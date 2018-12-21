Разрушитель мифов: Почему Коломойский уважает Януковича больше Порошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Экс-владелец "ПриватБанка" и совладелец телеканала "1 + 1" с каждым следующим интервью собственноручно опровергает миф о себе как о "суперпатриоте" и "враге Путина №1".

С 2014 года получили распространение версии, согласно с которыми, именно Коломойский спас Днипро и весь Юго-Восток Украины от сепаратистов. А также что он лично уговорил харьковского мэра Геннадия Кернеса воздержаться от откровенной поддержки Януковича в феврале 2014-го, когда тот якобы имел намерения расколоть страну на съезде в Харькове.

В общем, подобных мифологем образца 2014 года в памяти общества бытовало немало. Вспомнить хотя бы легенды о "супергерое добробатовце Семене Семенченко". Но за эти четыре года реальная жизнь расставила все по своим местам. Большинство мифов развеялось. И лишь фигура Коломойского до сих пор оставалась частично овеянной легкой дымкой легенды.

Даже после того, как стали известны возможные масштабы сделок с "ПриватБанком", к которым может быть причастно бывшее руководство банковского учреждения, остались люди, которые считают, что на самом деле все наоборот: это государство "отжало" банк. Для них не имеют значения, обнародованные в СМИ факты, согласно которым, бывшие акционеры "ПриватБанка" признали, что нанесли банку ущерб на 248 млн долларов США. Тогда как им инкриминируют убытки в значительно большей сумме - 1,9 млрд долл.

Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона, но для наших любителей предательств и побед какой-то далекий суд авторитетным очевидно не является... Ведь сам Игорь Валерьевич подтвердил этот тезис в своем свежем интервью, которое вышло на YouTube-канале Дмитрия Гордона. "У нас забрали "ПриватБанк". За одну гривну, как они говорят. Хотя мы эту гривну тоже не видели", - заявил олигарх. На вопрос, вернут ли, Коломойский уверенно ответил, что вернут.

Что еще интересного рассказал Дмитрию Гордону бывший владелец "Привата"? Похоже, накануне избирательного 2019 года он открыто желает вернуть себе роль кулуарного вершителя судеб на украинской политической шахматной доске. Раздает характеристики основным игрокам, которые будут соревноваться за пост президента страны. Так, Петра Порошенко Игорь Валерьевич больше не уважает, хоть в начале каденции относился к нему с большим уважением. Мол, "не оправдал (надежд - Ред.), разочарование. Страна в 14-м году и страна в 19-м - это будут две разные страны. Опять разрозненность общества, всем все до одного места. Снова никакого патриотического подъема, даже если у нас второй раз Крым захватят, то уже такого подъема не будет, как в 14-м году. Это все он (Порошенко - Ред.) сделал", - был категоричен Коломойский. Даже Янукович у него получается лучше Порошенко: "Я с уважением относился к Януковичу, но его действия как президента - это компетенция суда". Хотя именно Янукович привел войну в Украину. А при Порошенко войну удалось локализовать в пределах ОРДЛО и выбить сепаратистов из значительной части Донбасса.

Да и присутствия российского агрессора в этом регионе бывший губернатор Днепропетровщины не видит: мол, это "гражданский конфликт, который не выходит за пределы Донецкой и Луганской областей". А чуть ранее, в другом интервью, он заявил, что "на Донбассе Украина воюет сама с собой" и, чтобы вернуть временно оккупированные территории, нужно "договориться с теми, кто там есть". А также, что все зависит не от президента РФ Владимира Путина, а "от нас". Такими заявлениями бизнесмен фактически подыгрывает Кремлю.

Более того, Коломойский сказал, что это Порошенко подставил экипажи украинских моряков, когда отправил корабли через Керченский пролив. И что это провокация. На вчерашней пресс-конференции Путин говорил точно то же самое.

Кто же из претендентов импонирует Игорю Валерьевичу? Судя по его ответам, одна из крупнейших его ставок на выборах сделана на Юлию Тимошенко. Уже не впервые он заявляет, что считает именно ее фаворитом президентской гонки в Украине. Хотя еще несколько лет назад он лидера "Батькивщины" жестко критиковал. Видимо, политическая конъюнктура изменилась. Сейчас, говорит экс-председатель Днепропетровской ОГА, его отношение к лидеру "Батькивщины" лучше, чем было в 2009 году: "Мое отношение к ней в 2009 году и мое отношение к ней сейчас - это два разных отношения. Человек за свои убеждения прошел все, в том числе и тюрьму. В 2009 году отношение к ней было хуже". "У нее большие перспективы. Она фаворит. Ничего не меняется. Опросы показывают, что у нее уже 25%. Я считаю, что 30%", - спрогнозировал Коломойский.

Называет "национальным достоянием" известного многочисленными драками нардепа Владимира Парасюка. Ляшко у экс-губернатора "способный, но со своим потолком, как политик он не растет". Говоря о шоумене Владимире Зеленском, Коломойский рассказывает о деловых отношениях с ним и уверяет, что не имеет никакого влияния на творчество студии "Квартал 95". На творчество может и нет, а вот отсутствие у опального олигарха политического интереса к баллотированию Зеленского - вопрос сомнительный.

Словом, начался избирательный период, и надо обустраивать свои позиции в этих реалиях. И здесь страна увидела совсем другого Коломойского. Состоялось прощание с еще одной иллюзией. И это хорошо, ведь не лишним будет напоминание о вреде созидания кумиров. Особенно из тех людей, которые способны за собственные деньги создавать мифы о себе и навязывать их социуму.