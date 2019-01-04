2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке

В первый день работы межбанка на торгах катастрофически не хватало спроса на валюту. Чтобы покупать сегодня доллар, импортерам нужно было еще 28 декабря зарезервировать под это гривну. Это сделали немногие (невыгодно терять депозитные проценты за 5 праздничных дней), потому и не вышли на первые торги года. Банкиры говорят, что это позволило разогнать рынок.

«Стартовый день межбанковских торгов-2019 ознаменовался низкой активностью участников рынка и общим настроем «на понижение» за счет преобладания предложения обязательных продаж валюты над спросом импортеров, максимально закрывших контракты прошлым годом, и на фоне календарного сокращения свободного гривневого ресурса у банков для разгона курсовых качелей», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Просадка безналичного курса спровоцировала удешевление наличного доллара. Если вчера средние цены на продаже валюты людям укладывались в рамки 28,05-28,15 грн./$, то сегодня уже в 27,80-27,95 грн./$. При этом выкуп «американца» у населения происходил в диапазоне 27,30-27,90 грн./$.

«В кассах ажиотажа не наблюдается, доллар никто не скупает. Спокойная ситуация», - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На завтрашние межбанковские торги финансисты дают разные прогнозы. Например, Олег Куринной, ждет торговлю в рамках 27,50-27,60 грн./$, в то время как его коллеги допускают и более низкие котировки.

«Думаю, 4 января межбанк будет открываться в рамках 27,45-27,55 грн./$. И спрос на валюту подрастет за счет заявок нерезидентов, которые начнут покупать доллар под репатриацию дивидендов. Однако и продавать валюту станут еще активнее, чем сегодня - ведь поступает выручка за выходные дни. Это может уровнять соотношение сил на торгах», - резюмировал Гриненко.