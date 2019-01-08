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Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
07:18 08.01.2019 |
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ.
На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (МП) в ПЦУ.
Как сообщалось, П.Порошенко 17 апреля 2018 года сообщил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос, предоставляющий автокефалию единой поместной Православной церкви в Украине и призвал Верховную Раду поддержать его инициативу. Украинский парламент 19 апреля принял соответствующее обращение к Вселенскому патриарху.
П.Порошенко и патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле 3 ноября 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию Поместной православной церкви в Украине.
Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законам, оказывает этим процессам содействие.
Кроме того, согласно документу, в Киеве будет зарегистрирована миссия Вселенского патриарха - фактически, посольство, которое будет представлять патриархию и будет содействовать связям независимой ПЦУ с Вселенским православием.
18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Согласно закону, Андреевская церковь является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и остается в государственной собственности.
Объединительный православный Собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархата) 15 декабря 2018 года утвердил устав Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания.
17 декабря новосозданную ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.
В тот же день митрополит Киевский и всея Украины заявил, что на формирование руководящих органов ПЦУ после получения Томоса понадобится "один-два месяца": "Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие руководящие органы... Я считаю, что после получения Томоса - это рождественский цикл, много праздников припадает, но на протяжении месяца-двух мы сформируем эти руководящие органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви".
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.
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