Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты

Актер и шоумен Владимир Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины, выборы которого намечены на 31 марта.

Об этом он объявил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в Президенты и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа ", - заявил Зеленский.

Телеканал "1+1" выпустил поздравления Зеленского в эфир с объявлением о походе в Президенты до Нового года во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравления от Президента.

Приветствие Президента Петра Порошенко "1+1" транслировал уже после полуночи.

Как сообщали Українськi Новини, 16,9% респондентов, опрошенных с 16 по 25 декабря центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 11,3% - за артиста Владимира Зеленского, 10,9% - за сопредседателя межфракционного объединения "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах Президента.

9,4% опрошенных проголосовали бы за действующего Президента Петра Порошенко, в то же время 16,1% респондентов, опрошенных с 19 по 25 декабря фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, готовы проголосовать за Тимошенко, 13,8% Порошенко, а 8,8% - за Зеленского.

Этот опрос единственный среди всех проведенных в ноябре-декабре авторитетными соцкомпаниями, который ставит Порошенко на второе место.

В остальных его занимает Зеленский.