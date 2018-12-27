Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе

12:58 26.12.2018 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В предновогодней суете на задний план несколько уходит противостояние на Донбассе, однако война там никуда не девалась и идет практически в режиме "нон-стоп". Поэтому стоит подвести хотя бы некоторые итоги уже четвертого года необъявленной войны.

К сожалению, стоит отметить, что в целом ситуация на линии противостояния практически не изменилась - как и предсказывали многие военные специалисты позиционная война, которая началась весной 2015 г., может длиться очень долго.

Несмотря на то, что с 30 апреля произошло переформатирование антитеррористической операции (АТО) в Операцию Объединенных Сил (ООС) никакого слишком уж серьезного сдвига не последовало. А чего-то глобального ожидали практически все, так как фактически по документам власть в зоне проведения войсковой операции принадлежит военным. Но каких-то совсем уж экстраординарных шагов от назначенного руководителем ООС генерала Наева не последовало, что, впрочем, вполне укладывается в стратегию Украины по возвращению оккупированных территорий.

В целом весь год продолжалась практика медленного продвижения на тех участках фронта, которые принято называть в СМИ "серой зоной", у военных есть несколько другое определение - "нейтральная полоса". Так, вот в этом году мы освободили несколько десятков километров своей территории - в районе Светлодарской дуги (июнь), на Бахмутской трассе (ноябрь) и особенно масштабно - под Горловкой. Причем продвижение на последнем направлении наблюдалось практически весь год - о контроле над разными небольшими населенными пунктами на восточных и северных окраинах достаточно крупного города сообщалось постоянно - по крайней мере в мае (Южный), июле (Золотое-4) и августе (Шумы) уж точно.

Нельзя не отметить, что все эти движения в серой зоне происходят исключительно в рамках линии разграничения образца 9 сентября 2014 г., которая зафиксирована в Минских соглашениях. И да - к большому сожалению не бескровно.

По официальным цифрам потерь, приведенными ВВС, за 11 месяцев 2018 г. погибло 110 украинских военнослужащих. Еще 776 получили ранения. Причем указывается, что сюда включены погибшие, пропавшие без вести и пленные. Официальных данных от МВД, Погранслужбы и СБУ на сегодня пока нет.

Если добавить еще 4 погибших за декабрь (на 24-е число) и одного умершего от ран, полученных в ноябре, то общая цифра потерь ВСУ составит 115 человек. А если прибавить еще и неофициальные цифры потерь среди добровольцев, Нацгвардии, а также умерших от ранений, полученных ранее, то общая цифра может выглядеть как 134 человека.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом (данные на 18.12.2017 г. из того же официального источника) количество погибших резко уменьшилось (в прошлом году эта цифра составляла 191 человек), зато резко увеличилось количество раненных в результате боевых действий - 776 против 174. Это в принципе вполне укладывается в общую картину позиционной войны.

Нельзя не сказать и о другой категории потерь, которые, увы, "традиционно" примерно соответствуют боевым, а в некоторые годы даже превышали их. Речь идет о небоевых безвозвратных потерях, которые, по тому же отчету в 2018 г. в ВСУ составили 100 человек. Кроме того, еще 91 военнослужащий был ранен в небоевых условиях (так называемые "небоевые санитарные потери"). Эти цифры свидетельствуют только об одном - резко увеличилось количество военных учений разного уровня, которые всегда были, есть и останутся причинами гибели военных в армии (даже в мирное время).

С другой стороны, оценить потери противника крайне сложно. Если принимать всерьёз цифры, которые регулярно распространяет пресс-центр штаба по проведению ООС, то стоит признать, что боевые потери противника примерно в два раза превышают наши. Интересно, что даже имея некоторые сомнения в точности подсчетов, резкое увеличение вражеских потерь отмечают и независимые наблюдатели. Так, если опираться на данные пофамильных потерь, собранные интернет-пользователями, то можно говорить о том, что на сегодня известно о 309 погибших по всем причинам боевиках - то есть разница с нашими потерями (даже если складывать цифры боевых и небоевых) реальная и довольно существенная.

И тут в очередной раз стоит отметить, что любая информация о людских потерях вооруженных формирований на оккупированных территориях будет априори неполная и это связано прежде всего с недостатком достоверной информации. Так, основным источником по-прежнему являются социальные сети, а по скупым сообщениям типа "любим, скорбим" достаточно сложно отследить причины гибели того или иного персонажа.

Кроме того, в вооруженных формированиях достаточно много как кадровых российских военных, так и добровольцев, отследить гибель которых вообще нереально (поэтому в разнообразные списки случаи их гибели на Донбассе попадают крайне редко).

И еще - в отличии от достаточно открытой нашей официальной информации, данных о потерях на фронте от командования "гибридов" нет - на нашей памяти, за год "говорящие головы" "армии ДНР и ЛНР" только пару раз приводили цифры собственных потерь - и то за конкретный день или неделю. И это понятно - на сегодня задача пропаганды максимально направить обнищавших местных "шахтеров и трактористов" на фронт, а сообщения о постоянных потерях могут свидетельствовать только о том, что они будут служить "хворостом", сгорая в "топке" тяжелой и грязной позиционной войны.

В ходе боевых действий за этот год на фронте традиционно было сразу несколько "перемирий", о существовании которых наши бойцы только догадывались, так как обстрелы со стороны противника продолжались постоянно. Немного тише на фронте стало только к концу года, что, по всей видимости, связано с очередным этап боевой подготовки "армий ЛДНР", так как многочисленные полигоны по всей оккупированной территории гремят постоянно.

За год боевики регулярно использовали на фронте как 120-мм минометы, так и артиллерию крупных калибров, которых по Минским соглашениям (а на Минск так любят ссылаться в РФ и ОРДЛО) даже в прифронтовых районах не может быть - от слова "совсем". Цель такого беспокоящего огня в условиях позиционной войны вполне очевидна - нанести потери и изматывать личный состав.

Однако такой подход нивелируется регулярными ротациями бригад на передовой линии - в этом году применялась оправдавшая себя схема "7-5", то есть семь месяцев бригада находится на фронте, а 5 - в тылу (на полигонах и местах постоянной дислокации). На сегодня в составе ВСУ нет ни одной бригады, которая не имела бы боевого опыта. Мы в принципе это можем себе позволить, в тоже время как противник в таких масштабах - нет. Ведь на начало войны в ОРДО проживало 10% населения Украины, а на сегодня после нескольких лет войны как минимум треть "боеспособного" населения (мужчины в возрасте от 18 до 60 лет) выехала за пределы оккупированных территорий (причем в этом случае совершенно не важно - в РФ или Украину).

В целом же можно констатировать, что в ближайшие пару-тройку лет мира на Донбассе не будет. Наша военная стратегия решения проблемы Донбасса упирается в одно - необходимость штурмовать плотную жилую застройку, где все еще проживают сотни тысяч гражданских. Причем возможное наступление будет происходить в ситуации, когда обе стороны не могут активно применять авиацию, а в огневых средствах примерный паритет. Причем ситуация в ВСУ с вооружением несколько меняется с получением более современного вооружения как отечественного, так и западного образца, однако пока эти изменения пока не влияют на общую ситуацию.

Мало того, чем быстрее будет развиваться наше наступление и ближе мы будет к границе с Россией, тем больше вероятность повторения ситуации лета 2014 г., когда по приграничной группировке практически в открытую работала артиллерия РФ - причем не только ствольная и самоходная, но и реактивная.

Такая фактически патовая ситуация говорит только о том, что все рецепты быстрого военного решения проблемы Донбасса были и пока остаются фантазиями отдельных политиков и некоторых военных экспертов. Выход у нашей страны в нынешней ситуации только один - "играть вдолгую": поддерживать и усиливать армию, реформировать страну, усиливать свои позиции в мире. То есть для решения вопроса, связанного с российской оккупацией части Донецкой и Луганской областей, нам просто нужно немного больше времени и терпения.
 

ПО РУБРИКАМ

26.12 Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум

26.12 Индекс ПФТС в последнюю торговую неделю года сохраняет отрицательную динамику

26.12 Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне до 20%, объявил внеплановые аукционы на 27 декабря

26.12 НБУ отсрочил требование об обязательном страховании залога до 1 января 2020г

26.12 НБУ внедрил новый инструмент капитализации банков с опцией списания/конверсии

26.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.12.18

26.12 Депозитные ставки для физлиц 26.12.18

26.12 Доллар восстанавливается к евро и иене после падения в канун Рождества

26.12 Курсы валют по карточным операциям на 26.12.18

26.12 Биржи Азии закрылись 26 декабря в основном в минусе на фоне праздников

26.12 Cправочный курс гривни вырос на 15,97 коп. до 27,2761 грн

26.12 21 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $106,4 млн до $248,8 млн

26.12 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.12.18

26.12 22 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 28 млн гривен

26.12 НБУ продал 22 декабря банкам депозитные сертификаты на 9 281 млн гривен

• дальше…

26.12 В Украине растут зарплаты и количество IT-специалистов – исследование

26.12 Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне до 20%, объявил внеплановые аукционы на 27 декабря

26.12 Потребление топлив в ноябре выросло на 0,7% — Госстат

26.12 Средняя цена крупнооптовых партий дизельного топлива с 18 по 26 декабря подешевело на 1 100 грн, до 25 110 грн

26.12 Цены на нефть 26 декабря продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

26.12 Индекс инвестпривлекательности Украины во ІІ полугодии несущественно снизился - ЕБА

26.12 Китай снял запрет на импорт украинской птицы

26.12 Общий госдолг в ноябре увеличился на 0,6% до $74,8 млрд

26.12 НБУ сигнализирует об ослаблении инфляционных рисков и улучшении инфляционных ожиданий

26.12 Крупные сети 26 декабря снизили цены на сжиженный газ в рознице на 6-20 коп.

• дальше…

26.12 Ирану придется отменить топливные субсидии

26.12 Глобальные трейдеры останавливают поставки продовольствия в Иран из-за санкций США

26.12 Компании США не желают раскрывать детали, касающиеся источников выручки

26.12 Суд в США обязал КНДР выплатить 500 млн долларов из-за смерти студента

26.12 Таиланд узаконил медицинскую коноплю

26.12 За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов

26.12 Население Японии сократилось рекордными темпами в 2018 году

26.12 Загнали в пат. Станет ли Лукашенко президентом непроизнанной Вейшнории

26.12 Япония впервые за 30 лет возобновит коммерческий промысел китов

26.12 Лидеры и депутаты партии «Оппозиционный блок», лидер партии «Наши» Мураев попали под российские санкции

26.12 РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ «ТАС», «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт»

26.12 Турция становится все больше зависимой от Китая

26.12 Турция перебрасывает вооружение на границу с Сирией

26.12 Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой

26.12 Трамп назвал преемника Мэттиса на посту главы Пентагона

• дальше…

26.12 Снос Шулявского путепровода снова отложили

26.12 Запуск электронного билета в Киеве отложили в очередной раз

26.12 В Украине появятся первые в истории велосипедные ГОСТы

26.12 С 1 января можно будет возвращать лекарства в аптеки

21.12 Крупные города будут планировать схемы транспорта на 30 лет

21.12 МакДональдс вводит услугу доставки по Киеву

20.12 Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения будет введена со второй половины 2019 года

19.12 Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений

19.12 В Киеве сократились объемы ввода жилья в эксплуатацию

18.12 В Украине современный мобильный стандарт 5G будет развиваться в диапазоне 24, 25-27,5 Гигагерц

18.12 Кабмин выделит 2,5 миллиарда для строительства метро на Виноградарь

18.12 Кабмин поручил «Нафтогазу» реструктуризировать полученные «Киевтеплоэнерго» от «Киевэнерго» долги за энергоносители на 5 лет

17.12 В Киеве вышел на маршрут первый электробус

12.12 Столичные власти закрывают программу Карта киевлянина

12.12 В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы

• дальше…

26.12 Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины

26.12 Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе

26.12 Санкционный «привет». Чего Путин хочет от Ахметова и Медведчука

26.12 Букмекеры принимают ставки на победу Тимошенко на президентских выборах-2019 в пропорции 1:1,568-1:2,5, Порошенко - 1:3,50-1:3,66

26.12 Война за цифры: Как БПП и «Батькивщина» воюют за ОТО

26.12 Голодные чистки. Почему поиск Пушилиным козлов отпущения закончится провалом

26.12 Лидеры и депутаты партии «Оппозиционный блок», лидер партии «Наши» Мураев попали под российские санкции

22.12 Почему политики талдычат о долговой петле

21.12 Разрушитель мифов: Почему Коломойский уважает Януковича больше Порошенко

21.12 Почему УПЦ МП все равно потеряет имя

20.12 Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

20.12 Сурков нам не нужен. Волкер дал «добро» на новый прорыв через Керченский пролив

20.12 «Хэппи-энд» для Сытника. Что означает отставка Жебривского из аудиторов НАБУ

20.12 Процесс импортозамещения российских деталей и агрегатов в отечественной оборонной промышленности постепенно набирает обороты

19.12 Митрополит Симеон: Теперь каждый должен сделать выбор – за московскую он церковь или за украинскую

• дальше…

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

26.12 Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435

26.12 Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи

26.12 Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих

26.12 Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной

26.12 LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm

21.12 Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна

21.12 WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei

21.12 У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана

20.12 Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

19.12 В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч

19.12 Илон Маск представил первый туннель The Boring Company

18.12 Lincoln Continental получил «суицидальные» двери

18.12 Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ

• дальше…

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно