Почему весной украинцы все равно выберут Порошенко

Практически все политики, объявившие о походе за президентской булавой, выстраивают свою кампанию на критике действий Петра Порошенко. И она находит отзыв среди избирателей, если верить результатам соцопросов. Но парадокс в том, что если украинцы действительно не переизберут Порошенко на второй срок, то любой другой победитель все равно будет проводить политику в русле нынешнего главы государства. Сколько бы сегодня ни полоскали Порошенко в телеэфирах.

В адрес действующего главы государства можно услышать много критики по поводу его главных предвыборных козырей - армии, языка и веры. Здесь к месту припомнить предшественника Порошенко Виктора Януковича. Став президентом, он также, как и Виктор Ющенко, проводил евроинтеграционную политику, возлагал венки к Мемориалу жертв Голодомора, часто общался с западными лидерами и именно при нем Украина очень близко подошла к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Отказ Януковича от этого соглашения и резкий крен в сторону России стал катализатором Майдана. Наверное, не ошибемся, если скажем, что этот урок должны были усвоить все украинские политики - страна движется в европейское сообщество, сейчас движение ускорилось, и любые попытки его затормозить чреваты повтором пике Януковича. Потому наша армия и дальше будет переходить на натовские стандарты, никто не посмеет снизить ее финансирование либо пересмотреть траты на оборонную промышленность.

Это же касается и поместной церкви. Процесс ее создания, начатый при прямой поддержке Порошенко, будет продолжаться, независимо от фамилии нового президента. При этом вероятен сценарий, когда возможный сменщик Петра Алексеевича будет даже пытаться ускорить ход событий, чтобы получить политическую выгоду от использования церковной темы накануне парламентских выборов.

Ровно та же логика будет действовать и в отношении языкового вопроса - здесь также никто не будет даже рассматривать варианты решений поперек общественного мнения.

Никто не станет пересматривать децентрализацию, ставшую одной из самых успешных реформ, когда финансирование местных общин вышло на качественно новый уровень.

Есть оппоненты у образовательной реформы, но она построена на гармонизации образовательных стандартов с принятыми с Евросоюзе, и на нее израсходовано уже столько ресурсов, что крайне маловероятна ее ревизия, разве что косметическая коррекция.

Итак, есть ли направления, на которых будущий "неПорошенко" мог бы набрать электоральные баллы на отмене решений предшественника? Это, прежде всего, медицинская реформа, имеющая неоднозначный имидж из-за трудностей внедрения и мощного контрпиара. Ну и под соусом "правильной" борьбы с коррупцией можно ожидать попыток ревизии судебной реформы - с целью приручить соответствующие институции, добившись пересмотра тех или иных кадровых позиций. Хоть это и будет очень рискованно, потому что есть шанс нарваться на жесткую реакцию западных партнеров Украины.

Наконец, не исключены попытки смягчения тарифной политики, однако здесь есть обратная сторона - удешевление газа в долгосрочной перспективе невозможно без отказа от политики не покупать его у страны-агрессора. А любые газовые договоренности с Москвой убьют рейтинг даже самого рейтингового президента.

В сухом остатке получаем ситуацию, при которой масштабным пересмотром сделанного при действующем президенте не будет заниматься никто из возможных победителей.