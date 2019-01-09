Кто напишет предвыборную программу Зеленскому?

Вадим Денисенко / Depo.ua

Владимир Зеленский сделал в целом предсказуемое заявление, что программы у него нет. А потому он хочет, чтобы эту самую программу с ним вместе написали простые украинцы.

Сегодня кто-то на "Фейсбуке" написал совершенно правильную мысль: Зеленский один в один повторяет кампанию озимого поколения. Затем, то же самое повторяли другие политики. Из последнего - Садовый и даже Рабинович, который предлагал, чтобы мы все вместе написали Конституцию.

Только у Зеленского, в отличие от Богословской, мэра Львова и экс-председателя партии "За життя" есть одно отличие: он демонстрирует всем, что он не серьезно относится к тому, что делает.

Причины такого поведения следующие:

1. Он имеет тех технологов, которых имеет. Они (он сам) придумали ему именно такую роль. Подсознательно Зеленский все еще комик, хотя с каждым днем он будет становиться политиком все больше. Сидение на двух стульях предусматривает возможности к отступлению. Отсюда показная несерьезность.

2. Несерьезность в политике имеет лишь два варианта продолжения: или грубый цинизм, или же клоунада. Третий вариант тоже существует - надо стать серьезным, но это означает на марше перестроить всю кампанию.

3. На самом деле, сейчас можно четко сказать, что сегодня Зеленский все еще не верит не только в победу, он даже не верит в то, что он может выйти во второй тур.

4. А теперь самое главное: есть ли у него шансы? Я считаю, что есть, если он выйдет за пределы электорального поля противвсехов. Пока он (его команда) этого не делают. Почему? Читай пункт 1.

И последнее. На самом деле, программа кандидату в президенты или депутату райсовета нужна, хотя бы для того, чтобы все мы знали чего от него ждать.