Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко

В последний день старого года в строгом соответствии с календарным планом проведения выборов президента Украины в 2019 году началась регистрация претендентов на булаву.

И если тяжеловесы отложили визит в Центризбирком до завершения праздников, то их "подтанцовка" уже начала соревнование за то, кто громче заявит о себе со старта и сможет выгодно продать свою реальную или мнимую популярность.

Первым в позицию "на старт" стал бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, который топтался на пороге ЦИК уже в 9.00 31 декабря.

На выборы он идет как самовыдвиженец. Хотя планировал баллотироваться от партии "Сила людей", принимал участие в партийных праймериз. Но за несколько недель до начала кампании избирательный комитет партии вычеркнул Шевченко из перечня потенциальных кандидатов от этой политсилы. "...грубо не соблюдая принципа равенства и конкуренции, участник президентских праймериз Игорь Шевченко без согласования с национальным избирательным штабом массово использует наружную рекламу (билборды), чем намеренно и сознательно создает неравные условия для других претендентов", - заявили в партии.

Действительно, Игорь Шевченко одним из первых начал свою рекламную кампанию: билборды давно появились на улицах украинских городов. Да и 2,5 млн грн для внесения залога кандидат нашел. Говорит, что это его личные деньги с продажи недвижимости, отраженные в декларации претендента. Кампанию собирается вести на свои, но обращается к бизнесу за поддержкой.

Заметим, Игорь Шевченко - фигура, за которой тянется шлейф сомнительных историй. Был министром экологии в правительстве Арсения Яценюка в 2014-2015 годах. Уволенный со скандалом под сопровождение обвинений в коррупции и лоббировании интересов тогдашнего влиятельного народного депутата Александра Онищенко, который якобы помог ему получить эту должность (сейчас Онищенко скрывается от украинских правоохранителей за рубежом). Поводом для отставки стало заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что Шевченко возвращался из Ниццы на самолете Онищенко. В 2015 году Игорь Шевченко стал вторым на выборах мэра Белгорода-Днестровского (Одесская область). Создал Меритократическую партию, к которой, впрочем, быстро потерял интерес.

Интересный нюанс: после регистрации первого кандидата президентские выборы-2019 станут уникальными уже в том смысле, что впервые в новейшей истории Украины участие в них примут однофамильцы. Другой Шевченко - Александр, народный депутат, номинальный владелец курорта "Буковель", предприятия по ремонту дорог и других бизнесов, победитель кастинга партии УКРОП, - документы в ЦИК еще не подал. Будем следить за противостоянием двух Шевченко и будем надеяться, что третий их однофамилец, который в отличие от первых двух действительно популярен среди украинцев, окончательно отдал предпочтение футболу перед политикой. Помним его неудачный поход в политическую деятельность, когда в 1998 году Андрей Шевченко вступил в СДПУ(о). На выборах в Верховную Раду 2012 года вклад Шевченко в качестве второго номера списка партии Наталии Королевской "Украина - Вперед!" составил 10 млн грн в избирательный фонд политсилы. И главную задачу его имя не выполнило: протащить эту партию в парламент не удалось (ее результатом стали 1,58% голосов).

Но самым главным обсуждаемым персонажем сегодня является лидер "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский, который решил попытать своего счастья в политике. Как и подобает лицедею, начал со спектакля, задачей которого было заставить избирателя говорить о нем. В новогоднюю ночь в прямом эфире телеканала "1+1" в перерыве между частями его шоу "Вечерний квартал" Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Его выступление транслировалось в 23.55 и отодвинуло на несколько минут новогоднее поздравление действующего главы государства. Это вызвало волну возмущения части общества: Зеленского в соцсетях обвинили в унижении статуса президента как символа государства.

Но для стиля заявлений будущего кандидата это не редкость: выступая в латвийской Юрмале в июле 2016-го,Зеленский сравнил Украину с актрисой порнофильмов. Украинским зрителям это видео показали после большой паузы. А во время программного видеоинтервью Дмитрию Гордону лидер "Студии Квартал-95" фактически заявил о готовности достичь мира на Донбассе ценой переговоров с Владимиром Путиным. Относительно же остальных важных для перспектив нашей страны вопросов он высказался в стиле "за все хорошее против всего плохого".

В ответ на обвинения в сознательном унижении института президентства руководство "1+1" напомнило, что канал является коммерческим и может транслировать то, что захотят его владельцы. А хозяином этого телеканала, как известно, называют олигарха Игоря Коломойского.

Тень именно этой влиятельной фигуры видят наблюдатели за фигурой Зеленского. И это многих беспокоит. Ведь общество до сих пор не знает имен лиц, которые входят в ближайшее политическое окружение актера, как и тех, кто будет работать на этого кандидата в регионах. Не стоит забывать, что до этого Зеленский анонсировал поход в политику партии "Слуга народа". И похоже, в первую очередь под нее он собирает команду - подать заявку может любой желающий, просто заполнив форму на соответствующем сайте, который не трудно найти на страницах Зеленского в соцсетях.

Тем временем, по данным большинства социологических опросов, Зеленский имеет шанс войти в тройку-четверку "призеров" президентских гонок. А в октябре этого года - рассчитывать на попадание его партии "Слуга народа" в следующую Верховную Раду. Каких котов в мешке приведет в политике Зеленский под прикрытием своего высокого рейтинга, мы так и не знаем.

Приглашение в штаб "людей, которые не были в политике", - трюк не новый. Именно на это ориентируется кандидат и те, кто в него верит. Как минимум потому, что именно такую политику проводил Зеленский - Голобородько в сериале "Слуга народа" о школьном учителе, который становится президентом. В его команду вошли незапятнанные друзья, а он народу ничего не обещал перед выборами, потому что сначала их надо выиграть, а уже потом действовать", а не "обещать и не выполнять". Вот только в сериале в первые шесть месяцев президентства честного и неподкупного Голобородько Украину накрывает кризис. Почему мы вдруг говорим о сериале? А потому что странным образом поход Зеленского в политику совпал с успехом этой политической картины. Маленький украинец любит мечтать об уничтожении старых элит и приходе к власти нового человека. А тут ему еще и показали, каким может быть президентство Голобородька-Зеленского. Еще и новый сезон "Слуги народа" обещают в марте - аккурат до выборов.

Мантры о "новых лицах" страна помнит еще со времен парламентских выборов-2002, где баллотировалась "Команда озимого поколения". И каждый раз большинство "новых" оказываются известными или подзабытыми старыми лицами.

Тем временем анонимный штаб руководителя "Квартала-95" в режиме нон-стоп разгоняет новый скандал с регистрацией поклонников на его сайте "Слуга народа", который якобы "лег" из-за чрезвычайного количества желающих. Но тут же возобновил работу... Учитывая креативность авторов "Квартала", резонансных новостей от них стоит ожидать и в дальнейшем.

Итак, со старта кампании началась клоунада. У кого не хватает юмора или способностей, тот пытается просто создавать скандалы. Как это попробовал сделать уже 1 января нардеп и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, который вместе с бывшим главным оппоблоковцем Юрием Бойко и под патронатом Виктора Медведчука основал "Оппозиционную платформу - За життя". Выходной ему испортило решение украинского Центризбиркома с 31 декабря закрыть пять избирательных участков на России. "Это часть будущих манипуляций на выборах", - подозревает Рабинович, на своей странице в "Фейсбуке" пообещав пойти на ЦИК судом.

Еще более несмешной стала "шутка" от Анатолия Гриценко или его штаба. В новогоднюю ночь бывший министр обороны поздравлял украинцев в эфире телеканала "Наш", который связывают с откровенно пророссийским экс-регионалом, ныне внефракционным, бывшим председателем политсовета партии "За життя", предыдущим владельцем телеканала NewsOne Евгением Мураевым. На основании анализа структуры собственности канала "Наш" эксперты указывают на его связи с Россией. Нужны ли такие ассоциации Гриценко, который позиционирует себя как патриот? Видимо, это прокол его избирательного штаба. Или у них такое чувство юмора?

"Я, правда, отказываюсь понимать причины, которые заставляют людей, которые считают себя нормальными, ходить на этот теле-зашквар, - возмущается на своей странице в "Фейсбуке" журналист Богдан Буткевич. - Не удивляйтесь потом, что в следующем парламенте вы будете сидеть рядом с мураевым и медведчуком" (правописание оригинала сохранено, - ред.).

Кстати, Мураев попал под "свежие" санкции Кремля. А Гриценко - нет. Может, появление на мураевском телеканале продиктовано ревностью и желанием тоже войти в санкционный список?

Если такое позволяет себе Гриценко, то стоит ли удивляться рекламному ролику "Оппозиционной платформы - За життя" Бойко-Рабиновича, на котором заретушировали флаг Украины на куполе парламента (видео транслировал телеканал "Интер").

Итак, пока что большинство кандидатов являются серой массой для избирателей и стремятся выделиться из общей массы благодаря эпатажу - так, как они его понимают. Пока наиболее заметно получается у команды Зеленского. Технологи последнего начали осторожно "кусать" действующего гаранта, высмеивая в соцсетях возмущение его сторонников по поводу новогоднего эфира. Не говоря уже о новогоднем "Квартале", на котором Порошенко изображали алкоголиком. Но объект атаки выбран неправильно: электорат вдохновителя "Квартала-95" пересекается с избирателями Юлии Тимошенко. Зеленский может отобрать у ЮВТ городских поклонников "зрады" и латентных любителей совка. Обе эти категории - отнюдь не избиратели Порошенко. Поэтому следует ожидать атак на штаб лидера "Батькивщины". Юлия Владимировна, кстати, пока отошла в тень, изучая новую ситуацию.

Да и вообще пока не стоит слишком серьезно реагировать на заявление Зеленского. Сказать - еще не значит сделать. Устойчивого электорального ядра у "кварталовца" нет, как и отсутствует стабильная идеологическая платформа, к чему уже привлекал внимание Depo.ua. Пусть он заговорит о действительно существенном для страны, вот тогда и посмеемся или наоборот. А пока это всего лишь шоу. От которого хуже может стать Олегу Ляшко, известному шоумену нынешней Верховной Рады и политикума в целом.

Участников которого становится все больше - их количество может оказаться рекордным за все годы независимости. Вчера, 3 января, к кандидатам в президенты официально присоединился, сдав документы в ЦИК, эпатажный народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин. Далее будет.