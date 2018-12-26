РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ «ТАС», «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт»

Правительство России расширило с 68 до 75 список юрлиц, в отношении которых введены санкции во исполнение указа Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ", включив в него, в частности, подконтрольные государству Укрэксимбанк и "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт".

Согласно опубликованному во вторник постановлению правительства РФ, в обновленный перечень также вошли принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В случае "Первой логистической компании" в постановлении правительства РФ приведен адрес ее киевского офиса, указанный на сайте, тогда как юридический адрес компании - с.Бережаны Львовской обл.

Что касается ТЭП "Вертикаль", то согласно госреестру компания еще не изменила свой юрадрес в связи с переименованием пр.Московского в пр. Степана Бандеры, однако в опубликованном документе этот проспект уже указан как проспект С.Бандеры.

Все 68 компаний, первоначально включенные в список постановлением правительства РФ от 1 ноября этого года, остались и в обновленном перечне.

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.

