Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютчики развили невероятную активность перед православным Рождеством, и взвинтили курс доллара. По итогам межбанковских торгов 4 января он подскочил сразу на 31 копейку, и завершил день в рамках 27,79-27,81 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Причина одна - иностранцы все как один вышли скупать доллар под вывод дивидендов из нашей страны. Ничего нового в этом, конечно же, нет, ведь нерезиденты так поступают в начале каждого месяца. Только в этот раз постарались скупиться не за 2-3 дня, как обычно, а за один. Вероятно, католические европейцы не хотели дожидаться вторника (в понедельник межбанк не будет работать из-за православного Рождества), а захотели отправить выручку сегодня.

«Сильно валюту сегодня не придерживали, продажи были большие. Просто спрос был еще больше, думаю, нерезиденты успели скупиться в основной массе, и на будущую неделю почти не осталось отложенного спроса», - заверил Гриненко.

И, конечно же, нашлись те, кто не прочь на этом чуть раскачать рынок.

«Ключевыми факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали календарный рост спроса на валюту со стороны нерезидентов под вывод дивидендов и активизация спекулятивных настроений, подкрепляемая увеличением гривневой ликвидности в системе», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ситуацию пытался спасать Нацбанк, который сегодня продавал доллар под 27,80 грн./$. По разным оценкам, выбросил на межбанк $15-20 млн. Однако не смог все-таки удержать котировки.

Наличности не хватает

Все это отобразилось на наличном рынке, где «американец» подорожал на 10-15 копеек. Средняя стоимость доллара на продаже людям 4 января укладывалась в коридор 28,0-28,10 грн./$. В нем работали ключевые розничные структуры: Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк.

Минимальный курс продажи стоял на уровне 27,60 грн./$ (Банк ¾), а максимальный - на 28,30 грн./$ (Форвард Банк). При этом выкуп валюты у населения проводился в рамках 27,30-28,0 грн./$.

«Постепенно подрастает спрос на доллар со стороны населения, это все больше ощущается. Есть дефицит наличности: из-за праздников иностранный кэш в страну не завозился, а сдают валюту сейчас крайне неохотно. Растущий наличный может давить на межбанк, ведь банкам надо подкреплять свои кассы», - объяснил Юрий Гриненко.

Что дальше

Тем не менее, во вторник, 8 января, финансисты не ждут большой горячки на межбанке. В понедельник торгов не будет, потому резервировать гривну под покупку доллара на 3 дня, будут немногие. Потому большого спроса на валюту сразу после Рождества быть не должно.

Так что Олег Куринной не прогнозирует сильных курсовых движений, ждет торговлю в рамках 27,70-27,80 грн./$. Его коллеги мыслят чуть шире, но тоже настроены спокойно.

«Скорее всего, после выходных межбанк будет стартовать в рамках 27,75-27,85 грн./$. И в первый день недели рынок может быть спокойным, большую часть нерезидентского спроса удовлетворили сегодня. Потому котировки могут остаться возле стартовых уровней. К среде ситуацию начнут исправлять продавцы - будет конвертироваться двойная выручка (вместе с тем, что докатиться на счета за понедельник), так что доллара на торгах станет больше. Дефицита быть не должно», - считает Юрий Гриненко