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В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
10:15 02.01.2019 |
С 1 января украинцы смогут продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Такая норма содержится в постановлении Национального банка Украины №63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций.
Напомним, упростить проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют НБУ решил еще в июне 2018 года. Для внедрения новых требований финансовым учреждениям был предоставлен шестимесячный переходный период. "После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - заявляли в НБУ.
Согласно новым правилам, теперь можно будет вносить в терминал наличную гривню и получать валюту, которую сможет предложить аппарат (без карточного счета).
При обмене до 150 тыс. грн не нужно будет указывать личные данные.
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