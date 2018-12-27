Санкционный «привет». Чего Путин хочет от Ахметова и Медведчука

Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Обнародование расширенного списка санкций, примененных РФ против украинских граждан и компаний, ожидаемо вызвало несколько конспирологических версий.

Итак, в дополненном списке санкций оказалось 567 физических и 75 юридических лиц. Среди них уже не только представители действующей власти, но и "оппоблоковцы", которых связывают с группой влияния Рината Ахметова (он сам в список не попал), а также лица, которые не входят в эту группировку, однако поддержали решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции. Среди знаковых фигур - Вадим Новинский и Борис Колесников (ему написали не тот месяц рождения, что удивительно, ведь его биографию легко найти). Первый недавно возглавил "Оппоблок" в парламенте, второй - политсовет ОБ, пишет Depo.ua.

Оказались среди подсанкционных и довольно одиозные депутаты Евгений Мураев, Евгений Балицкий, Михаил Добкин, нардепы из "Возрождения". По части из них санкции действительно ударят, по части - нет. К примеру, по Колесникову, у которого, как известно, есть бизнес в России, ударят. Ударят и по Балицкому, ему теперь вряд ли разрешат ездить в Крым, который он регулярно посещал. Когда в одном из телеэфиров нардеп сказал: будет посещать аннексированный полуостров до тех пор, пока ему не запретят это делать СБУ или ФСБ. Видимо, в ФСБ смотрели этот эфир.

Добкин вообще от отчаяния набросился на Медведева в "Твиттере" и начал обзываться "дебилами". Под постом самого Медведева.

Если же без шуток, то попадание каждого из экс-регионалов в список санкций с точки зрения российского правительства и его главы Дмитрия Медведева имеет какие-то основания. Кто-то голосовал за изгнание Бойко и Левочкина, кто-то - за выдвижение кандидатом в президенты Александра Вилкула (он тоже в списке), кто, как Мураев, оскорбил Виктора Медведчука. Напомним, бывший соратник Вадима Рабиновича по партии "За життя" в одном из интервью обвинил кума Путина в помощи Петру Порошенко, а совсем недавно указал СБУ, где искать русскую "пятую колонну" - среди деятелей "Оппозиционной платформы". Которая, по его словам, также подыгрывает власти. Однако появление Мураева среди наказанных свидетельствует не в пользу его версии. Похоже, в Москве решили надавать кому-то по языку.

Такую же избирательность российское правительство проявило и в отношении другой группы влияния - экс-приватовцев. В списке Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов - бизнес-партнеры Игоря Коломойского, выдвиженец "Укроп" Александр Шевченко, Геннадий Корбан, а вот сам Игорь Валерьевич до сих пор отсутствует. Неужели последнее интервью Дмитрию Гордону так повлияло? Или возможное появление среди кандидатов в президенты комика Владимира Зеленского, которого связывают с Коломойским, в Кремле считают интригой украинских выборов, способной свалить нынешнюю власть? Здесь можно выстраивать много предположений, однако главного экс- приватовца в списке санкций до сих пор нет, и это - факт.

Зато хватает достаточно одиозных фигур: Александр Пресман, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий (составители и здесь ошиблись с месяцем рождения) и его сын Степан, давно не проживающие в Украине, мэр Одессы Геннадий Труханов и его бизнес-партнер Владимир Галантерник, бизнесмены Константин Григоришин и Павел Фукс, экс-министр правительства Азарова и владелец компании Burisma Николай Злочевский. Есть в списке и скандально известный полковник-разведчик Сергей Семочко. А вот столичного градоначальника Виталия Кличко нет. Отсутствует и львовский мэр Андрей Садовый. Который, напомним, предлагал обменять Медведчука на задержанных Россией украинских моряков.

Есть в перечне правительства РФ и забавные моменты. После появления первого варианта списка, куда вместо лидера С14 Евгения Карася попал его тезка галерист, в Украине российские санкции подняли на смех. На этот раз в правительстве РФ исправились и... теперь под санкциями оба Карася. А вот о Анатолия Гриценко опять забыли. И не только о нем: в документе находим директора ГБР, которое никак не заработает как положено, Романа Трубу, зато до сих пор нет директора НАБУ Артема Сытника. Опять же, услышим конспирологические теории, что с Антикоррупционным бюро что-то не чисто.

Одним словом, список можно разделить на три категории. Первая - представители власти и той части оппозиции, которую в Москве считают такой же антироссийской, как и власть. В их перечень добавили тех, о ком забыли в прошлый раз. Вторая часть - упомянутые "оппоблоковцы", которых, очевидно, в Кремле решили наказать за раскол пророссийского лагеря, на который делалась ставка на выборах. Плюс - они не смогли противодействовать появлению поместной церкви в Украине. То есть - полный провал. Третья часть - те, кто попал под санкции по логике, понятной только составителям списка. Однако последних немного.

Что будет дальше? Во-первых, не стоит ожидать, что экс-"регионалы" после пощечины прекратят производить мирные прожекты, которые можно назвать одним словом: "капитуляция". Эти люди не могут жить, не глядя в сторону Москвы. Поэтому, скорее всего, они будут искать возможности договариваться по-тихому, чтобы именно их или их бизнеса запреты не коснулись.

Во-вторых, если это сигнал Ахметову, что нужно идти на контакт с теми, на кого укажет путинский палец, то вряд ли он согласится. Перспектива оказаться под санкциями Рината Леонидовича не радует, однако, и это можно проследить по контенту медиа, которые ему принадлежат, перспектива замены первого лица в государстве не радует его еще больше.

В-третьих, если в Москве надеялись подставить плечо "Оппозиционной платформе - За життя", то помощь эта крайне неудачна: по тому, кто из кандидатов - кроме Бойко - теперь будет появляться на "Интере", "NewsOne", "112" будут судить, на кого из них ставят в Кремле. Независимо от того, есть ли данное лицо в довольно выборочном "карательном" списка или нет. С другой стороны, сторонники "русского мира" в Украине теперь по крайней мере будут знать, кто из политиков является точно "их" кандидатом.