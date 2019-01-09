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Инфляция в Украине в 2018г замедлилась до 9,8% - Госстат
18:53 09.01.2019 |
Рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.
Как ранее сообщало статведомство, показатели роста инфляции минувших лет составили: в 2016 году – 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%
В декабре минувшего года инфляция составила 0,8% против 1,4% в ноябре, 1,7% – в октябре, 1,9% - в сентябре.
Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2018 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 10,9% с 14,4% годом ранее.
Базовая инфляция в декабре-2018 также сократилась до 0,6% с 1,1% в ноябре, 1,3% - в октябре, 1,9% - в сентябре и по итогам года достигла 8,7%.
Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в декабре 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Наиболее (на 16,5%) подорожали овощи. На 3,2-1,6% выросли цены на молоко и молочные продукты, макаронные изделия, масло, хлеб. В то же время на 1,4-0,5% подешевели рис, яйца, сахар, фрукты, свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошел главным образом за счет повышения цен на сжиженный газ - на 3,2%, тарифов на горячую воду, отопление - на 2,1% , канализацию - на 0,8%, водоснабжение, содержание домов и придомовых территорий - на 0,6%.
Снижение цен на транспорт в целом на 1,6% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6%. Вместе с тем на 2,5% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.
Как сообщалось, Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, в октябре – до 10,1%.
Правительство ранее повысило свой прогноз инфляции на 2018 год с 7% до 9%.
Индекс цен потребителей в декабре 2018г, %
|декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|январь-декабрь 2018 к январю-декабрю 2017
|Индекс потребительских цен
|0,8
|9,8
|10,9
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,8
|7,8
|11,1
|Продукты питания
|1,9
|8,1
|11,5
|Хлеб та хлебопродукты
|1,2
|14,1
|10,5
|Хлеб
|1,6
|21,5
|19,0
|Макаронные изделия
|2,0
|14,7
|11,2
|Мясо и мясопродукты
|0,2
|9,4
|16,6
|Рыба та рыбопродукты
|0,3
|11,2
|5,6
|Молоко
|3,2
|9,2
|14,7
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1,8
|9,4
|13,1
|Яйца
|-1,1
|-9,5
|34,1
|Масло сливочное
|1,9
|10,0
|14,5
|Масло подсолнечное
|0,1
|2,4
|3,0
|Фрукты
|-0,6
|-17,0
|5,4
|Овощи
|16,5
|27,8
|7,6
|Сахар
|-1,0
|-9,3
|-15,8
|Безалкогольные напитки
|0,4
|5,6
|5,5
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,0
|17,9
|18,5
|Одежда и обувь
|-2,5
|2,0
|1,8
|Одежда
|-2,7
|1,3
|1,3
|Обувь
|-2,5
|2,1
|2,3
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,7
|10,6
|6,8
|Содержание и ремонт жилья
|0,2
|10,7
|10,6
|Водоснабжение
|0,6
|19,9
|17,0
|Канализация
|0,8
|21,2
|15,0
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,6
|23,7
|31,9
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|3,8
|Природный газ
|0,0
|22,9
|4,3
|Горячая вода, отопление
|2,1
|5,2
|3,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,0
|6,8
|6,1
|Здравоохранение
|0,8
|8,9
|8,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,7
|7,4
|7,7
|Амбулаторные услуги
|0,7
|13,1
|13,6
|Транспорт
|-1,6
|12,9
|15,7
|Топливо и масла
|-6,0
|9,1
|18,9
|Транспортные услуги
|2,3
|28,9
|22,3
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,1
|15,9
|10,3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,5
|30,3
|23,7
|Связь
|1,1
|15,1
|11,0
|Отдых и культура
|-0,2
|4,4
|4,4
|Образование
|0,1
|13,4
|14,6
|Рестораны та гостиницы
|1,2
|13,0
|15,3
|Разные товары и услуги
|3,0
|11,0
|9,5
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
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