Раскол в УПЦ МП: Как общины идут от московских попов в ПЦУ

Андрій Коваленко / Depo.ua

После объединительного собора и создания Православной церкви Украины общины моспатриархии постепенно начали переходить в независимую церковь.

Почти две недели прошло с момента создания Православной церкви Украины. Собор, который состоялся в Софии Киевской 15 декабря при участии президента Петра Порошенко, стал историческим моментом для нашего государства. Теперь мы имеем автокефальную церковь с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. И начали выход из-под московского влияния. В то же время УПЦ МП сейчас является неканонической. Плюс в Верховной Раде был проголосован закон, который обязывает моспатриархат переименоваться в РПЦ (У). Его уже подписал президент Порошенко. И хотя в УПЦ МП отказались это делать и обещают идти в Конституционный суд, шансов что-то изменить у них мало.

Уже 6 января следующего года Епифаний с Порошенко в Стамбуле должны получить томос Вселенского патриарха Варфоломея. И это должно стимулировать приходы моспатриархата активнее присоединяться к ПЦУ. Процесс, кстати, уже и так начался. В объединительном соборе 15 декабря приняли участие два митрополита УПЦ (МП) - Симеон и Александр (Драбинко), которые первыми в этой церкви присоединились к ПЦУ. Их соборные храмы со своими общинами (оба Преображенские) начали переход общин УПЦ (МП) в ПЦУ.

Впоследствии на синоде УПЦ МП от 17 декабря Онуфрий и его московские попы отстранили Симеона и Александра, а на их место назначили новых митрополитов. Вместо Симеона на Винницкую кафедру был назначен архиепископ Бородянский Варсонофий (Столяр), одновременно освобожденный от должности викария Киевской митрополии. Епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской митрополии вместо Драбинко был назначен архимандрит Дионисий (Пилипчук), клирик Киевской епархии, которого скоро поставят в епископы. Также Моспатриархия не признала создание ПЦУ.

Винница считалась первым полем битвы между так называемой УПЦ МП и ПЦУ. Еще во время собора в Софии в СМИ вбрасывалась информация о захвате неизвестными Спасо-Преображенского собора в центре города над Южным Бугом, которая не подтвердилась Depo.ua. После своего назначения Варсонофий приезжал в Винницу и тоже стремился попасть в Спасо-Преображенский собор, но его не впустили. В итоге "штаб-квартирой" Моспатриархии на Виннитчине стал Кресто-Воздвиженский храм в Виннице. Там Варсонофий встречался с верующими. И поехал с миром.

Как все начиналось

Приход Винницкого Спасо-Преображенского собора с настоятелем, общиной и храмом стал первым, который перешел из УПЦ МП в ПЦУ. Это произошло 17 декабря. За ними последовала община Спасо-Преображенского собора в Киеве Александра Драбинко, а также приход Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шишковцы в Черновицкой области, храм Святой Параскевы в селе Тютьки и храм великомученика Димитрия Солунского на Виннитчине. Эти приходы присоединились к ПЦУ 19 декабря.

По состоянию на 27 декабря в ПЦУ решили перейти более двух десятков приходов во главе со своими священниками. В ПЦУ также перешла старообрядческая церковь Рождества Христова в Черновцах. В новой церкви будет и известный протоиерей Олег Скнарь с общиной храма Покрова Божией Матери в военном госпитале Киева.

Последней новостью о переходах стали слова руководителя пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакона Владислава Демченко, насчитавшего более 20 общин в Винницкой области, которые присоединились к ПЦУ. Буквально вчера стало известно об переходе в ПЦУ 24 декабря двух приходов пгт Вороновица и с. Ивановка Винницкого района. Настоятель обоих - протоиерей Владимир Мельникович.

На Хмельнитчине первым и пока единственным приходом, который ушел из Моспатриархии в ПЦУ стал Свято-Николаевский из село Доброгорща. Он является 20-м приходом, покинувшим УПЦ МП с момента собора в Софии.

Также четыре общины вошли в ПЦУ во Львовской области (Жолква, Угнев, села Пищаны и Верчаны), по одной на Волыни (Нововолынск) Ивано-Франковщине (Требуховка) и Закарпатье (Минай).

Все переходы приходов отражены на интерактивной карте, созданной активистами.





Важным в этой истории является то, что переходы приходов происходят до получения томоса. После этого события немало религиозных экспертов ожидают большей смелости от общин Моспатриархии, которые начнут уходить от Онуфрия в ПЦУ. В частности, это касается юга, востока и севера Украины, где позиции УПЦ МП всегда были достаточно сильными. И пока большой загадкой является развитие событий там.

Понятна сегодня ситуация на Виннитчине. В бывшей епархии Симеона по состоянию на 31.12.2015 было 329 общин. Симеон возглавил Винницкую епархию в 2007 году. И именно сейчас станет понятно, насколько за эти более десять лет он смог расставить своих священников и распространить свое влияние. Конечно, это будет видно по количеству приходов, которые перейдут за ним в ПЦУ. Сейчас даже около 10% их не перешло.

Еще одна интрига - митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), который в течение года агитировал за создание ПЦУ. Но на объединительный собор так и не приехал, потому что якобы заболел. Также он не приходил и на встречу с Порошенко осенью. В последнее время от Софрония через СМИ распространялась информация, что "томос на таких условиях Украине не нужен". Потому что ПЦУ станет слишком зависимой от Константинополя. И понять его в чем-то даже можно. Хотя автокефальная церковь имеет право самостоятельно канонизировать святых - украинцы могут принять акт о канонизации, но потом нужно обращаться в Константинополь за утверждением. Константинопольский патриарх может вмешиваться в ситуацию в случае возникновения проблем при избрании киевского митрополита. Также архиерей, которого наказали в автокефальной церкви, может обращаться с апелляцией в Константинополь. Это существенное ограничение свободы церкви и митрополита Епифания. Но все равно лучше, чем иметь непризнанную УПЦ КП и каноническую Моспатриархию. У нас есть, наконец, собственная автокефальная церковь, и определенные ограничения можно объяснить желанием Константинополя сделать ее сильной.

Несмотря на обращение духовенства ПЦУ, раскола в Черкасской епархии УПЦ МП (более 400 приходов) пока не видно. Наоборот, Уманская епархия Моспатриархии, которая охватывает девять районов Черкасской области, публично подтвердила верность УПЦ МП. Софроний никуда не спешит. Но, по информации Depo.ua, в ПЦУ могут перейти около десяти церквей с запада Черкасской области. Вопрос висит на волоске, и все ждут 6 января, когда будет получен томос.

Говорить об Одесской, Черниговской, Запорожской и других епархиях УПЦ МП пока не приходится.

Что дальше

Устав украинской церкви сейчас очень тесно привязан к томосу. После того, как митрополит Епифаний привезет томос, его опубликуют - будет видно, как его положения совпадают с Уставом ПЦУ. Согласно этому документу будет дальше развиваться церковь. И его наличие даст понимание батюшкам, куда и ради чего они уходят из УПЦ МП. Более того, сейчас довольно медленный, на первый взгляд, переход церквей УПЦ МП в ПЦУ связан еще и с тем, что в новой церкви окончательно не сформированы руководящие органы. После томоса будут четко распределены епархии, определены архиереи-епископы, которые будут занимать должности, будет сформирован Священный синод.

Епифания и ПЦУ важно вести диалог со священниками Моспатриархии, поскольку те понимают, что возможный переход в новую церковь является риском потерять преференции и материальную базу для своего существования. Так или иначе, в УПЦ МП у них давно налажены схемы заработка.

Главные церковные события начнутся уже после получения томоса. Пока УПЦ МП имеет по Украине более 12 тысяч приходов, не считая монастыри. Общины Моспатриархии и раньше, еще до создания ПЦУ, переходили в УПЦ КП. Создана даже соответствующая страница в Википедии, которая ведет учет таких вещей. И если кто-то думает, что УПЦ МП исчезнет в один момент, то он ошибается. ПЦУ предстоит длительная борьба за прихожан и священников, которая будет выиграна, если церкви удастся изменить мировоззрение и подход к богословскому образованию как таковому. Это одно из требований Константинополя - церковь должна перестать быть советско-русской по своей сути.