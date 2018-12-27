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Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум
22:48 26.12.2018 |
26 декабря курс доллара на межбанке резко провалили на новый психологический минимум: он упал на 12 копеек, и остановился вечером в рамках 27,25-27,29 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. В течение дня котировки уходили и к 27,23-27,25 грн./$, но к вечеру немного отскочили наверх. После покупок регулятора.
Валютных покупок на межбанке сегодня было предостаточно, однако Нацбанк остался крупнейшим скупщиком доллара. Он проводил сделки на уровне 27,25 грн./$, и, по разным оценкам, приобрел за день порядка $30 млн.
Бизнес до сих пор не дождался крупных партий возмещения по НДС - от Госказначейства поступило лишь около 400 млн. грн. Потому активно конвертировал свою валютную выручку, чтобы расплатиться по контрактам в конце года.
«Фактором влияния на курсовые тренды стал старт последней финансовой недели года и соответствующие решительные намерения участников рынка финализировать свои финансовые расчеты. Сегодняшнее соотношение сил показало перевес предложения валюты, подкрепляемый настроениями наличного рынка и ожиданиями завтрашнего выхода на рынок двойных объемов обязательных продаж валютной выручки экспортерами», - прокомментировал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из-за всего этого резко просели курсы валют на оптовом рынке и в кассах банков.
«Наличный рынок открылся котировками 27,64-27,75 грн./$, к середине дня они снизились до 27,49-27,55 грн./$», - уточнил Куринной.
По его словам, 27 декабря безналичная торговля будет идти в рамках 27,20-27,30 грн./$. Хотя коллеги не исключают и более высоких котировок.
«Думаю, межбанк завтра будет открываться в рамках 27,25-27,35 грн./$, и, скорее всего, останется в этом диапазоне. Компании еще не получили возмещения по НДС в полном объеме, и эти вливания могут повлиять на настроения рынка. К тому же нельзя забывать, что рынок завтра ждут не только задвоенные продажи доллара, но и покупки», - заметил Гриненко.
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