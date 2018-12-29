Финансовые новости
- |
- 29.12.18
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
23:51 28.12.2018 |
Украинцы получили «под елочку» дорогой доллар. На последних безналичных торгах года - 28 декабря - курс доллара подняли сразу на 23 копейки, и закрепили в рамках 27,71-27,75 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Слишком активно импортеры сегодня скупали валюту - закрывали проплаты уходящего 2018-го. Экспортеры же уже третий день находятся в жесткой обороне, и крайне вяло продают валюту после крупных выплат по НДС - только обязательные 50%. Свободную часть выручки бизнес приберегает на январь. Главными продавцами «американца» сегодня стали металлурги, аграрии отдавали рынку совсем мало СКВ.
«Заключительные межбанковские торги года прошли под знаком начавшегося вчера и продолжившегося сегодня преобладания спроса на валюту над ее предложением на фоне большого количества мелких сделок и достаточного гривневого ресурса для поддержки игры на повышение», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Почему такой курс
Валютный дефицит сегодня гасил Нацбанк, причем с невиданной щедростью: по разным оценкам, 28 декабря регулятор продал на межбанке от $35 до $40 млн. (официальной отчетности пока нет). Так что неудовлетворенного спроса не осталось. Финансисты рассказывают, что регулятор начинал свои валютные продажи по 27,70 грн./$, а затем плавно повышал ценник - сначала до 27,72 грн./$, а затем и к 27,76 грн./$.
По аналогии с Дедом Морозов казначеи называли НБУ «дедушкой-барыгой». Регулятор купил в декабре $409 млн., и продал в последний день торгов меньше 10%. Причем, с очень выигрышной курсовой разницей: например, позавчера выкупал валюту по 27,25 грн./$, а сегодня отдавал 27,76 грн./$.
Любого другого давно назвали бы главным валютным спекулянтом, и может даже выставили бы с межбанка. Но конечно же не Национальный банк. Как и сколько бы он не зарабатывал - все делается во имя народа Украины, и именно народную кубышку. Потому ему точно все простится.
В тоже время НБУ выполнял не только свою задачу - выровнять ситуацию на рынке и заработать при этом. Но и фискальную. Чиновникам было выгодно небольшое подорожание доллара в конце года. Ведь если экспортеры нарастят свои заработки, то они с больших сумм заплатят налоги, и помогут уменьшить дефицит бюджета. По информации источников в Госказначействе, его размер на конец 2018 года составил 10 млрд. грн. И Минфин активно латал эту «дыру»: разместил 28 декабря рекордную партию облигаций внутреннего госзайма - на 7,5 млрд. грн.
В этом контексте 27,75 грн./$ на конец 2018 года всех устроил. Не 29 грн./$, и не 30,01 грн./$, как допускал в своем прогнозе Кабмин, но и не 27,25 грн./$, как на днях боялись чиновники. Уровень 27,75 грн./$ сегодня назвали компромиссным.
Доллар - лучший подарок
Из-за роста безналичного курса, 28 октября автоматически подорожал и наличный доллар - в среднем на 25 копеек. Средняя стоимость бакса на продаже людям находилась в рамках 27,95-28,05 грн./$. В этом диапазоне торговали Приватбанк, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк, Сбербанк, Правэкс-Банк, Укрсоцбанк.
Минимальный ценник продажи оказался на уровне 27,58 грн./$ (Траст-Капитал), а максимальный - на 27,40 грн./$ (Форвард Банк). При этом выкуп валюты у людей происходил в рамках 27,20-28,0 грн./$. Правда, сдавали ее очень редко, даже несмотря на приближающиеся новогодние праздники.
«Это действительно, непривычное для конца декабря явление, но люди не сдают доллар, а покупают его», - признал Юрий Гриненко.
Что будет в 2019-ом
На первые валютные торги нового, 2019, года финансисты дают достаточно спокойные прогнозы. Это будет 3 января, 2 числа межбанк не работает. Олег Куринной ждет в этот день торговлю в рамках 27,60-27,70 грн./$. Его коллеги ставят прогнозы чуть выше.
«Думаю, после Нового года межбанк будет открываться в рамках 27,65-27,75 грн./$, и 3 января не увидим повышенного спроса на валюту. Ведь гривну на покупку нужно резервировать уже сегодня, что невыгодно бизнесу (не получит проценты за 6 дней). Так что первый межбанк 2019-го может быть очень спокойным. Живее пойдет торговля 4 января, когда нерезиденты выйдут скупать валюту под репатриацию дивидендов. Не факт, что будет дефицит доллара и рост курса, ведь на счетах экспортеров накопится выручка за несколько дней. Так что рынок вполне может и сбалансироваться на нынешних уровнях», - отметил Юрий Гриненко.
На спокойную торговлю в начале года рассчитывают и другие финансисты.
«Пока не вижу причин для серьезной раскачки рынка в первый месяц года. Скорее всего начнем 2019-й около отметок 27,70-27,75 грн./$, и вряд ли увидим серьезные отклонения от этих уровней. Дальше 27,70-27,80 грн./$ межбанк не пойдет до конца января», - спрогнозировал председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
ТОП-НОВОСТИ
|Тимур Хромаев: Многие кричат «зрада» и «ганьба» в Фейсбуке, но доказывать собственную правоту не умеют
|Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование
|Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
|Какие налоговые изменения ждут людей и бизнес в 2019 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Раскол в УПЦ МП: Как общины идут от московских попов в ПЦУ
|Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году
|Принятые с 20 февраля по 25 мая 2014 года законы нельзя оценивать на конституционность, - глава КС Шевчук
|Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
|Загнали в пат. Станет ли Лукашенко президентом непроизнанной Вейшнории
|Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся