свой прогноз инфляции на 2018 год с 7% до 9%.



Индекс цен потребителей в декабре 2018г, %





декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к декабрю 2017 январь-декабрь 2018 к январю-декабрю 2017 Индекс потребительских цен 0,8 9,8 10,9 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,8 7,8 11,1 Продукты питания 1,9 8,1 11,5 Хлеб та хлебопродукты 1,2 14,1 10,5 Хлеб 1,6 21,5 19,0 Макаронные изделия 2,0 14,7 11,2 Мясо и мясопродукты 0,2 9,4 16,6 Рыба та рыбопродукты 0,3 11,2 5,6 Молоко 3,2 9,2 14,7 Сыр и мягкий сыр (творог) 1,8 9,4 13,1 Яйца -1,1 -9,5 34,1 Масло сливочное 1,9 10,0 14,5 Масло подсолнечное 0,1 2,4 3,0 Фрукты -0,6 -17,0 5,4 Овощи 16,5 27,8 7,6 Сахар -1,0 -9,3 -15,8 Безалкогольные напитки 0,4 5,6 5,5 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,0 17,9 18,5 Одежда и обувь -2,5 2,0 1,8 Одежда -2,7 1,3 1,3 Обувь -2,5 2,1 2,3 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,7 10,6 6,8 Содержание и ремонт жилья 0,2 10,7 10,6 Водоснабжение 0,6 19,9 17,0 Канализация 0,8 21,2 15,0 Содержание домов и придомовых территорий 0,6 23,7 31,9 Электроэнергия 0,0 0,0 3,8 Природный газ 0,0 22,9 4,3 Горячая вода, отопление 2,1 5,2 3,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,0 6,8 6,1 Здравоохранение 0,8 8,9 8,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,7 7,4 7,7 Амбулаторные услуги 0,7 13,1 13,6 Транспорт -1,6 12,9 15,7 Топливо и масла -6,0 9,1 18,9 Транспортные услуги 2,3 28,9 22,3 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,1 15,9 10,3 Пассажирский автодорожный транспорт 2,5 30,3 23,7 Связь 1,1 15,1 11,0 Отдых и культура -0,2 4,4 4,4 Образование 0,1 13,4 14,6 Рестораны та гостиницы 1,2 13,0 15,3 Разные товары и услуги 3,0 11,0 9,5





Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат



