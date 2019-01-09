Адвокаты экс-главы штаба Трампа случайно рассекретили подробности о его связях с Россией

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал социологические данные, связанные с президентскими выборами в США, своему деловому партнеру из России Константину Килимнику. Его в США подозревают в связях с российской разведкой. Подробности о связях Манафорта с Килимником вскрылись из-за ошибки адвокатов политтехнолога.

Защита Манафорта во вторник направила в суд округа Колумбия свою позицию относительно обвинений в том, что их подзащитный нарушил условия сделки со следствием, солгав на допросах.

По словам защитников, все "ложные заявления" Манафорта носили "непреднамеренный" характер.

О том, что Манафорт врал следователям и таким образом лишился права на смягчение наказания, сообщил в ноябре офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года и возможный сговор Трампа с Кремлем.

В декабре Мюллер опубликовал документы, частично раскрывающие, что Манафорт пытался от следствия скрыть. Килимник там упоминался - по версии офиса спецпрокурора, Манафорт не рассказал про одну из встреч с ним.

Однако та часть документов, где Мюллер подробно описывал предполагаемую ложь политтехнолога, была засекречена.

Во вторник же скрытая информация стала доступна общественности. Защита, по всей видимости, неверно отформатировала судебный документ, и засекреченные куски оказались видны - заретушированный текст можно скопировать и прочитать в другой программе. (Документ с раскрытой секретной частью есть у Би-би-си).

Во вторник адвокаты Манафорта на звонки Би-би-си не отвечали.

Манафорт передавал Килимнику данные соцопросов

Выяснилось, что офис спецпрокурора Мюллер обвиняет бывшего главу штаба Трампа в том, что он якобы передавал своему деловому партнеру из России Константину Килимнику социологические данные из США во время президентской кампании 2016 года. Манафорт, по версии спецпрокурора, скрыл этот факт. Защита политтехнолога при этом утверждает, что тот об этом просто забыл.

"Простой факт, что господин Манафорт не смог вспомнить или неверно вспомнил определенные эпизоды своих отношений с господином Килимником, но часто (после того, как ему показывали соответствующие документы или другие улики) уточнял свои ответы, не доказывает то, что он намеренно врал", - заявили его защитники.

Фраза "Это относится и к заявлению Правительства о том, что господин Манафорт солгал о том, что делился с господином Килимником данными опросов, связанными с президентской кампанией 2016 года", должна была остаться скрытой, но случайно стала достоянием общественности.

Манафорт обсуждал с Килимником план урегулирования конфликта с Украиной

Еще один эпизод, который адвокаты случайно рассекретили - это информация о том, что Манафорт обсуждал с Килимником план по мирному урегулированию украинского конфликта и встречался с ним в Мадриде. Ранее было известно только то, что Мюллер обвиняет Манафорта в попытке скрыть одну из встреч политтехнолога с Килимником.

"После того, как ему показали документы, господин Манафорт "признал", что он обсуждал или мог обсуждать мирный план по Украине с господином Килимником более одного раза (..) После того, как ему сообщили, что господин Килимник приехал в Мадрид в тот же день, когда господин Манафорт находился в Мадриде, господин Манафорт "признал", что он и господин Килимник встречались, когда они оба были в Мадриде", - эта фраза была засекречена в документах Мюллера, но ее по ошибке раскрыли адвокаты политтехнолога. Меморандум Мюллера они цитировали, отмечая, что у их подзащитного было много поездок, бессчетное количество встреч и переписок по электронной почте, и он "часто не мог вспомнить детали".

Килимника спецпрокурор Мюллер подозревает в связях с российской разведкой. В СМИ его называли "правой рукой Манафорта" и "собственным Манафортом Манафорта". Сам политтехнолог именовал Килимника своим "русским мозгом" - он был контактным лицом на переговорах Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской во время президентской кампании 2016 года.

Что происходит с делом Манафорта

Манафорт - участник самого известного случая контактов окружения Трампа с людьми, которые могли представлять интересы России.

В июне 2016 года, в разгар предвыборной кампании, он ходил на встречу с российскими лоббистами и с юристом Наталией Весельницкой. На встрече также присутствовали сын будущего президента Дональд Трамп-младший и зять Трампа Джаред Кушнер.

Посредник, организовавший встречу, писал Трампу-младшему, что на эту встречу Весельницкая собиралась привезти "грязь на Хиллари" [Клинтон - кандидата в президенты от конкурирующей Демократической партии США].

Манафорт осенью заключил сделку со спецпрокурором Мюллером. Он признал себя виновным в преступном сговоре против США по отмыванию денег, налоговому мошенничеству, сокрытию зарубежных банковских счетов, нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента (речь о его работе на экс-президента Украины Виктора Януковича), а также в лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

В обмен на смягчение приговора Манафорт должен был рассказать команде следователей во главе с Мюллером информацию о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем. Следствие обвинило его во лжи и нарушении условий сделки.

"Манафорт множество раз существенно солгал - это не была случайность и это не были провалы в памяти", - сообщила в декабре команда Мюллера. Теперь экс-главе штаба Трампа грозит до 10 лет тюрьмы по делу о российском вмешательстве. При этом по другому делу - о банковском мошенничестве и уклонении от налогов - он может получить семь лет лишения свободы.

Подагра, депрессия и инвалидная коляска

Манафорт с 15 июня находится в тюрьме. В опубликованном во вторник заявлении адвокаты отметили, что условия содержания 69-летнего политтехнолога "нанесли урон его физическому и психическому здоровью".

"Вот лишь один пример: на протяжении нескольких месяцев господин Манафорт страдает от жестокой подагры, которая временами приковывает его к инвалидной коляске. Он также страдает от депрессии и тревожности и, в силу ограничений на семейные визиты, очень мало контактирует со своей семьей", - говорится в заявлении защиты политтехнолога.

Трамп ранее несколько раз говорил в СМИ, что может помиловать Манафорта. Само "российское расследование" он постоянно называет "охотой на ведьм". Президент заявлял, что мог бы вовсе его закрыть.

Периодически он комментирует его в "Твиттере" словами "СГОВОРА НЕ БЫЛО".

Россия все обвинения во вмешательстве отрицает, российский президент Путин называет их придуманными.