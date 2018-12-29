Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года

Елена Лысенко / UBR.ua

Украинцы получили «под елочку» дорогой доллар. На последних безналичных торгах года - 28 декабря - курс доллара подняли сразу на 23 копейки, и закрепили в рамках 27,71-27,75 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Слишком активно импортеры сегодня скупали валюту - закрывали проплаты уходящего 2018-го. Экспортеры же уже третий день находятся в жесткой обороне, и крайне вяло продают валюту после крупных выплат по НДС - только обязательные 50%. Свободную часть выручки бизнес приберегает на январь. Главными продавцами «американца» сегодня стали металлурги, аграрии отдавали рынку совсем мало СКВ.

«Заключительные межбанковские торги года прошли под знаком начавшегося вчера и продолжившегося сегодня преобладания спроса на валюту над ее предложением на фоне большого количества мелких сделок и достаточного гривневого ресурса для поддержки игры на повышение», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Почему такой курс

Валютный дефицит сегодня гасил Нацбанк, причем с невиданной щедростью: по разным оценкам, 28 декабря регулятор продал на межбанке от $35 до $40 млн. (официальной отчетности пока нет). Так что неудовлетворенного спроса не осталось. Финансисты рассказывают, что регулятор начинал свои валютные продажи по 27,70 грн./$, а затем плавно повышал ценник - сначала до 27,72 грн./$, а затем и к 27,76 грн./$.

По аналогии с Дедом Морозов казначеи называли НБУ «дедушкой-барыгой». Регулятор купил в декабре $409 млн., и продал в последний день торгов меньше 10%. Причем, с очень выигрышной курсовой разницей: например, позавчера выкупал валюту по 27,25 грн./$, а сегодня отдавал 27,76 грн./$.

Любого другого давно назвали бы главным валютным спекулянтом, и может даже выставили бы с межбанка. Но конечно же не Национальный банк. Как и сколько бы он не зарабатывал - все делается во имя народа Украины, и именно народную кубышку. Потому ему точно все простится.

В тоже время НБУ выполнял не только свою задачу - выровнять ситуацию на рынке и заработать при этом. Но и фискальную. Чиновникам было выгодно небольшое подорожание доллара в конце года. Ведь если экспортеры нарастят свои заработки, то они с больших сумм заплатят налоги, и помогут уменьшить дефицит бюджета. По информации источников в Госказначействе, его размер на конец 2018 года составил 10 млрд. грн. И Минфин активно латал эту «дыру»: разместил 28 декабря рекордную партию облигаций внутреннего госзайма - на 7,5 млрд. грн.

В этом контексте 27,75 грн./$ на конец 2018 года всех устроил. Не 29 грн./$, и не 30,01 грн./$, как допускал в своем прогнозе Кабмин, но и не 27,25 грн./$, как на днях боялись чиновники. Уровень 27,75 грн./$ сегодня назвали компромиссным.

Доллар - лучший подарок

Из-за роста безналичного курса, 28 октября автоматически подорожал и наличный доллар - в среднем на 25 копеек. Средняя стоимость бакса на продаже людям находилась в рамках 27,95-28,05 грн./$. В этом диапазоне торговали Приватбанк, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк, Сбербанк, Правэкс-Банк, Укрсоцбанк.

Минимальный ценник продажи оказался на уровне 27,58 грн./$ (Траст-Капитал), а максимальный - на 27,40 грн./$ (Форвард Банк). При этом выкуп валюты у людей происходил в рамках 27,20-28,0 грн./$. Правда, сдавали ее очень редко, даже несмотря на приближающиеся новогодние праздники.

«Это действительно, непривычное для конца декабря явление, но люди не сдают доллар, а покупают его», - признал Юрий Гриненко.

Что будет в 2019-ом

На первые валютные торги нового, 2019, года финансисты дают достаточно спокойные прогнозы. Это будет 3 января, 2 числа межбанк не работает. Олег Куринной ждет в этот день торговлю в рамках 27,60-27,70 грн./$. Его коллеги ставят прогнозы чуть выше.

«Думаю, после Нового года межбанк будет открываться в рамках 27,65-27,75 грн./$, и 3 января не увидим повышенного спроса на валюту. Ведь гривну на покупку нужно резервировать уже сегодня, что невыгодно бизнесу (не получит проценты за 6 дней). Так что первый межбанк 2019-го может быть очень спокойным. Живее пойдет торговля 4 января, когда нерезиденты выйдут скупать валюту под репатриацию дивидендов. Не факт, что будет дефицит доллара и рост курса, ведь на счетах экспортеров накопится выручка за несколько дней. Так что рынок вполне может и сбалансироваться на нынешних уровнях», - отметил Юрий Гриненко.

На спокойную торговлю в начале года рассчитывают и другие финансисты.

«Пока не вижу причин для серьезной раскачки рынка в первый месяц года. Скорее всего начнем 2019-й около отметок 27,70-27,75 грн./$, и вряд ли увидим серьезные отклонения от этих уровней. Дальше 27,70-27,80 грн./$ межбанк не пойдет до конца января», - спрогнозировал председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.