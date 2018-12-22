Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до «Саа1»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Украины в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caа2".

Как указано в сообщении агентства, прогноз рейтингов изменен с "позитивный" на "стабильный".

Рейтинг по еврооблигациям, выпущенным в ходе реструктуризации в 2015 году, подтвержден на уровне "Ca".

По данным агентства, указанные рейтинги отражают стабильный низкий рост экономики, постепенный прогресс в реформах, существенный суверенный долг в инвалюте и зависимость страны от официального финансирования в условиях внешней нестабильной ситуации на внешнем долговом рынке.

Как сообщалось, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) по итогам заседания 18 декабря утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by (SBA). Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.

По данным МВФ, это обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и способствует удержанию макроэкономической и финансовой стабильности. Отдельным приоритетом новой программы является дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах, в том числе приведение в действие Высшего антикоррупционного суда.

