В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы

С 1 января украинцы смогут продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Такая норма содержится в постановлении Национального банка Украины №63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций.

Напомним, упростить проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют НБУ решил еще в июне 2018 года. Для внедрения новых требований финансовым учреждениям был предоставлен шестимесячный переходный период. "После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - заявляли в НБУ.

Согласно новым правилам, теперь можно будет вносить в терминал наличную гривню и получать валюту, которую сможет предложить аппарат (без карточного счета).

При обмене до 150 тыс. грн не нужно будет указывать личные данные.