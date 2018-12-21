Почему УПЦ МП все равно потеряет имя

Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Верховная Рада Украины приняла закон, обязующий церкви с руководящими центрами за рубежом, указывать в своем названии это обстоятельство. На прицеле, разумеется, только одна "церковь с центром за рубежом" - Украинская православная церковь, которая скромно умалчивает в своем названии две заветные буквы МП, т. е. "Московского патриархата".

О том, что переименование произойдет, говорили уже давно. Но, казалось, что раз новая украинская поместная церковь получила название "Православная церковь Украины" и претензий на аббревиатуру "УПЦ" у нее нет, вопрос о названии теряет остроту. Однако дело не только в конкуренции за название.

Кто-то увидит в требовании ВР реванш со стороны "национальной церкви" и ее лоббистов во власти, а может даже вожделенные "гонения на истинную веру". Кто-то сочтет требование ВР справедливым: человек имеет право знать, в какую церковь ходит.

Формулировки закона оказались довольно жесткими. УПЦ не удастся выйти из положения, просто приписав к своему названию "Московский патриархат" - ей придется полностью указывать название "материнской" структуры с возможной припиской "в Украине". То есть, почти безальтернативно УПЦ МП должна превратиться в "Русскую православную церковь в Украине".

В УПЦ МП уже отреагировали на принятие закона, адресованного явно именно этой церковной структуре. В заявлении информационного отдела закон назван дискриминационным, нарушающим права миллионов верующих УПЦ, идущим вразрез с Конституцией и декларацией прав человека. Кроме того, указано, что УПЦ является "церковью украинского народа", а законодателей обвиняют в том, что они пытаются отобрать название УПЦ в пользу новообразованной Православной церкви в Украине.

Не совсем понятно, зачем новообразованной церкви еще одно название, особенно учитывая то, что в Константинополе настаивали именно на "Православной церкви в Украине", а не "УПЦ", но чего не скажешь в полемическом запале.

Для того, чтобы лишить организацию - любую, не только религиозную - права на самоназвание, нужны веские основания. А когда это делается вслед за появлением еще одной организации, которая занимает сходную нишу на рынке, подозрения, действительно, закрадываются. Но бывают ситуации, когда сделать это нужно, причем не вопреки, а в пользу честной конкуренции и прозрачности. Четкое указание происхождения и данных о производителе - обязательное требование к любому товару на рынке. Если ваш товар изготовлен в Китае, вы обязаны указать, что он изготовлен в Китае, даже если товар изготовлен по заказу немецкой фирмы и под ее контролем.

Но церковь жить по правилам, принятым для всех прочих, не привыкла. Она всегда на особом положении. Особенно, когда речь заходит о "прозрачности". УПЦ МП и ее название - отличный пример.

В УПЦ МП утверждают, что являются "церковью украинского народа". И с этим не поспоришь: УПЦ МП действует только в Украине, во всех ее регионах, включая оккупированные территории Крыма и Донбасса. Но дальше начинаются сложности. "Украинская православная церковь" - это даже не самоназвание в полном смысле слова. Под этим название бывший украинский экзархат РПЦ "отпочковался" от материнской структуры в 1990-м году в статусе автономной церкви. УПЦ МП, действительно, "церковь украинского народа", но ее руководящий центр находится в Москве. При этом ее руководство на протяжении четверти века убеждало - и многих почти убедило - в том, что УПЦ МП не связана с Москвой. Ну, ладно, только "духовно". Ну и материально немного - церковную утварь и "расходники" УПЦ МП закупает у российских производителей. Еще, конечно, и немного административно - митрополит киевский является постоянным членом Синода Русской православной церкви. И украинские архиереи принимают участие в Архиерейских соборах РПЦ. А в остальном - полная свобода, никаких порочащих связей, "церковь украинского народа", "широкая автономия" и т.д.

Уже из сказанного выше можно сделать вывод, что "никаких связей" - это не совсем правда. И, как любая "не совсем правда", эта хуже откровенной лжи. Не знаю, кто и чем мерил ширину автономии УПЦ МП, но положения ее устава вряд ли дают ей возможность размахнуться "на своем".

Даже согласно собственному уставу, УПЦ МП является "самоуправляемой частью Русской православной церкви". Что никак не отражено в ее названии. Быть "самоуправляемой" еще не означает быть отдельной и самостоятельной во всем. И это подтверждается еще рядом положений устава УПЦ МП. Так, кандидатура митрополита Киевского должна быть одобрена патриархом Московским. Так же, как и устав УПЦ МП. Утверждения в Москве требуют административные решения, касающиеся создания и упразднения епархий и их границ. И, наконец, самое интересное: решения Соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП.

Таким образом УПЦ МП - это, действительно, часть РПЦ, хоть и является при этом "церковью украинского народа". Требование указывать в названии это обстоятельство не кажется таким уж чрезмерным. Если бы вся связь УПЦ МП с РПЦ сводилась только к получению святого мира и поминовении при богослужении патриарха Кирилла, можно было бы разве что морщить носы. Но то обстоятельство, что церковь в Украине обязана исполнять решения, принятые в Москве - это уже серьезно.

Необходимость отражать в названии свою принадлежность к "материнской" структуре - попытка борьбы с гибридным статусом УПЦ МП. Которая, одновременно "церковь украинского народа", но и структурное подразделение РПЦ со всеми вытекающими идеологическими последствиями. Церковь вполне может быть частью надгосударственной, глобальной структуры, но в УПЦ МП это обязательно так или иначе приводит к мысли о том, что государственная национальная структура - явление неважное, а может и нежелательное. Закон о переименовании - это попытка заставить полуроссийскую церковную структуру в Украине выйти из "серой зоны" и дать четкие и честные ориентиры своим верным: они принадлежат к Московской или украинской церкви?

На практике это будет означать перерегистрацию уставов религиозных организаций в органах государственной власти. Причем не только устава УПЦ МП, но уставов всех религиозных организаций, входящих в состав УПЦ МП. А это отдельные приходы, монастыри, воскресные школы, епархиальные управления, паломнические центры и т.д. В МП, конечно, это постараются представить в качестве "реванша" и "гонений", но истинная цель, думаю, другая - стимуляция религиозных организаций к принятию решения о переходе.

Большинство прихожан наверняка все устраивает в их повседневной церковной жизни. Они не чувствуют своей принадлежности к какой-то "юрисдикции" - только к церкви Христовой. Даже упоминание патриарха Кирилла во время службы - это фигура речи, а не "юрисдикционная принадлежность". Их церковь возглавляется их приходским священником, и если с ним прихожане живут дружно, ни в какие другие юрисдикционные тонкости они вникать не станут.

Возможно, поспешность ВР с законом о переименовании связана с тем, чтобы в этих уютных приходах не успело провести "разъяснительную работу" церковное начальство. Тогда эту работу - отчего вдруг надо менять устав, а как его менять да на что, и какое название теперь писать - будут выполнять сотрудники государственных ведомств, на которых будет возложена перерегистрация. Причем чем дольше Киевская митрополия УПЦ МП будет саботировать требование государства о переименовании, тем проще будет убедить общины на местах вписывать в соответствующую графу "ПЦУ".