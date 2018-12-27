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Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
14:32 26.12.2018 |
Военное положение, введенное с 14:00 26 ноября в 10 областях, приграничных с Россией и непризнанным Приднестровьем, завершилось.
Согласно указу Президента Петра Порошенко о введении военного положения и закону о его утверждении, оно вводилось на 30 суток до 14:00 26 декабря (включительно), передают Українські Новини.
Военное положение было введено в связи с актом вооруженной агрессии России в районе Керченского пролива 25 ноября против украинских военных кораблей, ее другими агрессивными действиями в Азовском и Черном морях, угрозой широкомасштабного вторжения, на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.
Оно было введено в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
Согласно указу, в связи с особым правовым режимом могли вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц, а также ограничиваться конституционные права и свободы граждан, предусмотренные ст. 30-34, 38-39, 41-44, 53 Конституции: на неприкосновенность жилища; тайну телефонных разговоров и корреспонденции; личную и семейную жизнь; свободу передвижения; свободу мысли и слова; участие в выборах и референдумах; собрания, митинги и демонстрации; распоряжение своей собственностью; предпринимательскую деятельность; труд; забастовку работающих; образование.
Порошенко заверил, что ограничение прав граждан в условиях военного положения будет применено исключительно в случае наземной военной агрессии России, а также пообещал подготовить законодательные изменения для проведения назначенных на 23 декабря первых выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО), поскольку законодательство запрещает проводить любые выборы в условиях военного положения.
В то же время подготовка выборов в 45 ОТО 9 областей, в которых было введено военное положение, была прекращена, и хоть Порошенко внес обещанный законопроект, но председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что провести выборы там уже невозможно, поскольку избирательный процесс уже был прерван и теперь должен начинаться сначала.
Указом Порошенко о введении военного положения было поручено Киевской городской, областным государственным администрациям и органам местного самоуправления создать советы обороны, а государственным органам, учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности - ввести в степень "полная готовность" определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты.
Как следствие, Министерство инфраструктуры усилило охрану и оборону вокзалов, аэропортов, портов и других инфраструктурных объектов, Государственная пограничная служба на время военного положения ограничила въезд в Украину граждан России, в особенности мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, а Генеральный штаб Вооруженных сил провел масштабные сборы резервистов первой очереди.
Как сообщали Українськi Новини, 58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают решение о введении военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря, а 56,6%, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", считают, что введение военного положения было обусловлено желанием Порошенко отсрочить президентские выборы.
26 ноября Порошенко предложил Раде одобрить введение по всей Украине военного положение на 2 месяца.
Законодательство прямо запрещает проведение выборов в условиях военного положения, а по Конституции очередные выборы Президента должны состояться 31 марта 2019 года со стартом избирательного процесса 31 декабря.
Соответственно, Рада назначила выборы на 31 марта 2019 и одобрила введение военного положения только в 10 областях, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем, и только на 30 суток.
25 ноября Россия захватила 2 украинских катера и буксир Военно-морских сил около Керченского пролива, взяв в плен 24 украинских моряка, которые впоследствии были арестованы судом в аннексированном Россией Крыму на 2 месяца.
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