Какие налоговые изменения ждут людей и бизнес в 2019 году

Константин Смирнов / UBR.ua

C 2019 года в Украине начнут действовать изменения, внесенные в Налоговый кодекс законом №2628, который был принят специально для балансировки показателей бюджета на следующий год. В свою очередь законом о госбюджете установлены новые социальные нормативы, в частности, минимальная зарплата. От ее размера, как известно, зависят не только размеры некоторых соцвыплат, но и суммы штрафов, в частности, за нарушение трудового законодательства. Для крупного бизнеса наиболее важными будут изменения правил трансфертного ценообразования, а для мелкого - увеличение суммы единого налога.

Новые ставки и правила уплаты

Налоговые изменения будут вступать в силу поэтапно: часть с нового года, а часть с 1 марта, 1 июня и 1 июля 2019 года и даже с января 2020-го. Ставка акциза на табачные изделия, например, будет увеличена в новом году на 20%, как того требуют условия соглашения об ассоциации с ЕС, а затем еще проиндексирована с 1 июля на 9%, чтобы учесть инфляцию за 2018 год. В результате пачка сигарет стоимостью 30 грн вырастет в цене на 5-6 грн.

Также с 1 января будет резко увеличен размер экологического налога (с 0,41 грн/т до 10 грн/т) за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками. Ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата вырастут с января всего на 2%, за добычу железной руды - на 0,8%. А вот за специальное использование лесных ресурсов - сразу на 50%.

Как отметил менеджер KPMG в Украине Катерина Гамрецкая, кроме повышения ставок налогов, можно выделить еще несколько блоков ключевых изменений: введение льгот по уплате акциза и НДС, а также изменение механизма администрирования отдельных налогов.

Например, при импорте электромобилей в следующем году продляется отмена уплаты НДС и акциза. Кроме того, с 1 июля 2019 года устанавливается нулевая ставка акциза на спирт этиловый при производстве пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Законом также предусмотрено введение лицензирования деятельности всех субъектов, которые занимаются производством, хранением, оптовой и розничной торговлей топливом. С 1 июля в системе электронного администрирования (СЭА) реализации топлива будет отображаться фактическое движение топлива в разрезе мест хранения. Срок для регистрации в СЕА установлен с 1 мая до 1 июня 2019 года.

Еще одна новация - операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики становятся налоговыми агентами для целей НДС при импорте почтовых и экспресс-отправлений. До июля 2019 года не облагается налогом посылки стоимостью до 150 евро, а после этой даты - только в 100 евро.

Проверки и санкции

Отчасти меняется порядок общения с налоговыми органами во время проведения проверок. С 1 января 2019 года увеличиваются сроки для подачи возражений на акты документальных проверок с 5 до 10 рабочих дней (абзаца 2 пункта 44.7 НКУ). Также изменится срок для административного оспаривания налоговых уведомлений-решений органов ГФС.

«Если вы считаете, что налоговики неправильно определили сумму денежного обязательства или приняли любое другое решение, противоречащее законодательству или выходящее за пределы их полномочий, вы имеете право обратиться в ГФС с жалобой о пересмотре этого решения. Срок на подачу жалобы изменился с 10 календарных дней на 10 рабочих дней», - сказал руководитель департамента корпоративного права МЮК Kodex Екатерина Пятаченко.

Одновременно налоговикам увеличили до 15 дней срок для вынесения налогового уведомления-решения. Также станет сложнее получить рассрочку и отсрочку налоговых обязательств, поскольку все решения об этом, независимо от заявленных сумм, будет принимать ГФС Украины с уведомлением Минфина.

Плательщикам единого налога, которые торгуют лекарствами и медизделиями, с нового года надо обзавестись РРО (изменения в пункт 296.10 НКУ). Такие же требования вносятся и в закон о применении регистраторов расчетных операций.

Торговцам пивом, алкоголем и табачными изделиями надо быть готовыми к увеличению штрафов за продажу товара без соответствующей лицензии или без марок акцизного сбора. Статью 156 Кодекса об админнарушениях подправили и в 2019 году штраф будет не 50-200 налогонеоблагаемых минимумов, а 200-600 нмдг, то есть 3400-10200 грн, с конфискацией предметов торговли и выручки. Нарушение правил торговли влечет наложение штрафа на работника от 100 до 400 необлагаемых налогом минимумов (раньше было от 30 до 100), соответственно это от 1700 до 6800 грн.

Ключевые изменения в ТЦО

Особое внимание законодатели уделили борьбе с отмыванием денег и выводу капиталов. В Налоговом кодексе фактически расширен круг контролируемых операций.

«Компании, даже если они не являются сторонами контролируемой операции, но были задействованы в цепочке поставки товаров, должны быть готовы раскрыть налоговому органу, информацию необходимую для установления соответствия условий контролируемой операции, которая проверяется, принципу «вытянутой руки», - рассказал руководитель группы трансфертного ценообразования KPMG в Украине Николай Мишин.

Например, это может касаться перевозчика и стивидора (компания по перевалке грузов), которые соответственно перевозили сельхозпродукцию в порт и грузили ее на борт судна.

«Кроме цены услуг налоговики могут поинтересоваться условиями договоров и фактическое выполнение таких услуг, условия оплаты и любые другие данные, необходимые для проведения функционального и экономического анализа контролируемой операции. Если компании не дадут эту информацию, ГФС имеет право провести встречную сверку и самостоятельно получить необходимые сведения», - объяснил Мишин.

По словам юриста, если в ходе мониторинга контролируемых операций налоговики выяснят, что в сделках ВЭД задействованы номинальные посредники, чье участие в поставке товаров (работ, услуг) «прошло» только на бумаге, а на другом конце цепочки - нерезидент из «низконалоговой юрисдикции», то такая операция может быть признана контролируемой.

То же самое касается нерезидентов определенных организационно правовых форм, например, llc, plc и прочих (их перечень можно найти в постановлении КМУ от 04 июля 2017 г. № 480). Список низконалоговых юрисдикций есть в постановлении Кабмина №1045 от 27 декабря 2017 г.

«Ранее, такой риск был, только если нерезидент был связанным лицом. Поэтому компаниям необходимо идентифицировать и понимать функционал всех участников цепочки поставки товаров (работ, услуг), так как налоговый орган может признать такую операцию контролируемой, со всеми вытекающими последствиями», - отметил Мишин.

Но изменениями Налогового кодекса дело не ограничилось. Налоговый консультант K.A.C. Group Катерина Боровик обращает внимание на закон «О валюте и валютных операциях», который вступит в силу с 7 февраля 2019 года.

Им, в частности, отменяется валютный контроль для ВЭД операций на сумму до 150 тыс. грн, а система электронных лимитов заменит индивидуальные валютные рецензии. Правда, до его вступления в силу КМУ и НБУ должны подготовить законопроекты о правилах налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), правил отчетности в разрезе стран для международных групп компаний, правил налогообложения постоянного представительства, правил ограничения расходов на финансовые операции со связанными лицами и т.д.

Также планируется присоединение Украины к автоматическому обмену финансовой информацией по стандарту CRS (Common Reporting Standard).

«При этом надо помнить, что сбор и представление финансовой информации возлагается на финучреждения. Они должны сами определить своих подотчетных иностранных клиентов и подать по ним информацию в контролирующие органы. Запуск автоматического обмена финансовой информацией по стандарту CRS и введение в действие правил налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), предусмотренных Планом BEPS, которые с большой вероятностью начнут свое действие одновременно, могут стать мощным механизмом для получения информации контролирующими органами», - считает Катерина Боровик.

Новая минимальная зарплата

Законом о госбюджете на 2019 год утвержден новый показатель минимальной заработной платы (МЗП), к которому привязаны многие другие величины. В 2019 году МЗП составляет 4173 грн против 3723 грн в 2018 году или 25,13 грн в почасовом измерении. Соответственно, с 1 января 2019 все работодатели должны будут пересмотреть штатные расписания и оклады работников, чей труд оценивается в минимально допустимых пределах.

Как пояснил партнер юридического объединения ID Legal Group Олег Добровольский, минзарплата влияет на расчет суммы единого налога, на принятие решения о размере уставного капитала акционерных обществ, а также на размер штрафов, в том числе за нарушение трудового законодательства. Например, при регистрации акционерного общества, минимальный размер уставного капитала в 2019 году составит 5 216 250 грн из расчета 1250 МЗП.

Вырастет и уплата ЕСВ. Минимальный страховой взнос за наемного работника или для каждого частного предпринимателя (за себя лично) в 2019 году будет на сто гривен больше - 918,06 грн (из расчета МЗП х22%). Максимальная планка обложения ЕСВ (15 МЗП на 1 января текущего года) составит 62 595 грн. против 55 845 грн. в 2018 году.

Напомним, все, что выше этой суммы - пока не облагается ЕСВ, и максимум, который сможет забрать государство в 2019 году - это 13 770,90 грн. Хотя правительство вынашивает планы вовсе отменить эту верхнюю границу, взимая в соцфонды взносы с доходов любого размера.

«Соответственно вырастет уплата единого налога. Так, физлица-предприниматели на 2-й группе единого налога будут платить ежемесячно в пределах 834,6 грн (20% МЗП)», - уточнил Добровольский.

Аналогично изменятся суточные выплаты командированным сотрудникам (0,1% МЗП или 417,3 грн). При этом юристы обращают внимание, что при поездках за границу суточные не привязаны к минзарплате, а потому не меняются.

Кроме этого размер МЗП является определяющим при расчете штрафов за нарушение законодательства о труде (см. таблицу). Что особенно важно в свете последних событий, когда по инициативе правительства этой осенью началась масштабная кампания по проверке предприятий на предмет легальности трудоустройства и выплат работникам предприятий. Очевидно, что эта работа будет продолжена и в следующем году.

Соцвыплаты, льготы и скидки

Новации в законодательстве скажутся и на простых украинцах. Например, выплаты по больничным для тех, кто только начал работать (трудовой стаж меньше полугода) средняя зарплата будет рассчитываться, исходя из МЗП, то есть не более 4173 грн/мес. При выплате пособия по беременности и родам средняя з/п будет рассчитываться по начисленной, но не более 2 МЗП, то есть 8 346 грн и не менее 4173грн.

Кроме того, в 2019 году не будут облагаться налогом с доходов физлиц (НДФЛ) подарки стоимостью до 1043,25 грн (25% МЗП).

Отдельно стоит упомянуть повышение прожиточного минимума, который в течение 2019 будет меняться и составит (в расчете на одного человека в месяц):



01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019 Общий показатель 1853 грн 1936 грн 2027 грн Дети до 6 лет 1626 грн 1699 грн 1779 грн Дети от 6 до 18 лет 2027 грн 2118 грн 2218 грн Трудоспособные лица 1921 грн 2007 грн 2102 грн Нетрудоспособные лица 1497 грн 1564 грн 1638 грн

Размер этого показателя имеет непосредственное влияние на соцвыплаты от государства: детям, имеющим опекунов и попечителей, матерям-одиночкам, малообеспеченным семьям и лицам, утративших трудоспособность.

От него также зависит размер налоговой социальной льготы (НСЛ), которая предоставляется налогоплательщику. То есть, сумма, на которую уменьшается его налогооблагаемый ежемесячный доход. Например, базовая скидка в размере 960,5 грн в следующем году будет у тех, кто официально получает зарплату меньше 2690 грн. Такая же льгота дается плательщику, на содержании которого двое или больше детей до 18 лет. Причем отдельно за каждого ребенка, то есть за двоих налоговая льгота составит 1921 грн.

Несколько большая льгота - в размере 1 440,75 грн - у родителей-одиночек, вдовцов или опекунов, а также тех, кто содержит детей инвалидов. То же касается чернобыльцев I или II категории, учеников, студентов, аспирантов и участников боевых действий.

В 2019 году будут освобождены от налогообложения: нецелевая благотворительная помощь в сумме до 2 690 грн и пособие на погребение в 5 380 грн.

Стоит также упомянуть, что для физлиц-предпринимателей на первой группе единого налога надо будет платить в 2019 году ежемесячно по 192,10 грн. (10% от прожиточного минимума).



Таблица штрафов за нарушения трудового законодательства

Вид нарушения Размер штрафа Сумма штрафа фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта); оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время; выплата зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ и налогов 30-тикратный размер МПЗ 125 190 грн нарушение сроков выплаты зарплаты и других выплат больше, чем за один месяц, выплаты не в полном объеме; не допуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении 3-кратный размер МПЗ 12 519 грн несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда; несоблюдение гарантий и льгот, установленных работникам по законам «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации»; 10-тикратный размер МПЗ 41 730 грн не допуск государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ 100-кратный размер МПЗ 417 300 грн

Таблица составлена по данным ЮО ID Legal Group