Национальный банк скупил валютный излишек на межбанке 21 декабря

Елена Лысенко / UBR.ua

Завтра межбанк работать не будет, несмотря на то, что вся страна будет трудиться, отрабатывая выходной в понедельник. 24-25 декабря в Украине официальный выходной, и следующие безналичные торги пройдут аж 26 числа.

Понимая все это, казначеи старались сегодня закрыть максимум сделок. И на активно сбрасываемый доллар появился спрос - импортерам нужно было наперед рассчитаться с иностранными контрагентами. Рынок торговал очень активно.

«Проблемы со спросом сегодня не было. Доллар активно брали на протяжении всех торгов, и перекос в сторону предложения был совсем небольшим. Тем не менее он все-таки был, потому гривна смогла снова укрепиться», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Как и прежде, валютный излишек скупил Национальный банк, его приобретения оценивались на уровне чуть меньше $20 млн. Казначеи сообщили о сделках о покупке по 27,39-27,42 грн./$.

«Рынок уже переварил новость от МВФ о заключении нового кредитного соглашения с Украиной (на $3,9 млрд. на 14 месяцев) и о перечислении нам первого транша на $1,4 млрд. Она, несомненно, хорошая, но была включена еще во вчерашний курс. Сегодня на торговлю влияли текущие факторы. Это конец бюджетного периода (уплаты налогов), выплаты зарплат персоналу, а также закрытие контрактов в конце года», - заверил председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

Бизнесу нужна была гривна, которой за последнее время поубавилось.

«Объем свободной ликвидности снизился на 30,2 млрд. грн. (до 88 млрд. грн.), при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,9 млрд. грн (до 53,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 1,3 млрд. грн. (до 34,4 млрд. грн.)», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Безналичный провал доллара, конечно же, сказался на ценах в кассах. Средний курсовой диапазон на продаже валюты людям 21 декабря оказался в рамках 27,65-27,80 грн./$. В нем работали основные игроки: ОТП Банк, Альфа-Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Кредобанк, Приватбанк, Форвард Банк.

Минимальный ценник на продаже рухнул к 27,47 грн./$, его ставили Банк Пивденный и Юнекс Банк. А максимальный держался на уровне 27,98 грн./$.

При этом выкупали доллар у населения в рамках 27,0-27,67 грн./$.

«Нельзя говорить, что доллар вообще никому не нужен. Его берут, просто не очень активно. Понемногу. В тоже время и привычных предпраздничных валютных продаж населения мы пока тоже не видим. Спокойный, ровный рынок», - объяснил Юрий Гриненко.

Из-за предстоящих Украине трехдневных выходных безналичная валюта начнет скапливаться на счетах бизнеса, а на его поведение будут влиять выплаты Госказначейства по НДС.

«Доллар накопится за понедельник-вторник, и после выходных валюты должно продаваться больше за счет обязательной продажи 50% выручки. Однако нельзя забывать и об отложенном спросе. Импортеры не смогут покупать валюту 24-25 декабря, потому будут это активнее делать с 27 числа. Не 26-го - не думаю, что бизнес сейчас зарезервирует много гривны на покупки среды. Не захочет терять доходность по гривневым вкладам в банках. Потому повышенный спрос и предложение, скорее всего, сойдутся в четверг, 28 декабря, а в среду, 27 декабря, межбанк отроется в рамках 27,40-27,50 грн./$, и может в них остаться. Пока сложно сказать, в чью сторону перевесит рынок - спроса или предложения. Особенно в условиях полной неизвестности с графиком выплат по НДС», - отметил Гриненко.

Аналогичные комментарии дают и другие финансисты, и тоже напирают на казначейские платежи по НДС.

«От них зависит курс доллара в конце года. Если возмещение по НДС упадет на счета бизнеса вечером в пятницу, «под елочку», то он ничего не успеет с ними сделать. Доллар подешевеет еще сильнее. Но, если Госказначейство будет платить равномерно с 26 по 28 декабря, то валюта еще может и подорожать. Бизнес будет сокращать продажи доллара. В этом случае, мы получим под конец года фиксацию около отметки 27,50 грн./$», - спрогнозировал Владислав Кравец.