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Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
14:51 28.12.2018 |
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрона выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, которые были захвачены РФ.
Как сообщает Reuters, лидеры Германии и Франции требуют, чтобы Россия выпустила захваченных моряков.
"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в заявлении.
"Они также должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями", - добавляют Меркель и Макрона.
Также лидеры Германии и Франции выразили обеспокоенность ситуацией в аннексирована Крыму. "Ситуация с правами человека в Крыму, который был присоединен Россией в нарушение международного права, использование военной силы Россией в Керченском проливе и оскорбительное управления в Азовском море, также является источником большого беспокойства нас", - говорится в заявлении.
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