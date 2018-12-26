Война за цифры: Как БПП и «Батькивщина» воюют за ОТО

Юрій Васильченко / Depo.ua

Для БПП важно доказать, что социологи, которые рисуют высокие рейтинги Тимошенко и ее партии, врут. Для "Батькивщины" - продемонстрировать всенародную любовь к своему лидеру.

Итак, в президентской партии заявили, что на воскресных выборах в объединенные территориальные общины получили 30 председателей-однопартийцев и еще 22, которые шли при поддержке БПП. То есть 52 председателя. На этом фоне пятеро от "Батькивщины" выглядят каплей. В свою очередь, Тимошенко объявила, что ее партия имеет победный результат в 35,7%, у "Блока Порошенко", по ее словам, - 22,7%.

Окончательный результат расставит все точки над "і", однако уже из данных параллельного подсчета голосов, обнародованных некоторыми СМИ, становится понятным, что с 35,7% в "Батькивщине" перегнули. Скорее всего, стоит ожидать разрыва между лидерами где-то в пределах 3-4%. Если будет именно такой разрыв, в "Батькивщине" будут рассказывать о манипуляциях с результатами волеизъявления.

Такая логика понятна: Тимошенко готовит общественное мнение к весне 2019-го - если выборы она проигрывает, значит, они сфальсифицированы. Но при этом в штабе Юлии Владимировны должны понимать простую вещь: серьезных акций протеста под лозунгом "у нас украли победу" не будет. Нет финансового и человеческого ресурса.

Технология "власть фальсифицировала выборы" имеет шанс на реализацию, когда противостоят кандидаты с абсолютно противоположными мировоззрениями, как Виктор Ющенко и Виктор Янукович в 2004 году. В 2010-м, когда Тимошенко проиграла Януковичу во втором туре с незначительным отрывом, организовать массовые акции протеста не удалось. Причина проста: при выборе Янукович или Тимошенко подавляющее большинство избирателей пользовались простым подходом - кто из них меньшее зло. О существенных мировоззренческих разногласиях между двумя лидерами тогдашних гонок, очевидно, речь не шла. Так же будет реагировать избиратель и в следующем году: для кого-то меньшим злом будет Порошенко, для кого-то Тимошенко. Однако ни за одного из них на улицу недовольные поражением не выйдут.

Следующая важная вещь - после обнародования окончательных результатов выборов в ОТО станет понятным, кто и в каких регионах добрал поддержку, а кто потерял. Это очень важно для позиционирования всех будущих кандидатов в президенты, особенно лидеров. Здесь также логика понятна: если председателем ОТО становится, например, представитель "Батькивщины", то существует значительная вероятность, что жители этой общины поддержат Тимошенко. Это если брать за аксиому, что этот председатель - верный "батькивщиновец", а не местный крутяк, который победил под "бело-сердечными" флагами. То же касается БПП и других партийных глав ОТО.

Но в наших реалиях, обычно, выборы на местах превращаются в сплошной "договорняк" столичных кураторов выборов с элитами на местах. Собственно, в очень многих местных советах конфигурация с осени 2015-го совсем другая, чем по итогам волеизъявления. Такой будет судьба и избранных в ОТО, ведь у нас очень слабые партийные структуры, поэтому всегда остается соблазн вместо действительно своего сделать ставку на условно своего. Зато состоятельного и потому успешного кандидата с деньгами и гречкой. Те, кто следил за ходом предвыборной кампании в ОТО, и этой, и прошлых, поймет - речь о том, что избранные там люди, в первую очередь, будут ориентироваться на собственное будущее, потому что президенты приходят и уходят, а их влияние на региональные процессы остается.

Третья вещь, которую продемонстрировали последние выборы в объединенные теробщины: не так важно было качество кандидатов (это отдельная история, и с существенными неприятностями после всех этих выборов государство еще столкнется), как потребность в самих выборах. Теперь становится понятным, почему в "Батькивщине" так настаивали, чтобы они состоялись, несмотря на военное положение.

Еще с момента первых таких выборов между БПП и "Батькивщиной" идет соревнование, кто назовет большее количество своих победителей. Партия Юлии Владимировны все предыдущие разы громко отчитывалась о своей победе, а партия Петра Порошенко - о своей. Поэтому, казалось, ничего нового. Впрочем, есть существенное отличие - до 31 марта больше не планируются такие масштабные выборы в теробщины. Напомним, 23 декабря выборы состоялись в 78 ОТО в 13 регионах страны.

После завершения режима военного положения еще должны состояться выборы в 45 ОТО в десяти областях. Однако это те области, в которых та же "Батькивщина" не сможет похвастаться особыми достижениями. У выдвиженцев БПП шансы выглядят выше. Хотя также не впечатляют. Поэтому можно говорить, что воскресные выборы стали знаковыми для фиксации реальных рейтингов кандидатов-лидеров и их ресурса в регионах. Из-за этого и такая война за каждую цифру.