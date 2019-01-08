НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях".

Как сообщается на сайте НБУ, новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года.

В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней; отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета).

Отменяются также индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система е-лимитов (EUR2 млн в год для юридических лиц и EUR50 тыс. в год для физических лиц).

Отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничения на досрочное погашение внешних обязательств. В то же время, разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.

Отменяется также процедура регистрации внешних заимствований, разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн/день в эквиваленте). Банкам разрешается продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту, а также разрешается заключение валютных свопов с резидентами и нерезидентами.

Банки также могут проводить безлимитные инвестиции в ценные бумаги инвестиционного класса.

Увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц с 15 тыс. грн до 150 тыс. грн/год. Кроме того, увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическим лицами с 3,21 унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день (без ограничений для юрлиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов).

В то же время, юрлицам разрешается ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом, а резидентам внесение платежей в иностранной валюте при страховании жизни. Также разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов с лоро-счета в гривнях банка-нерезидента. Банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнях на лоро-счет.

Разрешается также приобретать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям.

В то же время, отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации.

Разрешается также осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют, унифицированы перемещения валютных ценностей через границу.

Как отмечается в сообщении, новая система валютного регулирования НБУ оставляет право вводить меры защиты в сфере валютных операций в случае возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности финансовой системы. В частности, это может быть регулирование обязательной продажи части валютных поступлений и предельных сроков расчетов по операциям экспорта-импорта, введение лимитов на осуществление отдельных валютных операций, установление правил осуществления операций, связанных с движением капитала.

В то же время, эти нормы носят лишь превентивный характер - введение новых ограничений на валютном рынке с 7 февраля не предвидится. Целью НБУ, как и ранее, остается постепенное снятие всех валютных ограничений и переход к режиму свободного движения капитала, отмечается в сообщении.