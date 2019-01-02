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Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
09:41 02.01.2019 |
Минимальная заработная плата выросла на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января текущего года.
Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2019 год, передают Українськi Новини.
В почасовом размере минимальная зарплата с 1 января будет составлять 25,13 гривны.
При этом размер прожиточного минимума с января не увеличивается, а остается на уровне декабрьского 2018 года.
Так, в январе, как и в декабре прошлого года, прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 1 921 гривну, для лиц, утративших трудоспособность - 1 497 гривен, для детей в возрасте до 6 лет - 1 626 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 027 гривен.
Согласно бюджету, прожиточный минимум в 2019 будет повышаться дважды - с июля и с декабря.
Для трудоспособных лиц с 1 июля он составит 2 007 гривен, с 1 декабря - 2 102 гривны, для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля - 1 564 гривны, с 1 декабря - 1 638 гривен, для детей в возрасте до 6 лет с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 218 гривен.
После повышения прожиточного минимума будет произведен пересчет социальной помощи, размер которой от него зависит.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство финансов заявило, что госбюджет-2019 предусматривает достаточный объем средств для выплат зарплат и пенсий.
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