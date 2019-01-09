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Курс доллара на межбанке 8 января резко рванул вверх
22:34 08.01.2019 |
8 января курс доллара поднялся на межбанке на 24 копейки, и закрепился к вечеру в рамках 28,03-28,05 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валюты тотально не хватало, так что рынок очень быстро проскочил 20 копеек наверх, и большинство сделок заключалось выше 28,0 грн./$.
После праздников совпало сразу три фактора:
* Нерезиденты продолжали скупать доллар под вывод капиталов на родину, как в начале каждого месяца.
* Банки закупали валюту для пополнения своих касс наличными. Население стало активнее скупать наличный бакс.
* Экспортеры не торопились конвертировать в гривну валютную выручку. Предприятия получили крупные выплаты по НДС в конце декабря, и не испытывают нужды в гривневом ресурсе.
И, как обычно, все это можно помножить на спекулятивный фактор, который всегда давит на рынок, и стимулирует банки к раскачке курса.
«Курсовым маркером сегодняшнего дня стало преобладание спроса на валюту со стороны нерезидентов и импортеров над ее предложением. Что спровоцировало рос котировок доллара выше психологической отметки 28 грн./$ и активизировало спекулятивную игру «на повышение», подхваченную наличным рынком», - обобщил для оценку директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нацбанк пытался выровнять ситуацию: по разным оценкам, продал сегодня на межбанке около $20 млн. Сделки проводились по 28,05 грн./$.
Вслед за межбанком выросли и наличные курсы доллара. Если в пятницу, 4 января, средний курсовой диапазон на продаже доллара людям находился в рамках 28,0-28,10 грн./$, то сегодня в рамках 28,10-28,20 грн./$.
Завтра финансисты допускают дальнейшее подорожание безналичного доллара. Олег Куринной, например, ждет межбанковскую торговлю в рамках 28,0-28,10 грн./$, и коллеги с ним солидарны.
«Скорее всего, 9 января межбанк будет открываться в рамках 28,0-28,10 грн./$. За счет отложенного с понедельника предложения должны вырасти валютные продажи. Однако и спрос может увеличится, ведь сегодня скупились не все: многие не любят резервировать гривну с пятницы. Так что пока сложно предсказать соотношение сил, и высчитать тренд. Неоднозначный день», - резюмировал Юрий Гриненко.
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