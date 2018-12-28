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Курс доллара на межбанке 27 декабря резко подскочил после затяжной просадки
23:27 27.12.2018 |
Курс доллара на межбанке поднялся на 23 копейки, и остановился вечером в коридоре 27,48-27,52 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Произошло то, чего ждали финансисты - Госказначейство перечислила бизнесу крупные возмещения по НДС. Совокупно 2,8 млрд. грн. После чего экспортеры резко сократили валютные продажи и на торгах возник валютный дефицит. Нацбанк вероятно посчитал его незначительным, потому из резерва доллар не продавал.
В тоже время импортеры больше не выжидали, и активно закупались сегодня валютой. У них остались считанные дни, чтобы закрыть 2018 год.
«Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением преобладания спроса на валюту со стороны активизировавшихся покупателей, исчерпавших запас времени для откладывания финальных валютных расчетов в ожидании локального курсового дна. Предложение же ограничилось двухдневным объемом обязательных продаж, так как поступающие возмещения НДС закрывают потребности экспортеров в дополнительных гривневых ресурсах. Росту котировок доллара также способствовали продолжающийся рост навеса гривневой ликвидности и снижение Минфином доходности гривневых ОВГЗ с 20,5% до 20% годовых», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Вслед за межбанком немного сдвинулись и курсы валют в банковских кассах.
«Наличный рынок открылся котировками 27,52-27,60 грн./$, к середине дня они выросли до 27,56-27,62 грн./$», - уточнил Куринной.
Несмотря на подорожание доллара, он сохранил для межбанка на 28 декабря оптимистический прогноз - 27,20-27,30 грн./$. Его коллега дал другую оценку.
«Думаю, что в последний в 2018 году торговый день безналичный рынок будет открываться достаточно широко - в рамках 27,50-27,60 грн./$, после чего вполне может пойти вверх. Ведь бизнес, получивший крупную партию гривны, вряд ли станет активно распродавать свою выручку», - считает Юрий Гриненко.
Единственным непредсказуемым фактором завтра станет Нацбанк. Он достаточно активно скупал доллар на протяжении всего декабря, и вполне может теперь чуть продать на рынке. Чтобы обеспечить крепкий курс гривни «под елочку». Пойдут ли на это чиновники - не берется предсказывать никто.
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