Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году

Руслан Рудомський / Depo.ua

Этот год для украинской армии был тяжелым, но так уж случилось, что именно война стимулирует нашу армию к развитию и стратегическим победам.

Depo.ua в течение года внимательно следил за ситуацией на востоке Украины, которая хоть и официально с недавних пор называется операцией Объединенных сил, но по сути является настоящей войной нашего государства против российских оккупантов. Сразу стоит отметить, что 2018 год для украинских Вооруженных сил выдался достаточно насыщенным различными событиями.

Реформы

Здесь прежде всего надо вспомнить реформу системы питания ВСУ, которая в 2018 году прошла, что называется, точку невозврата: 50 бригад ВСУ и воинских частей были переведены на новую систему питания.

Перед этим, в 2017 году, на новую систему питания были переведены остальные 22 воинские части. Для этого было выделено почти 150 млн гривен на ремонт и переоснащение столовых в частях.

По планам Минобороны, полный переход ВСУ на новую систему питания ожидается до 2020 года, что совпадает по времени с запланированным завершением перехода украинской армии на стандарты НАТО. То есть следующий, 2019 год, будет финишной прямой.

И если реформа питания выходит на финишную прямую, то реформирование оборонного комплекса только начинается.

20 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", который дает право Министерству обороны закупать вооружение без посредников.

То есть данным законопроектом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

По состоянию на сегодня монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения имеет украинская государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", но наличие посредника не устраивает иностранных партнеров Украины, не говоря уже о коррупционных рисках, которые содержит в себе монополия госэкспортеров.

Продолжается начатая в прошлом году реформа боеприпасной отрасли. В частности, в 2018 году было начато серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета, которые соответствуют стандартам НАТО. Речь идет о КП "Шосткинский казенный завод "Импульс"", входящий в состав ГК "Укроборонпром", которое наладило соответствующее производство гранат ПГОФ-40 совместно с ЧАО "Кузница на Рыбальском".

ПГОФ-40 - это граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам. Кроме боевых 40-мм боеприпасов для гранатометов заводом было освоено производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Также "Импульс" совместно с "Кузницей на Рыбальском" осваивает производство боеприпасов ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении украинских силовиков.

Также реформы не обошли в этом году стороной военное образование. Правда, пока что на уровне объявленных планов и деклараций.

Поздравляя 8 сентября танкистов с профессиональным праздником, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что со следующего года планируется переход к активной фазе реформ военного образования. Он также отметил, что реформа начнется с двух высших военных учебных заведений: Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и созданного только в прошлом году Военного института танковых войск "Харьковский политехнический институт".

По замыслу реформаторов, это должно обеспечить военному образованию инновационное, динамичное движение, престижность в будущем отечественном информационном обществе и весомый вклад в надежное укрепление обороноспособности Украины.

Ну и конечно, никакие реформы невозможны без должного финансирования армии. В принятом в 2018 году государственном бюджете на 2019 год непосредственные расходы на армию через Министерство обороны составляют 101,4 млрд грн, что является очередным абсолютным рекордом за всю историю независимой Украины. До этого рекордным был военный бюджет на 2018 год, который составлял 83,3 млрд грн (для сравнения: в 2017-м было 64,0 млрд грн, а в 2016-м - 51,1 млрд грн).

Путь в НАТО

В 2018 году Украина еще больше сблизилась с Северо-атлантическим альянсом. В апреле государственный секретарь Министерства обороны Украины генерал-полковник Александр Дублян вообще заявил, что более 60% структур Генерального штаба Вооруженных сил Украины приведены к структуре штабов НАТО.

В частности, был утвержден единый перечень каталог-способности Министерства обороны и ВСУ. Значительный объем проведен Генштабом ВСУ. Для подготовки в Вооруженных силах используются 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов. По стандартам НАТО подготовлены 10 батальонов и 25 рот, более 1400 национальных инструкторов.

Ну и нельзя не вспомнить, что Украина наконец получила гражданского министра обороны, как того требуют стандарты НАТО. Правда, им остался Степан Полторак, который 13 октября уволился ради этой должности с военной службы.

Также Украина совместно с партнерами из НАТО провела ряд военных учений на своей территории (Rapid Trident-2018 на Яворовском полигоне во Львовской области, Riverine-2018 на участке Дуная от Измаила до румынского порта Брэила, Sea Breeze-2018 в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря, "Чистое небо-2018" на авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области и других аэродромах) и приняла участие в учениях, организованных странами НАТО (Trident Juncture-2018 в Северной Европе).

Кроме этого, год прошел в противостоянии с Венгрией, которая в меру своих сил пыталась блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за закона об образовании. Но и здесь мы одержали победу: страны-члены НАТО неоднократно выражали недовольство и даже раздражение поведением Венгрии как таким, что препятствует конструктивной работе Альянса. По крайней мере, тот факт, что президент Украины Петр Порошенко, несмотря на сопротивление Венгрии, принял участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля, много о чем говорит.

Вооружение ВСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного оружия. В частности, речь идет о сотнях высокоточных ракетных комплексов "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер" с тысячами ракет к ним.

С тяжелой бронетехникой Вооруженные силы Украины в 2018 году получили глубокомодернизированные танки Т-80 и Т-64, а также новые БТР-4. Всего армии переданы 16 танков Т-80 и Т-64БВ, а также четыре новых БТР-4Е. По словам главы СНБО Александра Турчинова, который лично передавал сертификаты соответствия армейским офицерам, вся техника сразу была отправлена на передовую. А вот что касается обещанных танков БМ "Оплот", то их передачу для ВСУ отложили на 2019 год.

Кроме этого, в 2018 году Вооруженные силы Украины получили 30 единиц бывших в употреблении БМП-1 чехословацкого производства, что чуть не обернулось международным скандалом.

Не обошли вниманием и боевую авиацию. В частности, Вооруженные силы Украины усилились модернизированными самолетами-истребителями МиГ-29МУ1 в количестве двух единиц. Как известно, истребитель МиГ-29 вместе с Су-27 являются основными боевыми самолетами Воздушных сил Украины.

Приняли пополнение и Военно-морские силы ВСУ, которые в 2018 году получили шесть малых бронекатеров "Гюрза-М" (правда, два из них уже попали в российский плен) и два десантно-штурмовых катера "Кентавр-ЛК".

Также в 2018 году был решен вопрос двух подаренных Соединенными Штатами Америки кораблей типа "Айленд" (Island), способных выходить в море при мощных штормах, выполнять задачи в сложных условиях, в том числе вести огонь. Приход их в Одессу и зачисление в ВМС ВСУ планируется в 2019 году.

Вместе с тем, в 2018 году не прекращалась разработка нового украинского ракетного катера "Лань", способного иметь на вооружении крылатые ракеты "Нептун", которые разрабатывались параллельным курсом. Правда, с ракетами дальше испытаний дело пока не пошло, а на производство катеров до сих пор не подписан контракт с заводом-производителем.

Международное признание

Украина хоть и медленно, но достаточно последовательно и уверенно движется на международной арене от выражения обеспокоенности и сочувствия к конкретной помощи и сотрудничеству.

Прежде всего стоит упомянуть долгожданное предоставление Соединенными Штатами Америки ПТРК "Джавелин" (Javelin), которые в мае 2018 года наконец долетели до Украины. Вопрос сдвинулся с мертвой точки в начале марта, когда согласие на поставку в Украину этих комплексов на сумму $47 млн дал Госдеп. Таким образом, Украина получила Javelin бесплатно.

Но главная их сила скорее не военная, а политическая, ведь предоставление Соединенными Штатами Украине "Джавелинов" запустило "цепную реакцию" в других странах. В частности, канадская компания Colt Canada объявила планы заключить с Украиной соглашение и вооружить украинскую армию штурмовыми винтовками собственного производства.

Трансформация АТО в ООС и деоккупация "серой зоны"

30 апреля 2018 года война на востоке Украины вступила в новую фазу - на Донбассе завершилась Антитеррористическая операция (АТО) и началась операция Объединенных сил (ООС) под командованием генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.

Разница с АТО сразу же бросилась в глаза, как говорится, на контрастах. Начиная с пресс-релизов и правил аккредитации журналистов и заканчивая поведением Вооруженных сил на передовой - во время АТО существовало требование по ограничению применять определенные виды вооружения, а в ООС каждый командир в рамках своих полномочий имеет право принимать соответствующие решения об открытии огня.

Для начала Объединенным силам удалось отстоять у боевиков "Л-ДНР" ранее деоккупированные территории - Гладосово и Травневое Донецкой области, а также Новоолександровку Луганской области. Это позволило Кабинету Министров Украины впервые за долгое время восстановить официальную юрисдикцию Киева над деоккупированными территориями.

После этого ОС взялись и сами за деоккупацию территорий. В частности, 1 июля они взяли под свой контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, а 21 сентября - населенный пункт Золотое-5, который ранее находился под контролем боевиков.

Напомним, что до войны Золотое было частью Первомайска и имело с ним общий городской совет, но в октябре 2014 года было исключено из состава Первомайского горсовета и присоединено к Попаснянскому району Луганской области. А в феврале 2015-го "Минском-2" Золотое было поделено на две части: украинскую и "ЛНРовскую".

Чтобы было понятнее: в свое время пять поселков были объединены в один населенный пункт под общим названием Золотое и пронумерованы: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5. Но жители до сих пор пользуются старыми названиями: Карбонит, Родина, Стахановец, Марьевка и Партизанское. Так вот, Золотое-5 (Марьевка) находилось под полным контролем боевиков, Золотое-4 (Партизанское) находилось непосредственно на линии соприкосновения, в так называемой "серой зоне", а Золотое-1,2,3 находились под контролем ВСУ.

А буквально 26 декабря советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что по состоянию на сегодня Вооруженные силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.

Азовский кризис и военное положение

Конфликт между Россией и Украиной в Азовском море назревал давно - еще весной 2018 года, чувствуя собственную безнаказанность, Россия начала буквально "вылазить на голову". Начиная с конца апреля, российские пограничники и ФСБ систематически останавливали для проверки корабли, которые считали нужными, независимо от того, под чьим флагом те ходят и в какой части моря их находят.

Параллельно с этим Россия перебрасывала в Азовское море свои военные суда из Новороссийска и даже из Каспийского моря, только и дожидаясь малейшей провокации, чтобы заявить о себе.

Чтобы противодействовать России на море, Украина в 2018 году начала строить военно-морскую базу в Бердянске (единую базу ВМС ВСУ на Азовском море), а также в Очакове под Николаевом (куда должна перебазироваться Южная военно-морская база). При этом последнюю строят для Украины собственными силами и за свой счет Соединенные Штаты Америки.

Эскалация конфликта произошла 25 ноября, когда российские корабли в Керченском проливе протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.

Сразу после этого президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет и после его заседания объявил о решении предложить Верховной Раде Украины ввести военное положение. Уже на следующий день, 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней.

В результате введения военного положения, начиная с 3 декабря, по всей Украине были проведены сборы военнообязанных в составе бригад (до 15 суток) и в составе учебных центров (до 20 суток). При этом на сборы вызывался только оперативный резерв І очереди.

Кроме того, в областях, в которых действовало военное положение, были проведены массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, во время которых было проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны с целью подготовки к защите своих областей.

Также с целью более качественной подготовки резервистов начальником Генерального штаба было принято решение о проведении военной стажировки на первичных командных должностях в учебных центрах 250 курсантов высших военных учебных заведений.

Кроме этого, в середине декабря состоялись масштабные тактико-специальные учения подразделений системы МВД Украины с целью проверки готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения врага.

Потери

Что касается наиболее печальной части годовых итогов, то по последним данным Минобороны, с начала 2018 года на Донбассе погибли почти 80 бойцов Вооруженных сил Украины, еще более 560 получили ранения.

Стоит отметить, что это наименьшие потери за все годы. Для сравнения, в 2017 году на Донбассе погиб 191 боец, в 2016 году погибли 211 бойцов, в одном Иловайске в 2014 году погибли 366 бойцов, а в боях за Дебальцево в 2015-м - 179.

Выводы

В целом же год выдался достаточно непростым и неоднозначным. С одной стороны, в 2018 году Украина не потеряла ни одного клочка земли и даже вернула себе почти все оккупированные территории из так называемой "серой зоны". А с другой - Азовский кризис поставил страну в шаге от полномасштабной активной фазы войны вдоль всей российско-украинской границы.

Но как бы там не было, а в новый 2019 год Украина вступает с надеждой и самым большим в истории военным бюджетом. Украинская армия заметно прибавила в прочности плюс получила долгожданную помощь в виде летального оружия от ведущих государств мира.

И хотя до полной победы еще далеко, но надежда на то, что война на Донбассе завершится нашей победой, а не сомнительным миром, растет с каждым годом.