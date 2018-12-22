Почему политики талдычат о долговой петле

Сергей Фурса, инвестиционный банкир

МВФ кредитует Украину под условия реформ, затрагивающих интересы политиков. Именно поэтому вокруг МВФ возникает постоянный шум.

Кредитование - это естественный процесс для экономики. Привлечение кредитов - это рабочее состояние для любой страны.

Но только стоит привлечь кредит от МВФ, как начинаются крики о том, что Украину затягивают в долговую петлю.

Кстати, эти крики активно поддерживает даже Путин. После чего стоило бы задуматься, а может не стоит за ним повторять?

Фишка кредитования от МВФ - что о нем всем известно. И отсюда разговоры о том, что кто-то там затягивает долговую петлю.

Но правда в том, что МВФ просто заменяет собой других кредиторов. Которые в обычное время в будничном режиме кредитуют любую экономику.

Получение кредитов - это вообще рабочий момент. Но публике об этом не известно. И публика возбуждается, когда кредитует именно МВФ, ведь все это происходит максимально публично.

Просто потому, что кредитует под условия, а условия означают реформы, реформы означают вовлеченность политиков. А где политики там шум.

В итоге при кредитовании МВФ возникает много шума, что привлекает внимание общественности. И общественность начинает переживать по поводу роста долговой нагрузки и долговой петли на шее внуков.

В 2013 году не было кредитов МВФ. Но в 2013 году был дефицит бюджета в 6,5%.

В 2018 году дефицит бюджета чуть больше 2%. В итоге в 2013 году было взято в долг (новый долг, а не рефинансирование старых обязательств) в 3 раза больше, чем в 2018 году.

Но в 2013 году никто не кричал про долговую петлю. Более того, про долговую петлю сейчас в основном кричат те, кто жил в кредит в 2013 году.

Кто раздувал тогда дефицит бюджета и активно занимал на внешних рынках. Не логично, правда ведь?

И если основа политики МВФ - это требование жить по средствам, то есть чтобы страна меньше занимала, то как можно такую политику привязывать к затягиванию петли?

Ведь это прямая противоположность. И да, в 2013 году жили вроде лучше. Но ничего, что это была жизнь в долг?

Если вы займете пару сотен тысяч и не будете переживать по поводу того, как их отдавать, то жизнь ваша будет прекрасна. Но глупо потом, когда придет время платить по счетам, удивляться, что ваша жизнь стала хуже. Это логично.

Поэтому затягивает ли МВФ петлю? Нет. Почему люди протестуют против сотрудничества с МВФ?

Потому что МВФ заставляет делать то, что не выгодно ни украинской власти, ни украинской оппозиции. Но у власти нет выбора, потому что альтернативы МВФ нет. Альтернатива - дефолт.

А оппозиции просто не нравится, что сокращается кормовая база для политиков. Ведь любая оппозиция стремиться стать властью.

А тем более украинская оппозиция, которая очень часто является частью действующих схем при любой власти.

Потому что СМИ принадлежат в основном олигархам, которые стали олигархами именно потому, что все работало не правильно. И могут потерять свой эксклюзивный статус, если все заработает верно.

Поэтому вокруг их шеи как раз и затягивает петлю МВФ. Петля МВФ - это петля на шее бюрократа, коррупционера и олигарха. Но ведь обычно украинцы сами хотели бы затянуть такую петлю, ведь верно?

Так может стоит помочь МВФ, а не олигарху, который пытается бороться с изменениями?

Затягивает ли МВФ петлю на шее простого украинца, если смотреть на цифры? Нет, потому что долговая нагрузка снижается.

Отношение госдолга к ВВП за последние 2 года снизилась. Мы начинали 2017 год на уровне 80% долга к ВВП, а заканчиваем 2018 год на уровне 65% отношения долга к ВВП. Какая-то странная петля, вы не находите?

И еще. Деньги это важно. Но для гражданина в сотрудничества с МВФ важны не деньги, которые мы получаем, а реформы, которые мы делаем, чтобы их получить.

Деньги не сделают страну успешнее, потому что просто получив деньги, коррумпированная и не эффективная страна их тут же спустит. И будет нуждаться в новых деньгах.

Поэтому не стоит говорить, что вот Польше дали столько то денег, а Украине - нет. Надо говорить о том, что Польша провела такие-то изменения, а Украина - нет. И тогда станет ясно, почему же именно украинцы ездят собирать клубнику в Польше, а не наоборот.