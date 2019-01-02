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Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты
09:37 02.01.2019 |
Актер и шоумен Владимир Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины, выборы которого намечены на 31 марта.
Об этом он объявил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.
"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в Президенты и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа ", - заявил Зеленский.
Телеканал "1+1" выпустил поздравления Зеленского в эфир с объявлением о походе в Президенты до Нового года во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравления от Президента.
Приветствие Президента Петра Порошенко "1+1" транслировал уже после полуночи.
Как сообщали Українськi Новини, 16,9% респондентов, опрошенных с 16 по 25 декабря центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 11,3% - за артиста Владимира Зеленского, 10,9% - за сопредседателя межфракционного объединения "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах Президента.
9,4% опрошенных проголосовали бы за действующего Президента Петра Порошенко, в то же время 16,1% респондентов, опрошенных с 19 по 25 декабря фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, готовы проголосовать за Тимошенко, 13,8% Порошенко, а 8,8% - за Зеленского.
Этот опрос единственный среди всех проведенных в ноябре-декабре авторитетными соцкомпаниями, который ставит Порошенко на второе место.
В остальных его занимает Зеленский.
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